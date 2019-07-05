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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) Краматорськ (129) Донбас (12378) Слов'янськ (193)

 Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський

5 липня президент України Володимир Зеленський взяв участь у меморіальних заходах з нагоди п'ятої річниці визволення Слов'янська і Краматорська від російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Під час виступу Глава держави наголосив, що для нього честь бути сьогодні присутнім на місці, звідки почалося звільнення Північного Донбасу, зокрема Краматорська, Слов’янська та Бахмута.

"Ми дякуємо всім, завдяки кому над цими містами знову замайоріли українські прапори, – нашим військовим, добровольцям, правоохоронцям, волонтерам. Ви зробили це, незважаючи на чисельну перевагу противника. Я також хотів би відзначити воїнів, які героїчно відстояли Краматорський аеропорт, були 47 днів в оточенні і 17 днів практично без води", – сказав  Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герої загинули недарма: Україна буде єдиною", - Зеленський про смерть військовослужбовців ЗСУ Жукова і Лободи (оновлено)

Особливу вдячність президент висловив мешканцям визволених міст. "Ви не стояли осторонь, не боялися виходити на вулицю з українськими прапорами, пережили страшні часи без води, світла, зв’язку. Дехто, ризикуючи життям, пробирався до Краматорського аеропорту, щоб допомогти нашим військовим, які тримали оборону", – констатував він і нагадав, що після того з’явилися білборди з гаслами "Краматорськ – це Україна", "Слов’янськ – це Україна", які стали трендом і були підхоплені всіма звільненими містами.

Президент відзначив, що меморіальний камінь на честь загиблих героїв на цьому місці було закладено завдяки волонтерам та активістам, а завдяки людям з різних міст України був побудований і Меморіал. Водночас він зазначив, що був шокований тим фактом, що держава в цьому ніяк не допомагала. Такого ставлення не повинно бути, переконаний Президент.

Дивіться також: Пам'ятний знак загиблим у 2014 році українським воїнам встановлено під Слов'янськом. ФОТОрепортаж

"Я зараз не тільки про цей Меморіал. Ми робитимемо все, щоб можна було сказати: Донбас – це не просто Україна, Донбас – це заможна та процвітаюча Україна", – наголосив він.

Зеленський також поклав квіти до пам'ятних знаків загиблим воїнам – учасникам АТО, зокрема генерал-майору Сергію Кульчицькому та загиблим військовослужбовцям Національної гвардії і співробітникам МВС.

Пам’ять полеглих вшанували хвилиною мовчання.

Довідка.

Меморіальний камінь на місці ключового бою, який відбувся в ніч на п’яте липня 2014 року, був встановлений у 2015 році з ініціативи волонтерів та за підтримки місцевих підприємців і активістів. У 2019-му пам’ятка була реконструйована, і з’явився знак з іменами військовослужбовців Національної гвардії та співробітників МВС, які разом з генералом Кульчицьким загинули у гелікоптері, збитому 29 травня 2014 року поблизу гори Карачун. Пам’ятний знак присвячений усім героям перших місяців війни.

Читайте також: "Ми ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі", - Сирський привітав жителів Слов'янська і Краматорська з 5-ю річницею визволення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136006
 
   
 Топ коментарі
 
Змея усыпляет....
Реально делает все, что бы украинские флаги исчезли....
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Alex Ser - да мне плевать на петра - метра или кого то там еще...

Мы сейчас обсуждаем сепара и украинофоба Зеленую слугу Бени...
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неверю этой твари!!!.. Зеленое чмо тогда в Мацкве корпоративы плясало!
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Молодець , Президент !
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То лупить по обличчі, то цілує в дупіту неньку-Україну. Хто ти єси Зєля?
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якось серйозно такі слова з його вуст не сприймаються.
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Валодька!!! Уже всех забыли. Ты типа не от сего Мира?
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Та памятаємо ..! Кодло *свинарчукове * яке мародерило на війні !. Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2240
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.Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2043
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Владелец фирмы опять возглавил свой семейный бизнес........ Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6823

ну что сказать, Ганьба ! Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6514
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Чем дальше, тем больше мир скатывается к ситуации, описанной в фильме "Идиократия".
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И мы помним всех, кто получал повестки по три раза и прятался от призыва в ВСУ Помним всех, благодаря кому над Славянском и Краматорском снова развеваются украинские флаги, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2169



и при этом позорил наших воинов в своих поганых кварталах
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Зеленский харош уже "дякувать", бо эти "дякулы" уже оскомину набили.
Давай шо-то блин делай, бо парашенка продолжает мутить в стране!!!
"Дякулов" мы уже наслушались до тошноты. Мы ждем действий.
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ты точно уверен шо он чернобылец??? ... ты его кум брат сват???
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не, он был типа где-то рядом с афганцем.

история еще та - обхохочешся Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5809
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А "авганец" это типа индульгенция? Если разобраться, человек поперся в чужую страну защищать имперские интересы. "Зеленых человечков" не напоминает? Какого хрена ты туда поперся? Да, на Майдане была "авганская" сотня. Но, с другой стороны "авганцев" было не меньше.
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так он и делает .. сливает Украину ... посмотри список "слуги уродов" ... https://strana.ua/news/206408-sluha-naroda-spisok-partii-kto-idet-v-prokhodnoj-chasti-partii-zelenskoho.html .. там кого токо не встретишь и кумовей .. и сераров и рыгов .. и даже следователь битвы экстрасексов под символичным номером 69 затесался ... но 50% именно квнщиков и клоунов
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и догонку посмотри сколько там донецких ... на не донецкие области
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А у парашенки и яйценюка все кристально чистые были/есть? Ну да, это особенно видно по ВР...
Ты сначала в своё болото свою мордяку окуни, а потом уже будешь другим на ошибки указывать.
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ты шо слепой или читать не умеешь, Зеленский назначает на должности всех сепаров украинофобов и кремлёвских шлюх полным ходом. А ты говоришь что он ничего не делает.
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А ты говно кацапское, сиди уже у себя на зауралье тихо, скоро китайцы трахать начнут
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Гриша, а шо вы ждете от хохмача? Посадок или расстрелов?
Чи може он недостаточно весёлый?
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Опять плагиат... Советский лозунг "НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО", а ветераны доживали свой век в нищете.
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Главное - сам не забудь.А судя по происходящему,то сдаем километрами нашу территорию,которая окроплена кровью и потом наших парней.А этот раз и отдал километр.Парни на брюхе отвоевывали и все зря?
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https://tverezo.info/post/99248


Кажуть, презЕдент буде сьогодні в Слов'янську.
Воно й зрозуміло.
Вчора займаєшся незрозумілими відводами та іншим "припинити стріляти" - коротше, займаєшся миротворчістю та підставляєш армію як можеш.
А сьогодні широке зелене серце захотіло припасти до абсолютно чужих подій і пам'яті, поторгувати фейсом і сказати ще пару слів, сенсу яких не зрозумієш, в тому числі сам.
А, до речі, що сам?
Може ви думаєте, що нинішньому верховному головнокомандувачу немає чого згадати? Чи вніс він свою лепту у порятунок України п'ять років тому?
Маловіри!

Не покладаючи на рояль, в поті ось цього самого фейсу, він робив те, що вміє найкраще.
Принижував Україну і тебе, мій милий пересічний мешканець.
П'ять років тому він готував до виходу свій черговий шедевр, п'яту річницю якого відзначатимуть через два дні (сподіваюся широко і голосно).
В житті України була пікова ситуація, і на фронті гинули справжні чоловіки. Ви називали їх справжніми козаками, і це було правдою.
А Вова з товаришами в цей час знімав кліп.
Де виставляв цих самих козаків жалюгідними придурками. Де в тексті знущально "обігравалися" слова Гімну, де козаки йшли не воювати - "танцювати проти москалів", де українець - тупий шлунок.
Країна вже вмивалася кров'ю, а майбутній презЕдент продовжував жваво продавати образ убогого хохла, що так здорово приймається агресором.
Будь ласка, згадайте про це, коли будете слухати сьогодні чергове блаблабла про святе.
І нагадайте йому.
Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3099

А від себе, скажу.
Вова, ти як був, так і залишився плоть від плоті кожним із створених твоїми сценаристами жалюгідних героїв.
І коли ти починаєш торкатися святих для мене речей, я сатанію.
І твою сьогоднішню промову я знову не знайду сил подивитися.
Але потім розумію, що це все добре.
Ти сам наближаєш протверезіння і ростиш критичну масу.
Сьогодні, один з тих самих днів, коли ми згадуємо кров, через яку ми пройшли.
Але це була частина іспиту.
Тепер ти протягнеш через лайно нас і все, що нам дорого.
Напевно, ми повинні пройти й це.
Щоб повністю очиститися. І цей час не за горами.
А ти купи собі найкращу бігову доріжку. І біжи, Вова, біжи!
Це вміння тобі ще дуже стане в нагоді.
P.S. Наберіться сил - освіжіть те, чим був зайнятий презЕдент п'ять років тому. Щоб правильно відчути його сьогоднішні слова.
І дайте це сліпим. Нехай насолоджуються.
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Единственное дополнение. Не беги от снайпера, умрешь уставшим.
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Сейчас в "Лиге смеха" президента Зеленского показывают.
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Интересно, на Цензоре есть хоть один человек, который не верит, что Порошенко во время Иловайска оформлял свои офшоры?
Кто то доволен его кадровой политикой? Демчишин, Гонтарева, Ярема, Шокин, Луценко? А Муженко с Полтораком требуют особого разбирательства. Один за взятое руководство и потерю Саур-Могилы, ДАПа, Дебальцево после этого и награды за потерю территорий Порошенко! Второй за 6 складов взорванных хотя бы.
Вам это нравится? Или это перевешивает его бонусы? Безвиз для 5% номенклатуры, которая ездила ранее и ездит сейчас и томос, который расколол сейчас украинскую церковь? Томос выдан СЦУ, а Порошенко создал ПЦУ.
А реформы его, которые все на самом деле липовые!
Я не понимаю, как можно закрывать на это все глаза, не видеть и не замечать!
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Сережка, ты про канхветы на крови забыл...
А, ну да я понимаю, эмоции...
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Кацап, ники меняй,и передавай привет *****, такой шнягой бабушек возле своего подъезда окучивай, во как вашего ***** корёжит от одного только имени пороха
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Пам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1099Дмитро Корчинський
4 хв. ·

Замість інтеграції окупованих територі в Україну на путінських умовах Зеленський придумав ще краще : інтегрувати вільну частину Донбасу в ОРДЛО.
Новопризначений голова цивільно-військової вдміністрації Донеччини більше залежить від москви, ніж від Києва.
Його брат, та інші члени сім'ї перебувають на окупованих територіях, отже, ФСБ може тиснути на них коли заманеться.
Якщо навіть голова цивільно-військової адміністрації не ватник (що сумнівно), то що він вибере, коли ефесбешники візьмуть в заручники його рідних - загрозу рідним чи інтереси України?
Якщо Зеленський не розуміє цього, то він не розуміє геть нічого. Або свідомо шкодить Україні.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПам'ятаємо всіх, завдяки кому над Слов'янськом і Краматорськом знову майорять українські прапори, - Зеленський
 
 
 
 
 
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