 Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Під час виступу Глава держави наголосив, що для нього честь бути сьогодні присутнім на місці, звідки почалося звільнення Північного Донбасу, зокрема Краматорська, Слов’янська та Бахмута.

"Ми дякуємо всім, завдяки кому над цими містами знову замайоріли українські прапори, – нашим військовим, добровольцям, правоохоронцям, волонтерам. Ви зробили це, незважаючи на чисельну перевагу противника. Я також хотів би відзначити воїнів, які героїчно відстояли Краматорський аеропорт, були 47 днів в оточенні і 17 днів практично без води", – сказав Зеленський.

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Особливу вдячність президент висловив мешканцям визволених міст. "Ви не стояли осторонь, не боялися виходити на вулицю з українськими прапорами, пережили страшні часи без води, світла, зв’язку. Дехто, ризикуючи життям, пробирався до Краматорського аеропорту, щоб допомогти нашим військовим, які тримали оборону", – констатував він і нагадав, що після того з’явилися білборди з гаслами "Краматорськ – це Україна", "Слов’янськ – це Україна", які стали трендом і були підхоплені всіма звільненими містами.

Президент відзначив, що меморіальний камінь на честь загиблих героїв на цьому місці було закладено завдяки волонтерам та активістам, а завдяки людям з різних міст України був побудований і Меморіал. Водночас він зазначив, що був шокований тим фактом, що держава в цьому ніяк не допомагала. Такого ставлення не повинно бути, переконаний Президент.

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"Я зараз не тільки про цей Меморіал. Ми робитимемо все, щоб можна було сказати: Донбас – це не просто Україна, Донбас – це заможна та процвітаюча Україна", – наголосив він.

Зеленський також поклав квіти до пам'ятних знаків загиблим воїнам – учасникам АТО, зокрема генерал-майору Сергію Кульчицькому та загиблим військовослужбовцям Національної гвардії і співробітникам МВС.

Пам’ять полеглих вшанували хвилиною мовчання.

Довідка.

Меморіальний камінь на місці ключового бою, який відбувся в ніч на п’яте липня 2014 року, був встановлений у 2015 році з ініціативи волонтерів та за підтримки місцевих підприємців і активістів. У 2019-му пам’ятка була реконструйована, і з’явився знак з іменами військовослужбовців Національної гвардії та співробітників МВС, які разом з генералом Кульчицьким загинули у гелікоптері, збитому 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун. Пам’ятний знак присвячений усім героям перших місяців війни.

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