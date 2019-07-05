 Політв'язень Балух припинив голодування в російській колонії, - Кримська правозахисна група

Про це повідомляє Кримська правозахисна група, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Балуха відвідав у колонії український консул. В даний час Балух перебуває в приміщенні камерного типу (ПКТ). Активіста туди помістили на 6 місяців. Це обґрунтували тим, що Балух є "злісним порушником" внутрішнього розпорядку", - повідомили правозахисники.

27 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Володимир Балух знову оголосив голодування. Адвокат Данило Берман уточнив, що він вимагає зустрічі з українським консулом.

28 червня адвокат Ольга Дінзе розповіла, що Балух не спить і не п'є воду.

Декількома днями раніше українського активіста Володимира Балуха помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області. Раніше Балуха поміщали в ШІЗО, де він провів, у цілому, близько двох місяців. Після цього його перевели в тюремну лікарню.

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Вперше Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови ув'зненого від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай із медом), який підтримував "баланс на нульовій позначці".

Пізніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За словами адвокатів, у Балуха після більш ніж 200 днів голодування погіршилося здоров'я.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

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