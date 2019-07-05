 Виборчий кодекс попередньо готові підтримати 240 нардепів, - Парубій

Про це Голова ВР Андрій Парубій сказав під час підсумкової пресконференції у п'ятницю, 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я мав розмову з усіма головами фракцій - вони навіть називали мені кількість депутатів, які будуть голосувати від їхніх фракцій, кількість депутатів, щодо яких вони гарантують, що ті перебуватимуть у сесійній залі. Поки що мій попередній підрахунок - 240 голосів", - зазначив Парубій.
Водночас на запитання, який перехідний бар'єр для політичних партій передбачається у новому Виборчому кодексі, Парубій уточнив, що пропонує робочій групі розглянути варіант від 2% до 5%.
"Робоча група має пропозиції і 2%, і 4%, і 5%. І направду, все буде дуже просто: за яку цифру буде більше "за", та й буде поставлена в остаточну редакцію", - уточнив голова ВР.
Він також додав, що 10 липня після розгляду поправок робоча група щодо напрацювання Виборчого кодексу повинна буде виокремити ті поправки, які ввійдуть у тіло закону. За словами спікера, цей документ буде чималим і налічуватиме, можливо, навіть 20 сторінок.
Нагадаємо, Верховна Рада взялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня.
из интервью Данилко Гордону:
"после Евровидения предложили возглавить партию, создаваемую под меня- 'Проти Всіх',место в Раде... 50 тыс.$ только за 'поговорить' со мной… предложили 3 млн$… я понял что убьют и отказался…" готовили на роль зели.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=595&v=oOT_sC_HhDI
На парламентских выборах спецдильныц в зоне ООС не будет. По закону каждый военный должен собственноручно написать заявление, где должен указать свое место жительства и где он будет голосовать. То есть, в местные дильныци, где половина сепаров, отдать свои личные данные.
https://youtu.be/w5b1CwXvSpg
Ничему идиота жизнь не учит