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Все про:ВР (5092) виборчий закон (82) Парубій (1128)

 Виборчий кодекс попередньо готові підтримати 240 нардепів, - Парубій

Спікер українського парламенту Андрій Парубій розраховує, що ухвалення Виборчого кодексу підтримає 240 народних депутатів.

Про це Голова ВР Андрій Парубій сказав під час підсумкової пресконференції у п'ятницю, 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я мав розмову з усіма головами фракцій - вони навіть називали мені кількість депутатів, які будуть голосувати від їхніх фракцій, кількість депутатів, щодо яких вони гарантують, що ті перебуватимуть у сесійній залі. Поки що мій попередній підрахунок - 240 голосів", - зазначив Парубій.

Водночас на запитання, який перехідний бар'єр для політичних партій передбачається у новому Виборчому кодексі, Парубій уточнив, що пропонує робочій групі розглянути варіант від 2% до 5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій

"Робоча група має пропозиції і 2%, і 4%, і 5%. І направду, все буде дуже просто: за яку цифру буде більше "за", та й буде поставлена в остаточну редакцію", - уточнив голова ВР.

Він також додав, що 10 липня після розгляду поправок робоча група щодо напрацювання Виборчого кодексу повинна буде виокремити ті поправки, які ввійдуть у тіло закону. За словами спікера, цей документ буде чималим і налічуватиме, можливо, навіть 20 сторінок.

Нагадаємо, Верховна Рада взялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135982
 
 
 Топ коментарі
 
Парубий - это никто и зовут его никак. И в Раде сейчас только Анти-народные депутаты.
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Черговий зашквар Петра в Камянці-Под. 04 07 2019
https://youtu.be/w5b1CwXvSpg
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Як зебілам і парашинцям Парубій став поперек горла... Вважаю не лише тому що нині член ЄС та в ВР очолює проукраїнську національну коаліцію. А й ще тому, що, як колишній Головний Комендант Майдану Гідності - організовував повалення їхньої зебілно-овощної злочиної влади.
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так а в кодексі текст є, чи одні правки?
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Они его потом в допишут,именно так,как им надо...Да и когда они читали то,за что уже получили пару десятков тысячь баксов в конвертах?!Скоты конченные!
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Mald‏ @2mvtw 4 ч.4 часа назад

из интервью Данилко Гордону:
"после Евровидения предложили возглавить партию, создаваемую под меня- 'Проти Всіх',место в Раде... 50 тыс.$ только за 'поговорить' со мной… предложили 3 млн$… я понял что убьют и отказался…" готовили на роль зели.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=595&v=oOT_sC_HhDI
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Лебедина пісня Парубія і нинішньої ВР. В 2014 році планів було громадьйо. А там рутина , корупція, кумівство..
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На это рыло Парубиевское,смотреть нет сил.А когда эта мразота свою пасть картавую раззевает и что-то там ею высерает,то добра для страны не жди!На кол козла!
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Парубий - это никто и зовут его никак. И в Раде сейчас только Анти-народные депутаты.
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Две недели осталось этой Раде а они как Петя делают вид что никаких выборов нет 😁
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Избирательный кодекс предварительно готовы поддержать 240 нардепов, - Парубий - Цензор.НЕТ 3186Роман Донік‏ @donikroman

На парламентских выборах спецдильныц в зоне ООС не будет. По закону каждый военный должен собственноручно написать заявление, где должен указать свое место жительства и где он будет голосовать. То есть, в местные дильныци, где половина сепаров, отдать свои личные данные.


Избирательный кодекс предварительно готовы поддержать 240 нардепов, - Парубий - Цензор.НЕТ 1039
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Черговий зашквар Петра в Камянці-Под. 04 07 2019
https://youtu.be/w5b1CwXvSpg
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За Шария вообще-то. Но речь о ничтожестве Петре и его мат-перемат с трибуны. Быдло во всей красе
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Ага и риторика шо вы все агентыкремля
Ничему идиота жизнь не учит
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Шикарний рівень спілкування зі своєю илітною отарою.
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Петро бухой і істерить. Так змія кидається і жалить, коли на неї насуваєшся. А Петро по китайському "Змія"
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Юлькина реклама пробилась через блокіратор. Во дайот!
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Як зебілам і парашинцям Парубій став поперек горла... Вважаю не лише тому що нині член ЄС та в ВР очолює проукраїнську національну коаліцію. А й ще тому, що, як колишній Головний Комендант Майдану Гідності - організовував повалення їхньої зебілно-овощної злочиної влади.
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Зебіл з Коломойшою і ригами запустили перевибори, бо знали що по новому виборчому кодексу без мажоритарки і відкритих списків їм мало що світило. І не дали зняти недоторканість, тому риги й пруть назад в Україну.
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Нехай Парубій навіть не думає проводити процедуру імпічменту Зеленському до парламентських виборів. Не вийде у нього ця авантюра. Якщо Вовік буде щось робити не так, то цим має зайнятись вже нова Рада.
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57 бідолах в залі розрулювали декілька днів тисячу поправок,а тепер будемо голосувати,в дупу засунь свій кодекс,недоумок із справкою
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиборчий кодекс попередньо готові підтримати 240 нардепів, - Парубій
 
 
 
 
 
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