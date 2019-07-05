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Все про:Добкін (263) Росія (18437)

 Добкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна

Українського політика, відомого своїми проросійськими поглядами, Михайла Добкіна не впустили на територію РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Добкін написав у Фейсбуці.

Добкін, коментуючи пост російського користувача Станіслава Натанзона, який повідомив про те, що Добкіна не впустили в РФ, зазначив: "От такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося!)))"

Сам Натанзон написав: "Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна - російський Орден Дружби, якщо що".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135993
 
   
 Топ коментарі
 
Треба було його і в Україну не пускати, хай би падло жив між кордонами. Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 5749
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краще би його до нас не пустили.
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Мало коксу вёз, вот и не пустили)
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...Портнов, готовивший диктаторские законы и разгон Майдана, юридический консультант Глазьева по аннексии Крыма - друг главы Офиса президента. А его роль - киллер на аутсорсе. Мы не знаем, что в его заявлениях против Порошенко, говорит Богдан, но «там очень много всего по делу». Так не знаете или очень много всего по делу?
Портнов - это, конечно же, отчетливый запах Кремля. Тут русский дух, тут Русью пахнет. И поэтому и в словах Богдана - тоже отчетливые фракции великодержавных щей с царь-пушкой.
«Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос - "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке», - говорит Богдан.
Тут глава Офиса или прикидывается дурачком, или ведет агентурную информационную работу. Во-первых, нет никаких требований Луганска и Донецка. Есть требования Кремля. Во-вторых, там всегда общались на русском языке, и никакой закон не запрещает этого делать и сейчас.
Но следующие слова Богдана показывают, что глава Офиса не прикидывается. «Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?», - говорит он в ответ на вопрос журналиста Сергея Щербины «Но вы понимаете силу прецедента? Вы разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет».
Из слов Богдана прямо следует, что это Украина угробила 15 тысяч на войне, потому что не хотела, чтобы Донбасс разговаривал на русском. Так вот почему война началась? Это уже просто какой-то сеанс чревовещания духа Сергея Доренко из тела Андрея Богдана.
продолжение .. https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2056209328017341?__tn__=K-R


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.....В течение интервью Щербина несколько раз достает Богдана вопросами. Но пропущенные удары не производят никакого впечатления на Богдана. Общий смысл его ответов: «Сережа, не смеши мои седые юридические знания. Да, мы врем. Да, я решала. Да, мы будем иметь страну. И чо?».
Так происходит, например, в вопросах про HR и назначения губернаторов. Один из которых известен поставками металлолома в Приднестровье, другой кореш Мангера и Каськива и пильщик оборонки, третий, как дипломатично формулирует Щербина, «чуть ли не выступал за «русский мир».
«Это какой-то коллега Владимира Александровича», - прямо говорит Богдан о назначении главы Одесской ОГА. Вот и весь HR. Вот и все предвыборные лозунги о том, что «люди сами выберут»....
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Надо было его между границ на месяцок оставить,чтоб завыл.
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який же ж дурень захоче, щоб по його дорогах їздив обдовбаний чорт на мотоциклі?
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Надо было гепе тоже на белгородчину ехать с допой, поганял бы на расейских дорогах на коляске.
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Треба було його і в Україну не пускати, хай би падло жив між кордонами. Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 5749
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Так пусть бы на лавчоке месяцок потусовался Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 3401
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От хай би жив у літаку як у фільми італь"янці в росії.
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" не тральная полоса" - вот это был бы хит куда там Том Хэнксу с его Аэропортом
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Ну що, Допа? Те відчуття, коли розривав дупу за всруський світ, а тобі за це - зуя на паличці?
Ц-ц-ц. Отакий от пердімонокль, чуваче.
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сказала сепарская фанатка кремлёвского колаборанта ЗЕлёной шмаркли..
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А че он когда ему сказали что в рашку со своим низзя, прямо на столе таможни 5 дорожек всасал!!!!!
Конкуренцию ФСБ у себя не потерпит!Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 4444
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Прорывайся и не возвращайся. Не тяжело наверное быть шалавой.
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"ЛашареМи контааааре!.. Добкино доминооооо! Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина - Цензор.НЕТ 914
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Приказали пока оставаться в Украине и быть на связи...
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А, чему тут удивляться,если такими отбросами человечества, как этот добкин даже Праша брезгует? Впрочем удивляться можно наличию тех, кто голосует на разных выборах за такие отбросы, как опоблоки, за життя рабиновмча, батькивщину старухи-колясочницы ну и слуг урода.
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Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

ВОт такая она "дружба" у свинособак. Сегодня тебе орден, а завтра как вонючему шакалу позорный "дружеский" пинок под зад от мышебратьев и лети себе чучело. Здесь ты кацапская шлюха, а на на Рабсее ты для них вонючий хохол, а в итоге ты безродная малоросская шваль. Ты куча говна, и тут и там тоже.
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сепарам на заметку -предателей не где не любят
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Та походу ты давно,,прорванный,,гндон,судя по орденам от фашистов
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Миша, у тебя скучное лицо. Тебе никто не даст. Денег, кажется.
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Допу кинули через болт. Це ти тут за расєю, а для них ти хахол.
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рашисты в очередной раз доказали добкину, что он г@#дон
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Миша, с таким ипалом тебе денег никто не даст.
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Правильно сделали: у нас своего, отечественного, г... лет на 100 запасено...
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"Ви не оправдали оказанного вам високава давэрия"! ©
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його навіть одичалі не пускають,зато в нас знаходяться людиноподібні які за таких голосують
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Натанзон не просто «пользователь».
Це ординський пропагандон.
Добкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна - Цензор.НЕТ 1659
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Панятно - треба за Добкіна галасувати.
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операция прикрытия Добкина со стороны фсб, перед выборами в Украину...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДобкіна не впустили на територію РФ. Не допоміг навіть орден "Дружби" від Путіна
 
 
 
 
 
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