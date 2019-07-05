 Добкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Добкін написав у Фейсбуці.
Добкін, коментуючи пост російського користувача Станіслава Натанзона, який повідомив про те, що Добкіна не впустили в РФ, зазначив: "От такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося!)))"
Сам Натанзон написав: "Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна - російський Орден Дружби, якщо що".
Портнов - это, конечно же, отчетливый запах Кремля. Тут русский дух, тут Русью пахнет. И поэтому и в словах Богдана - тоже отчетливые фракции великодержавных щей с царь-пушкой.
«Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос - "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», - говорит Богдан.
Тут глава Офиса или прикидывается дурачком, или ведет агентурную информационную работу. Во-первых, нет никаких требований Луганска и Донецка. Есть требования Кремля. Во-вторых, там всегда общались на русском языке, и никакой закон не запрещает этого делать и сейчас.
Но следующие слова Богдана показывают, что глава Офиса не прикидывается. «Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?», - говорит он в ответ на вопрос журналиста Сергея Щербины «Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет».
Из слов Богдана прямо следует, что это Украина угробила 15 тысяч на войне, потому что не хотела, чтобы Донбасс разговаривал на русском. Так вот почему война началась? Это уже просто какой-то сеанс чревовещания духа Сергея Доренко из тела Андрея Богдана.
продолжение .. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2056209328017341?__tn__=K-R
Так происходит, например, в вопросах про HR и назначения губернаторов. Один из которых известен поставками металлолома в Приднестровье, другой кореш Мангера и Каськива и пильщик оборонки, третий, как дипломатично формулирует Щербина, «чуть ли не выступал за «русский мир».
«Это какой-то коллега Владимира Александровича», - прямо говорит Богдан о назначении главы Одесской ОГА. Вот и весь HR. Вот и все предвыборные лозунги о том, что «люди сами выберут»....
Ц-ц-ц. Отакий от пердімонокль, чуваче.
Конкуренцию ФСБ у себя не потерпит!
Слава "героям"!
ВОт такая она "дружба" у свинособак. Сегодня тебе орден, а завтра как вонючему шакалу позорный "дружеский" пинок под зад от мышебратьев и лети себе чучело. Здесь ты кацапская шлюха, а на на Рабсее ты для них вонючий хохол, а в итоге ты безродная малоросская шваль. Ты куча говна, и тут и там тоже.
Це ординський пропагандон.