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Все про:Велика Британія (1013) затримання (2935) Іран (114) моряки (639) українці (992) танкер (10) Гібралтар (3)

 Біля берегів Гібралтара затримали іранський нафтовий танкер, на борту якого можуть бути українці

Про те, що громадяни України є серед членів екіпажу танкера, повідомили британські ЗМІ із посиланням на уряд Гібралтара. МЗС України перевіряє цю інформацію.

Військово-морські сили Великої Британії затримали в Гібралтарі нафтовий танкер Grace 1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель. Судно перевозило сиру нафту в Сирію всупереч санкціям Європейського союзу.

Затримання відбулося у четвер, 4 липня. Наступного дня низка британський ЗМІ із посиланням на уряд Гібралтара повідомили, що серед 28 членів екіпажу затриманого танкера є, крім громадян Індії та Пакистану, кілька українців. Їх допитали як свідків.

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність українців на борту. Про це журналістам повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

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"Перевіряємо цю інформацію", - сказав Кирилич.

Зараз на борту танкера перебувають поліцейські і митники, вони проводять розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136010
 
 
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Надеюсь, на "Лошарике" украинцев не было.
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Как вернули кацапов в ПАСЕ, так и моряки вернулись на иранский флот
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Танкер, следовавший из Арктики в Бельгию и перевозивший российский сжиженный природный газ (СПГ), в последний момент развернули и отправили в Израиль, пишет Bloomberg.
То, что судно изменило пункт назначения незадолго до прибытия, указывает на то, как быстро трейдерам приходится переориентироваться в условиях рекордного снижения цен на газ. В Европе стоимость газа на бирже находится на уровне десятилетнего минимума.
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в последний момент развернули и отправили в Израиль, пишет Bloomberg.
... Если бы развернули в Арктику, а так в Израиле газ дороже, просто перекупили.
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Якщо так піде й далі, то сплеск поставок ЗПГ в Європу закінчиться так несподівано як і розпочався Біля берегів Гібралтара затримали іранський нафтовий танкер, на борту якого можуть бути українці - Цензор.НЕТ 9214


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Там россияне в экипаже среди иранцев. Украинцы туда уже не попадают.
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Могут быть граждане Украины , но с пропиской в лугандонии .
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Иранцы бурчат шо захватят британский корабль если не отпустят, если захватят штаты с бритами дадут Ирану больно больно в морду и вот он новый вооруженный конфликт.В таком случае рашка получит на союзничка меньше .
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