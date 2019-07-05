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Все про:Італія (282) суд (5256) Національна гвардія (545) Марків (37)

 Справа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним. ФОТО

У трибуналі італійського міста Павії, де рік тому почався процес щодо українського солдата Віталія Марківа, завершилися судові дебати. 5 липня із заключною промовою виступила другий адвокат українця Донателла Рапетті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Справа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним 01

Адвокат продовжила спростовувати тези прокурора, який обвинувачує нацгвардійця у причетності до убивства італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року.

Рапетті зосередилася на аналізі проведених експертиз, зокрема наплічника загиблого Роккеллі та відео з таксі, яким група репортерів прибула до місця зйомок. Також вона приділила увагу ролі підсудного Марківа на місці служби (на горі Карачун) біля окупованого тоді Слов'янська.

За висновками адвоката, дані експертів від обвинувачення і захисту збігаються. Водночас ці дослідження не містять повної інформації, щоб чітко встановити, від якого типу зброї загинув італієць Андреа Роккеллі. Обвинувачення зі свого боку наполягає на причині смерті внаслідок мінометних пострілів.

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Захисниця наголосила на відсутності вхідних пострілів з автомата AK-74 на даху таксі – є лише вхідні бокові отвори. А це, за її словами, свідчить про те, що Віталій Марків не міг стріляти по таксі згори та ще й з відстані понад півтора кілометра. Автомат Калашникова, (а тільки такою зброєю володів солдат Марків) за технічними можливостями має прицільну здатність ураження 600 метрів.

Справа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним 02

Рапетті наголосила, що обов’язок нацгвардійця Марківа був повідомляти керівництву про наближення підозрілих осіб. Тож солдат виконував армійський наказ, нічого незаконного в його діях не було, тоді як обвинувачення саме цю роль спостерігача ставить у провину підсудному. За кримінальним військовим кодексом Італії, не можна карати військовослужбовця за виконання наказу, бо солдат на війні повинен його виконувати, а не обговорювати, сказала захисниця.

На завершення, говорячи про абсурдність обвинувачень, адвокат додала, що не можна точно сказати, хто і звідки стріляв 24 травня 2014 року, коли загинули репортери. "Ніхто умисно не хотів убити журналістів. Ці люди стали жертвами війни, а на війні стріляють проти ворога", – зазначила адвокат Рапетті. Вона попросила суд визнати Марківа невинним.

Раніше прокуратура попросила 17 років ув'язнення для Марківа.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135995
 
   
 Топ коментарі
 
Итальянцы судят Украинца за то что два остолопа поперлись в район боевых действий на территории Украины.У меня взрыв мозга!!!
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когда макаронники выплатят репарации за оккупацию Украины в 1941-1943 годах...?
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Просто они очень хотят его посадить, оттуда и вся эта карусель.
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Итальянцы судят Украинца за то что два остолопа поперлись в район боевых действий на территории Украины.У меня взрыв мозга!!!
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Проблема в другом, официально «корреспонденты » границу Украины не пересекали, они с территории России попали на территорию Украины незаконно т.е. нарушили границу, пограничники, как и военные могли на законных основаниях открыть по ним огонь на поражение, американцы мексиканцев тысячами в год укладывают и все в рамках закона.
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К нам когда-то приезжали амеры в часть те что зелёнку с Мексикой охроняют.И как то вопрос задали Мол сколько раз вы в день достает из кабуры оружие?) Мы им ответили,мы достаем из папки постановы КМУ и читаем в слух пока нарушитель сам не начнет кричать хватит читать я здаюсь! Они были шакированы ,как так безопасность полицейского, шерифа,и ТД прежде всего!!!
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когда макаронники выплатят репарации за оккупацию Украины в 1941-1943 годах...?
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А чому Україна не вибудовує захист Марківа на підставі неможливості притягнення до відповідальності солдата який офіційно воював за вбивство терориста, який воював на стороні міжнародних терористів? Що це за цирк? Ми доводимо що Марківа не було десь там на фронті, а завтра будуть судити інших українських військових та солдат НГУ? Взагалі питання суду над українськими солдатами та силовиками за виконання службових обов'язків це повний правовий нігілізм Італії і потрібно виходити на міжнародні структури щоб Італія взагалі була викинута з правового поля ЄС! Що це за цирк? Італієць був на стороні терористів, отже був злочинцем! Його потрібно було вбити, його смерть це не випадковість а закономірність! Всі терористи будуть знищені рано чи пізно!
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Долбак!!! Человека защищают от абсурдных обвинений, которые касаются ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ инкриминируемых ему, действий, а не о праве им их совершать... Ну, ты, "Игорёк", и "Долбак!!! Мозги питекантропа!.
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Так... "Стоять, Зорька!!!" Теперь "расклад" иной... Появилась стрельба из АК-47... Та объясните мне, дураку, какого ХУ.!!! ГОД мозги парили об "миномётном обстреле"?!!! Мы об чём речь ведём? Шо попало ... Дурдом "Веселка"... Итальянскому суду, что, мозги отшибло?...
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Просто они очень хотят его посадить, оттуда и вся эта карусель.
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исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает что причинеа смерти - минометный обстрел. Источник:

https://censor.net.ua/n3135995

Жах.
Судебно медицинский эксперт что думает по этому поводу?
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- Вспомнил! Он действительно стрелял в оленя! Но через дымоход! (с)
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просто кацапский заказ, италия с путиным всегда лобызались
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Зато своим гражданам максимум 2 года за наемничество на войне в Украине дают.
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Поки макарони судять нашого воїна, Китай і його технології, впевнено завойовують Україну в усіх сферах... https://www.youtube.com/watch?v=b6243eQ2eLI&t=1s
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Китай уже завоевал не только Европейский, но и Американский рынок. Это проблема века. Если только вы не спали.
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Лучше б ***** засадили!папке римскому ваще позор - заявил, что ***** зазлуживает уважения! Сам Иисус Христос никогда бы такого не сказал. Но сказал бы против, тк. ***** делает то, что Бог считает злом. Но, видно, ***** использует Ватикан как личный банк! Видно, сама католическая церковь заражена маммоной! Стыдно!
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05.07.19. "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/20.07.18 "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.04.07.16 /сидящие здесь итальянские флажки : разоблачайте, осуждайте и гневно клеймите итальянскую власть. Реально и конкретно. Так же как итальянские флажки здесь сидящие разоблачали, осуждали и гневно клеймили власть Украины.Реально и конкретно.Бейте в барабан и не бойтесь.
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Ошибка Маркива в том что он выглядит как ультра-правый. Противники стараются показать его как отмороженного фашиста. И итальянцы в это верят смотря на фото. Ему надо было изменить стиль и сделать выражение лица попроще. Дело Маркива: адвокат привела доказательства непричастности нацгвардейца к гибели итальянского репортера и просит суд признать украинца невиновным - Цензор.НЕТ 315
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а італійцям нецікаво що робив їхній журналіст разом з сепаратистами ?
на території ведення бойових дій ?
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Нет, большинство повелось на нарисованную журналистами картинку. А мы несознательно подыграли противнику. Почитайте что они пишут.
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/03/05/news/l-ultimo-oltraggio-in-aula-alla-memoria-di-andy-rocchelli-reporter-dalle-tenebre-d-europa-1.332324
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тем более там суд присяжных которые зависимы от эмоций и общественного мнения
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Ще би того урода лисого англічаніна завалити, от це би було добре
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним. ФОТО
 
 
 
 
 
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