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 Політика України
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 Ексгенпрокурор Махніцький балотується на окрузі, де головою ОВК є його родичка

Колишній Генеральний прокурор України, "свободівець" Олег Махніцький вирішив повернутися у велику політику. Він вирішив балотуватися по 124-му мажоритарному округу, куди входить Червоноград, Сокальський район та частина Кам’янко-Бузького району на Львівщині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Йду на парламентські вибори по 124-му виборчому округу. Йду самовисуванцем, оскільки не бачу політичних партій та рухів, які могли би претендувати на роль політичної еліти…Не шукав собі легкого шляху. Хоча було декілька пропозицій від громадських організацій. Аргументація: на інших округах менше конкуренція, більша підтримка, тому простіше виграти. Але зупинив свій вибір саме на 124-му окрузі. Чому?", - риторично запитує ексгенпрокурор і відразу пояснює, що йде або виконати сподівання Майдану, який, до речі, свого часу делегував його очолити Генеральну прокуратуру України.

Щоправда, несподівано виявилося, що саме на окрузі №124, до якого входять згадані Червоноград, Сокальський район та частина Кам’янко-Бузького району, головою Окружної виборчої комісії (ОВК) є рідна сестра дружини Олега Махніцького - Марія Березюк.

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Наприкінці червня вона припинила свої повноваження голови ОВК №124, написавши особисто заяву. Про це є відповідна постанова ЦВК.

Її на посаді замінила Лілія Бачинська, яка представляла політичну партію "Опозиційний блок". Проте за кілька днів партія Олександра Вілкула відкликає Лілію Бачинську за власним поданням. Натомість головою комісії знову стає родичка Олега Махніцького - Марія Березюк.

Найцікавіше, що цього разу вона очолює ОВК вже не від партії "Свобода" , а саме від "Опозиційного блоку". При цьому дружина Олега Махніцького й досі Член Центральної виборчої комісії, куди прийшла по квоті "свободівців" у 2014 році.

Зокрема, у декларації вона вказує про квартиру в Радехові, яка належить по 25 % їй, Марії Березюк, Григорію Березюку, Іванні Березюк.

Згідно з декларацією, поданою у 2015 році, Катерина Махніцька також зазначає своє дівоче прізвище Березюк. Всі ці факти дають очевидну відповідь, чому Олег Махніцький вирішив балотуватися до парламенту саме по 124 округу.

Нагадаємо, що колишній в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький був призначений на цю посаду після перемоги Революції Гідності у лютому 2014-го року і пробув на ній кілька місяців. За цей період не було розслідувано жодної гучної справи по розстрілам на Майдані чи викриттю корупційних схем. Натомість сам Олег Махніцький неодноразово фігурував у справах про перевищення службових повноважень і навіть намагався судитися нібито через своє незаконне звільнення. При цьому визнавав, що не збирається повертати собі посаду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136001
 
 
 Топ коментарі
 
разочаровался в партии "Свобода" в течении 2009-2013 года.. это полное блядство, под управлением Партии РыГыонов и ФСБ.. Тягнывбок - ФСБшная шлюшка!.. члены партии "Свобода" среднего уровня - это обманутые и искренние националисты, аод руководством ФСБ..
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В основному це молодь і її використовують всліпу.
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наколядовал уже на мажоритарочку...... посан не промах............
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Это та курва, у которой Харлей?Вот хай на нём и валит куда подальше
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Нет. С харлеем там еще нормальный тип. Это мерзавец, которого первым поставили Генпрокурором после Майдана и который сходу занялся сбором бабла с с бизнеса и испуганных чинуш - за неполных 2 месяца, пока его не выкинули со скандалом из кресла Генпрокурора - что-то около 200 миллионов наколядовал.
Именно ему Свобода обязана пролетом на выборах в Раду в 2014м.
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А, понял о ком вы. Я уж в них трошки запутался было
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2012-2013 р.р.він і його дружина задекларували нуль прибутків, а вже через місяць, коли став ҐП купляв багатомільйоне житло
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Саме так. Його в'язниця давно чекає.
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разочаровался в партии "Свобода" в течении 2009-2013 года.. это полное ********, под управлением Партии РыГыонов и ФСБ.. Тягнывбок - ФСБшная шлюшка!.. члены партии "Свобода" среднего уровня - это обманутые и искренние националисты, аод руководством ФСБ..
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В основному це молодь і її використовують всліпу.
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А в чём отличие от тех же комми времён совка например:молодёжь вполне себе честные ребята, верхушка-полное гэ. Наверное, так всегда
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от Свободы много молодежи ушли в АТО., многие погибли...
О Свободе ходит много разных слухов, но будучи в ВР они НИКОГДА не голосовали анти-украинские законы...., а ровно наоборот..., голосовали за законы поддерживающие национальный интерес...
По крайней мере что я видел..
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Нет там никаких обманутых, сплошное ворье и взяточники.
В тернопольской области партия собирала матпомощь для ато, затем реализовала всё через свои комиссионки.
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наколядовал уже на мажоритарочку...... посан не промах............
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Он на мажоритарку наколядовал в 2014м, там на 10 мажоритарок хватит...беспринципный мерзавец.
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Махніцький себе вже показав за півроку коли був Генпрокурором.
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І знову йде в депутати,мабуть щоб не було реваншу Ексгенпрокурор Махніцький балотується на окрузі, де головою ОВК є його родичка - Цензор.НЕТ 3466
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"объясняет, что идет или выполнить чаяния Майдана, который, кстати, в свое время делегировал его возглавить Генеральную прокуратуру Украины"

Вот негодяй...все, чем он занимался на посту - сливал дела за бабло и набивал свои карманы, одновременно сливая рейтинг Свободы.
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Эта гнида опозорила Свободу ! Нет бы, что бы покаяться и отмываться , так свободовцы . что то блеют .Правые партии - мои партии , но их нет !
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А про Грановского писали?Где эта свинья баллотируется?И что у него три гражданства украинское,венгерское,румынское!Чего не пишете?Или я пропустила?
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