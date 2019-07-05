 Військовослужбовець Нацгвардії торгував зброєю, відправляючи "замовлення" поштою в розібраному вигляді у різні відділення пошти, - ДБР

Про це повідомила в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі нашого Центрального апарату встановили, що тільки впродовж 2018 службовець збув 8 одиниць вогнепальної зброї на загальну суму 400 тисяч гривень. Яку зброю продавав? Це були пістолети "Макарова", які є на озброєнні Нацгвардії, а також пістолети іноземних марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.

За словами першого заступника голови ДБР, підозрюваний відправляв зброю покупцям у розібраному вигляді на різні поштові відділення.

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"Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 КК. Якщо в суді буде доведено вину міліціонера, йому загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі", - підсумувала Варченко.