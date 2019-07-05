EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Події
  1217  18
Все про:зброя (1362) Національна гвардія (545) Варченко Ольга (32) ДБР (340)

 Військовослужбовець Нацгвардії торгував зброєю, відправляючи "замовлення" поштою в розібраному вигляді у різні відділення пошти, - ДБР

Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний акт у справі столичного нацгвардійця, який тільки за 2018 рік продав 8 пістолетів.

Про це повідомила в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчі нашого Центрального апарату встановили, що тільки впродовж 2018 службовець збув 8 одиниць вогнепальної зброї на загальну суму 400 тисяч гривень. Яку зброю продавав? Це були пістолети "Макарова", які є на озброєнні Нацгвардії, а також пістолети іноземних марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK", - написала Варченко.

За словами першого заступника голови ДБР, підозрюваний відправляв зброю покупцям у розібраному вигляді на різні поштові відділення.

Читайте також: Житель Херсонщини вимагав у поліцейської табельну зброю, погрожуючи стамескою, - НПУ

"Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 КК. Якщо в суді буде доведено вину міліціонера, йому загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі", - підсумувала Варченко.

Військовослужбовець Нацгвардії торгував зброєю, відправляючи замовлення поштою в розібраному вигляді у різні відділення пошти, - ДБР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136003
 
 
 Топ коментарі
 
Я стал Гражданином США еще когда хуйло было лакеем у Собчака Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 944
 показати весь коментар
 
Пошел в магазин и купил, если ты законопослушный гражданин. А если нет - таки да, хитрые схемы либо нелегальный рынок.
 показати весь коментар
 
настоящий снайпер не став би патякати - це якись сказочнік
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Блин, а у нас парнягу взяли в цех на работу, снайпер, 86 только официально подтверждённых...надо у него поинтересоваться, а то все люди как люди, один я как... Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 7520
 показати весь коментар
 
настоящий снайпер не став би патякати - це якись сказочнік
 показати весь коментар
 
 
Шо , очередной ЗЕбарыга наживается на армии?
 показати весь коментар
 
В США использование Федеральной Почты для совершения противоправных деяний - тяжелая (felony) федеральная статья. Т.е., к основной статье автоматом прицепляется федеральный срок в несколько лет.
 показати весь коментар
 
 
В США... И федерация, и законодательство иное и граждане...
Едь туда. Или в РФ. Тоже ведь федерация))))
 показати весь коментар
 
Я стал Гражданином США еще когда ***** было лакеем у Собчака
 показати весь коментар
 
 
Типа классный пацан!
))))))
Эмигранты, как правило, слабо соображают в законодательстве. Причин две:
- законопослушность,
- страх.
Это, объективно, хорошие причины. Так и должно быть, так и есть.
Другой вопрос, что в ряде моментов люди реально далеки от реалий законодательства " новой родины".
Проверено беседой с "немцем", муж рузьський немки, выехавшие в Германию в начале 90х.
Разговор в 2006. Товарищ ассимилировались, вышку в Ганновере получил, но дрейф по деталям. Законодательство
 показати весь коментар
 
Я тут прожил бОльшую часть жизни и разбираюсь в законодательстве потому шо я гражданин, а не подданный.
 показати весь коментар
 
Вот что гордость, патриотизм прививают - правильно.
Но вот в Украине чурки сорокалетние по тридцать лет живут, считают что знают все, но дебилы́
 показати весь коментар
 
Тут тоже арабы, китайцы и русня по 30 лет живут, а по-английски "моя твоя не понимай".
 показати весь коментар
 
В Америке чтобы купить пистолет надо придумывать хитрые схемы?
 показати весь коментар
 
Пошел в магазин и купил, если ты законопослушный гражданин. А если нет - таки да, хитрые схемы либо нелегальный рынок.
 показати весь коментар
 
 
Правого сектора нет...

Бэндэр и добробатов тоже...
Господа, а чем их хуже Аваков ?!? Военнослужащий Нацгвардии торговал оружием, отправляя "заказы" по почте в разобранном виде в разные отделения почты, - ГБР - Цензор.НЕТ 8419
 показати весь коментар
 
*медыкованный **** оказался...******** картонная вооружала бандюков и психопатов разных...а потом стрельба по стране на улицах...надеюсь хоть эту тварь посадят на дольше...ну а мажоров и барыг ссат сажать..
 показати весь коментар
 
50 тищ за пушку? шось занадто! Я рощитував купити за тищу
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовослужбовець Нацгвардії торгував зброєю, відправляючи "замовлення" поштою в розібраному вигляді у різні відділення пошти, - ДБР
 
 
 
 
 
 вгору