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 Суспільство
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Все про:армія (2504) Генштаб ЗС (392) контракт (163) призов (149) ЗСУ (291) Хомчак (45)

 "Кількість бойових частин не зменшиться", - Хомчак спростував інформацію про скорочення війська

Начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак спростував чутки про скорочення війська. За його словами, йдеться про "впорядкування штатної чисельності".

Про це він заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Міноборони "Армия inform", повідомляє Цензор.НЕТ. За словами Хомчака, в окремих військових частинах дуже роздутий штат.

"Чому в окремих військових частинах суттєвий некомплект при тому, що чисельність армії майже досягає визначеної законом? Підкажу: штати роздули. А, як відомо, порожні клітинки, ваканти не воюють. Тому я віддав вказівку про проведення належних розрахунків з упорядкування штатної чисельності Збройних сил. Зрозуміло, не знижуючи боєздатності і з урахуванням залучення при необхідності оперативного резерву до складу цих частин", - пояснив Хомчак.

Начальник Генштабу стверджує, що наступного дня після того, як він поставив завдання провести такі розрахунки, "піднявся галас".

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"Критику моїх заяв про наміри активно реформувати Генштаб, систему управління, забезпечення військами і т.п. оцінюю як вплив ворожої пропаганди для дискредитації нової влади і призначених президентом Зеленським чиновників... Не поспішайте з висновками, не підігравайте ворогові", - закликав Хомчак .

Також Хомчак заявив, що найближчим часом у ЗСУ не планують відмовлятися від військового призову на користь повністю контрактної служби.

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"Звичайно, краще мати повністю контрактну, належним чином забезпечену армію. Таке військо має вагомі переваги. Але в тому випадку, коли ефективно працює система підготовки резерву в державі, яка має працювати без збоїв на будь-якому з етапів, починаючи з середньої школи. Прикладів у світі чимало. Вивчаємо прийнятні для нас. Однак найближчим часом ми не відмовимося від нинішньої змішаної системи комплектування армії", - підкреслив Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135996
 
   
 Топ коментарі
 
так то на мальдивы низзя,

а на ниагару запросто
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В стране война, политический кризис. прИзЕдент 5 июля со своей шоблой отрывается за границей, а на официальном сайте написано, что он за границей с 1 по 3 июля.

"Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска - Цензор.НЕТ 8412
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шо-то я из москвы никакой критики не слышал.

про какого врага идёт речь ?

враг уже официально не в кремле ?
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В ході митингу під КСУ, нацдружини разірвали прапор України і демонстративно витирали об нього ноги.
Кому щє не ясно хто вони є?
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Хоть мы с вами и разных политпредпочтений, но не могу не лайкнуть.
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Подтвердите ссылкой на источник информации.
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это методика Шария - самому вбросить фейк в украинский интернет, дождаться, пока он разгонится,

а потом торжественно опровергнуть недолугі українські ЗМІ
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Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ, до 400 тис. солдат та офіцерів. У путіна армія 2 млн. осіб, з яких 400 тис. солдати контрактники, 243 тис. офіцерів, решта строковики та військові пенсіонери які оформлені як цивільний персонал, але насправді є кадровими військовими! Наша армія 204 тис. солдат та офіцерів, з яких 40 тис. строковики яких неможливо задіяти у бойових діях. Потрібно скасувати строкову службу. щоб звільнити місця для контрактників які зможуть воювати! Нам хоча б бути в паритеті з росією по контрактникам та офіцерам, а для цього потрібно збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. військових, інакше в нас мало шансів розбити путіна військовим шляхом.
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а 600 тысяч запросто победят 2 миллиона ?
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Чисельність бойових підрозділів сухупотних військ Росії не перевищує 200 тис. чоловік. Ракети Нептун через 2-3 роки зможуть спокійно потопити весь нещасний Чорноморський флот. На решту флотів і їх чисельність нам насрати. Їх ВПС отримали по зубах ще в Грузії так, що пілоти відмовлялись літати. Навіть відстала протиповітряна оборана України зіб'є дофіга їх літаків. Про ядерні сили теоретизувати не будемо...
Збільшувати чисельність ЗСУ потрібно, але не треба перебільшувати можливості ворога і сіяти паніку.
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В стране война, политический кризис. прИзЕдент 5 июля со своей шоблой отрывается за границей, а на официальном сайте написано, что он за границей с 1 по 3 июля.

"Количество боевых частей не уменьшится", - Хомчак опроверг информацию о сокращении войска - Цензор.НЕТ 8412
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так то на мальдивы низзя,

а на ниагару запросто
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Полюбуйся на бывшего президента. Вчера в Камянце...
И это быдло ты хотел оставить на второй срок???
https://www.youtube.com/watch?v=w5b1CwXvSpg
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не, я, как и ті, хотел привести к власти клюева и шария
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О Господи, опять противная рожа этого бурята. Видимо Скоморох использует Богдана в качестве некрасивой подружки)) Ну чтобы на его фоне выглядеть орлом))
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"Критику моих заявлений о намерениях активно реформировать Генштаб, систему управления, обеспечения войсками и т.п. оцениваю как влияние враждебной пропаганды для дискредитации новой власти и назначенных президентом Зеленским чиновников. Источник: https://censor.net.ua/n3135996

Сое на заметку
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шо-то я из москвы никакой критики не слышал.

про какого врага идёт речь ?

враг уже официально не в кремле ?
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соя, тебя предупредили. Это уже не «я просто высказываю мнение»
Это заявление командующего
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Лишнехромосомная, не имитируй сейчас всёпонимающую после того, как ты лила на Порошенко лахтинскую грязь.
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Лишнехромосные это касабы, а вам-в спам. За ересь в комменте.
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ну не Господа Бога, а всего лишь подельника Зелемойского, случайно оказавшегося на этой должности в силу того, что однажды получил 300 штук от коломойского
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О, всі, хто проти мене - ворожі аґенти. Чи я це вже десь чув?
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А він - істина в останній інстанції, що його критикувати не можна? Ну, це так, до слова. Його "рехворма" мала полягати справді у скороченні частин шляхом доведення частини з них до штатного складу, відміни призову на військову службу і деяких інших речей, які для воюючої країни є злочинними. Кадровані частини з неповним штатним складом утворюються на випадок вторгнення ворога вглиб території держави. До повного штатного складу вони заповнюються резервістами. Не буду вдаватися у деталі. Просто нагадаю, що подібну пацифістські "рехворму" здійснили орли януковоча. Коли у 2014 році під час аннексії Криму я пішов у воєнкомат, як офіцер запасу, мене футболили, як м'ячик. Та й воєнкомати були на стадії ліквідації. Відбувалося начебто укрупнення. Саме через таку злочинну реформу ми виявилися не готовими протистояти агресору. І затиеали дірки добровольцями. Саме добровольців їх значна кількість зруйнували плани агресора, які сподівалися, що їхні аґенти - Саламатіни та інші позбавили країну можливостей чинити опір. І цей туди ж. Якби не суспільний резонанс, то невідомо ,що б Хомчак співав далі. А так мусить виправдовуватися.
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А кількість боєздатного особового складу ?
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А он ничего не сказал, оставшееся количество частей никак не говорят о сокращении или увеличении численности, но его указание на раздутые штаты уже намекают на сокращение...
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Чтобы привести к власти Зелемойского, так подыгрывали врагу.
Так кто враг?
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Предыдущий его спич был о том что боевые части укомплектованы процентов на 40-50% а не боевые тоже на 40-50% и предлагалось а давайте этими не боевыми частями возьмем и доукомплектуем боевые, при этом их ликвидировав. Если уж нач штаба несет такую ересь, то что мы услышим от Зерро. Если оно (начштаба) не понимает того, что части укомплектованы таким образом, для возможности быстрого развертывания, для ротации на передней линии, и кроме того выполняют задачи по охране страны в своих регионах о какой победе мы мечтаем, наивные мы мечтатели.
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Та все він розуміє , але так йому сказав зєлєбєня , остільки наш Головнокомандуючий виконує бєніну команду , яку той отримав від куратора з кремля .
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Кількість бойових частин не зменшиться", - Хомчак спростував інформацію про скорочення війська
 
 
 
 
 
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