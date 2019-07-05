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Все про:Луганщина (1766) ОДА (613) Руденко (6) Комарницький (1)

 Комарницький ще не губернатор, а вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко

Погоджений Кабміном на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький ще не отримав губернаторський портфель, а вже пропонує амністію для жителів окупованих районів Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Сергій Руденко.

"Віталій Корманицький, погоджений Кабміном на посаду голови Луганської ОВЦА, ще не отримав губернаторський портфель, а вже заговорив про амністію для жителів окупованого Донбасу. Він пояснює це тим, що, мовляв, помінявся президент і помінялося розуміння реінтеграції. Серйозно? Амністія для чиновників, які працюють зараз на окупаційну владу? Серйозно? Для підприємців, які утримують окупантів? А хто буде проводити цю сепарацію – хто потрапляє під амністію, а хто ні? Може, колишній член фракції Партії регіонів у Луганській обласній раді Комарницький хоче взяти цю функцію на себе?" – заявив Руденко.

Він вважає дивним, що кандидат у губернатори починає коментувати питання, які не входять у його компетенцію.

"То (глава Офісу президента Андрій) Богдан з російською як регіональною мовою на Донбасі, то Комарницький з амністією. Просто немає слів", – написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на пост глави ЛОДА Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську, - Сініцин

26 червня Кабінет Міністрів за поданням Офісу президента погодив для призначення вісім голів обласних державних адміністрацій, зокрема і Комарницького - на посаду голови Луганської ОДА. Тепер указ про призначення має підписати президент Володимир Зеленський.

Віталій Комарницький - ректор переміщеного на підконтрольну територію Луганського університету внутрішніх справ, колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів.

У коментарі журналістам він заявив, що чиновники і працівники бюджетних установ, що працюють на території окупованої частини Донбасу, мають підлягати амністії, писали 4 липня "Новости Донбасса".

Читайте також: Головою Луганської ОДА Зеленський запропонував українофоба з Партії регіонів Комарницького - Казанський (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136005
 
 
 Топ коментарі
 
І хто тепер скаже, що воно не сепар ?
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ЗЕбил ты забыл только сказть что по минскому договору амнистия и всё прочее только после взятия границы под контроль укринскими войсками и полного возвращения Донбаса..без всяких автономий. Почему брехливый ЗЕбил это не вспоминает??
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цензор информацию надо выкладывать полностью . не красиво не договаривать особенно в таких вопросах . вот что сказал Комарницкий...... жителей можно условно разделить на три группы . 1 те кто воевал и держал в руках оружие суд и уголовное наказание . чиновников и сотрудников гос учреждений амнистия . третья бизнес и предприниматели .... там много навешано ярлыков но мы должны понимать что люди выживали .... что не правильно? всех расстрелять?
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А они, просто, хотят возвращения Донбасса, но вместе с Лексеичем, а без него он им и даром не нужен.
Поэтому никаких амнистий - всех сажать, на свободе оставить только бывших членов БПП.
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МГБ ДНР, господа плотва и другие руководители - госслужащим. Мы всё правильно поняли, не надо подсаживать клоуны.
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Читал глупости в интервью. Но продолжайте, шапито нуждается в поддержке.
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Ну а это удобно.
Красные приходят ,а он всего лишь чиновник занимается распределением социальной помощи ( у примеру) и обворовывает сирот и старушек, красные уходят белые приходят,а он всего лишь чиновник - бабушек с сиротами обворовывает.
Что называется вне политики?
А оно это дерьмо нам надо?
Вот прекоасный повод почистить коррупцию методом люстрации что бы всякие европасе не возражали.
Так что Зеленский может даже начать коррупцию побеждать....
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понимаешь лузер гос чиновник это человек выполняющий функции государства . поэтому лузер ты лузер.
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Чиновник он же государственный служащий дает присягу,так же как и военные.
Следовательно лицо изменившее присяге не может больше быть государственным служащим.
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"Осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что буду верно служить украинскому народу, соблюдать Конституцию и законы Украины, воплощать их в жизнь, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, с достоинством нести высокое звание государственного служащего и добросовестно выполнять свои обязанности ".
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писатель . текст присяги ст 36. это конечно хорошо. но понимаешь писатель дело в том что это присяга гос чиновника а есть еще понятие сотрудник гос учреждения. например баба галя повариха ее что за то что она борщ варила надо к стенке? теперь по гос чиновникам там тоже очень интересно .гос чиновник это человек на которого ложится ответственность выполнения функции государства. а как человек мог выполнять свои обязанности на оккупированной территории? вот почему сказано об амнистии . с одной стороны нарушение присяги а с другой что . поэтому писатель вопрос интересный и не простой.
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Я не за амнистию для боевиков , но я ни разу не видел , что бы работники ЖКУ , Пенсионного , фонда, налоговой и другие госслужащие принимали присягу торжественную или хотя бы расписывались в тексте присяги перед поступлением на работу . Может такое у вас в кацапии ?
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нет тут писатель прав . при вступлении в должность гос чиновник принимает присягу.
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Если не понятно,то по второй категории амнистия с люстрацией,т.е. лишением права занимать чиновничьи должности.
По третьей категории мелкоте амнистия,крупным финансирование тероризма.
Потому что если надо пояснять,то не надо пояснять.
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ОПГ ЗЁ - латентные сепаратисты и предатели. Просто капитуляцию они реализуют постепенно, чтобы ЗЕдебилам не было так обидно, что их развели как лохов.
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дурень прочитай полностью интервью Комарницкого . лошара.
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ЗЁ дебил, этого персонажа (комарницкого) все в Луганске знали и видели. Это ярко выраженный отРЫгал и поклонник руSSo-фашистского мира. Или тебе из Киева виднее.
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Да, точь-в-точь как Порошенко. Ну, это уже проверенная стратегия - когда марионетки полностью себя дискредитируют во власть задвигают дублеров следующего эшелона.
Но устранение от власти старых марионеток и приятие новых - это все равно правильный, в тактическом плане, ход. Он не ведет ни к какой победе, ни к решению какой-либо проблемы, но позволяет сбить темпы вредительства.
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А вы что думали если до сих пор у него там брат и семья?
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Да просто, видишь ли, не нашлось больше в Украине среди миллионов граждан более достойного, чем Комарницкий. Отаке.
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я знову ж, в 2925-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Это случайно не фото Басова из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"?
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А вони часом не брати, або свати Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 6000? Бо таки шось є Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7772
Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 2431 Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7210
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Братья по разуму. Точнее, по его отсутствию.
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Если Руденко - басов, тогда Зеленский - Галустян
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Зеленський схоже на довгу гру від ФСБ. Все було зроблено аби скинути Порошенка. Зробити хаос в Україні і оточення Зе зіллє його і то швидко... Просто не розумію, як сам Зе не бачить чи не вистачає здорового глузду що його спускають в болото. І хоч я не є прихильником Зе ,але він ніяк не второпає ,що керувати державою то не кривлятися на сцені.
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довга гра для зеленсського незабаром скінчиться. З одного боку патріоти з другого ригі. Блазню не позаздриш. Питання в одному - що з ним буде
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А с третьего Каломойский, и с четвертого - американский суд, в котором фигурирует наш преЗедент.
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все равно - хоть тушкой, хоть чучелом Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 7908
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Какая все таки новая власть будет сильная и влиятельная. Кандидат в чего-то что-то ляпнул, а пороховоры уже в истерике бьются и Украину готовятся врагу сдать. Петька вон по всему миру со Стцьку речи толкал, похер, все равно все просрал, а тут Президент молчит, власть молчит, а петькины шестые по стенам бегают от любого пука.
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Шо кандидат шо перзедент ляпают ежедневно.....
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What da f ты только что сказал?! Я нихера не понял!
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Ты можешь сформулировать свою мысль? Ничего ж не понятно! Тебе не заплатят за во такое! Кто над кем стоял?
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Ну ,как зебилы,нравится?А теперь скажите -ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ ДЕБИЛОВ ДАУНБАССА?НИЧЕМ.Мозгов - нет,совести - нет,о чести вообще речь не идет.
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зеаутотренинг Комарницький ще не губернатор, але вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко - Цензор.НЕТ 3878 - Я не хочу срать,я не хочу срать,я не хочу срать,я не обосрался,я не обосрался...
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От так i дивлюся на кенгурованого Зельцмана.
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"Звісно, у Паші там сім'я, там батьки його і там брат. Батьки там живуть, це їхня земля, вони вважають себе українцями, вони нікуди не хочуть переїздити. Я розумію, Паша пропонував батькам переїхати, проте це їхній вибір", - зазначив Зеленський.
Ну i чиї хотелки буде Паша виконувати,коли сім'я заручниках?
Виходить хотелки Зелібоби з ОПою нічим не відрізняються від крмлівських?!
Ну зебіли ви зробили це разом!
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Амнистия предполагается Минскими соглашениями, зачем делать удивленное лицо?
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кстати да..и губернаторы это на кацапщине..журналисту такое нужно знать..а крендель мусорской - отвратнейший типок..
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Забавно как люди на автомате пишут про "брата на той стороне". Вы хоть вникайте в суть, что комментируете. Паша - то губер Донецкой области с "братом на той стороне", а это - Витя.
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У этого Вити сын Артем - гражданин РФ. А в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называли "сторонником молодой Луганской Народной Республики".
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Каждый день получая информацию из разных источников которая свидетельствует о том что Зеленский предатель страны, нарушитель присяги Президента - то есть клятвопреступник, а его окружение и назначенцы сплошные враги Украины и агенты ***** я прихожу к выводу что Украинцу они таки могут успеть сдать. На какое то время. Думаю что каждый человек в этом случае может себе выбрать миссию. Кто то ведь может решить заняться родом Зеленского и уничтожить всех до последнего человека. Последним должен здохнуть сам Зедрот. Так будет правильно.
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О, в нас вже губернії і губернатори! Ми вже Малоросія, чи одразу федеральний округ росісі?
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А медали, ордена когда ап ваЗелина начнёт давать сепаратор. Они же так старились, убивали украинцев. Убивали просто за Украинский язык. Ах да ваЗелин же ненавидит Украинское. А ведь не сбежит ****. Не успеет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомарницький ще не губернатор, а вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко
 
 
 
 
 
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