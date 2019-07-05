 Справа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Адвокат продовжила спростовувати тези прокурора, який обвинувачує нацгвардійця у причетності до убивства італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова на Донбасі у травні 2014 року.

Рапетті зосередилася на аналізі проведених експертиз, зокрема наплічника загиблого Роккеллі та відео з таксі, яким група репортерів прибула до місця зйомок. Також вона приділила увагу ролі підсудного Марківа на місці служби (на горі Карачун) біля окупованого тоді Слов'янська.

За висновками адвоката, дані експертів від обвинувачення і захисту збігаються. Водночас ці дослідження не містять повної інформації, щоб чітко встановити, від якого типу зброї загинув італієць Андреа Роккеллі. Обвинувачення зі свого боку наполягає на причині смерті внаслідок мінометних пострілів.

Читайте також: Італійці хочуть отримати від України мільйонні компенсації за загибель репортера на Донбасі

Захисниця наголосила на відсутності вхідних пострілів з автомата AK-74 на даху таксі – є лише вхідні бокові отвори. А це, за її словами, свідчить про те, що Віталій Марків не міг стріляти по таксі згори та ще й з відстані понад півтора кілометра. Автомат Калашникова, (а тільки такою зброєю володів солдат Марків) за технічними можливостями має прицільну здатність ураження 600 метрів.

Рапетті наголосила, що обов’язок нацгвардійця Марківа був повідомляти керівництву про наближення підозрілих осіб. Тож солдат виконував армійський наказ, нічого незаконного в його діях не було, тоді як обвинувачення саме цю роль спостерігача ставить у провину підсудному. За кримінальним військовим кодексом Італії, не можна карати військовослужбовця за виконання наказу, бо солдат на війні повинен його виконувати, а не обговорювати, сказала захисниця.

На завершення, говорячи про абсурдність обвинувачень, адвокат додала, що не можна точно сказати, хто і звідки стріляв 24 травня 2014 року, коли загинули репортери. "Ніхто умисно не хотів убити журналістів. Ці люди стали жертвами війни, а на війні стріляють проти ворога", – зазначила адвокат Рапетті. Вона попросила суд визнати Марківа невинним.

Раніше прокуратура попросила 17 років ув'язнення для Марківа.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі Марківа заслухав головного свідка обвинувачення - француза Рогелона

Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.