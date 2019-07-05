 Добкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Добкін написав у Фейсбуці.

Добкін, коментуючи пост російського користувача Станіслава Натанзона, який повідомив про те, що Добкіна не впустили в РФ, зазначив: "От такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося!)))"

Сам Натанзон написав: "Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна - російський Орден Дружби, якщо що".

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