 Військовослужбовець Нацгвардії торгував зброєю, відправляючи "замовлення" поштою в розібраному вигляді у різні відділення пошти, - ДБР

Про це повідомила в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчі нашого Центрального апарату встановили, що тільки впродовж 2018 службовець збув 8 одиниць вогнепальної зброї на загальну суму 400 тисяч гривень. Яку зброю продавав? Це були пістолети "Макарова", які є на озброєнні Нацгвардії, а також пістолети іноземних марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.
За словами першого заступника голови ДБР, підозрюваний відправляв зброю покупцям у розібраному вигляді на різні поштові відділення.
"Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 КК. Якщо в суді буде доведено вину міліціонера, йому загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі", - підсумувала Варченко.
Едь туда. Или в РФ. Тоже ведь федерация))))
))))))
Эмигранты, как правило, слабо соображают в законодательстве. Причин две:
- законопослушность,
- страх.
Это, объективно, хорошие причины. Так и должно быть, так и есть.
Другой вопрос, что в ряде моментов люди реально далеки от реалий законодательства " новой родины".
Проверено беседой с "немцем", муж рузьський немки, выехавшие в Германию в начале 90х.
Разговор в 2006. Товарищ ассимилировались, вышку в Ганновере получил, но дрейф по деталям. Законодательство
Но вот в Украине чурки сорокалетние по тридцать лет живут, считают что знают все, но дебилы́
Бэндэр и добробатов тоже...
Господа, а чем их хуже Аваков ?!?