 Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Сергій Руденко.

"Віталій Корманицький, погоджений Кабміном на посаду голови Луганської ОВЦА, ще не отримав губернаторський портфель, а вже заговорив про амністію для жителів окупованого Донбасу. Він пояснює це тим, що, мовляв, помінявся президент і помінялося розуміння реінтеграції. Серйозно? Амністія для чиновників, які працюють зараз на окупаційну владу? Серйозно? Для підприємців, які утримують окупантів? А хто буде проводити цю сепарацію – хто потрапляє під амністію, а хто ні? Може, колишній член фракції Партії регіонів у Луганській обласній раді Комарницький хоче взяти цю функцію на себе?" – заявил Руденко.

Він вважає дивним, що кандидат у губернатори починає коментувати питання, які не входять у його компетенцію.

"То (глава Офісу президента Андрій) Богдан з російською як регіональною мовою на Донбасі, то Комарницький з амністією. Просто немає слів", – написав журналіст.





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26 червня Кабінет Міністрів за поданням Офісу президента погодив для призначення вісім голів обласних державних адміністрацій, зокрема і Комарницького - на посаду голови Луганської ОДА. Тепер указ про призначення має підписати президент Володимир Зеленський.

Віталій Комарницький - ректор переміщеного на підконтрольну територію Луганського університету внутрішніх справ, колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів.

У коментарі журналістам він заявив, що чиновники і працівники бюджетних установ, що працюють на території окупованої частини Донбасу, мають підлягати амністії, писали 4 липня "Новости Донбасса".

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