 Комарницький ще не губернатор, а вже заговорив про амністію для тих, хто підтримував окупацію Донбасу, - журналіст Руденко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці журналіст Сергій Руденко.
"Віталій Корманицький, погоджений Кабміном на посаду голови Луганської ОВЦА, ще не отримав губернаторський портфель, а вже заговорив про амністію для жителів окупованого Донбасу. Він пояснює це тим, що, мовляв, помінявся президент і помінялося розуміння реінтеграції. Серйозно? Амністія для чиновників, які працюють зараз на окупаційну владу? Серйозно? Для підприємців, які утримують окупантів? А хто буде проводити цю сепарацію – хто потрапляє під амністію, а хто ні? Може, колишній член фракції Партії регіонів у Луганській обласній раді Комарницький хоче взяти цю функцію на себе?" – заявив Руденко.
Він вважає дивним, що кандидат у губернатори починає коментувати питання, які не входять у його компетенцію.
"То (глава Офісу президента Андрій) Богдан з російською як регіональною мовою на Донбасі, то Комарницький з амністією. Просто немає слів", – написав журналіст.
26 червня Кабінет Міністрів за поданням Офісу президента погодив для призначення вісім голів обласних державних адміністрацій, зокрема і Комарницького - на посаду голови Луганської ОДА. Тепер указ про призначення має підписати президент Володимир Зеленський.
Віталій Комарницький - ректор переміщеного на підконтрольну територію Луганського університету внутрішніх справ, колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів.
У коментарі журналістам він заявив, що чиновники і працівники бюджетних установ, що працюють на території окупованої частини Донбасу, мають підлягати амністії, писали 4 липня "Новости Донбасса".
Поэтому никаких амнистий - всех сажать, на свободе оставить только бывших членов БПП.
Красные приходят ,а он всего лишь чиновник занимается распределением социальной помощи ( у примеру) и обворовывает сирот и старушек, красные уходят белые приходят,а он всего лишь чиновник - бабушек с сиротами обворовывает.
Что называется вне политики?
А оно это дерьмо нам надо?
Вот прекоасный повод почистить коррупцию методом люстрации что бы всякие европасе не возражали.
Так что Зеленский может даже начать коррупцию побеждать....
Следовательно лицо изменившее присяге не может больше быть государственным служащим.
По третьей категории мелкоте амнистия,крупным финансирование тероризма.
Потому что если надо пояснять,то не надо пояснять.
Но устранение от власти старых марионеток и приятие новых - это все равно правильный, в тактическом плане, ход. Он не ведет ни к какой победе, ни к решению какой-либо проблемы, но позволяет сбить темпы вредительства.
Ну i чиї хотелки буде Паша виконувати,коли сім'я заручниках?
Виходить хотелки Зелібоби з ОПою нічим не відрізняються від крмлівських?!
Ну зебіли ви зробили це разом!