 Виборчий кодекс попередньо готові підтримати 240 нардепів, - Парубій

Про це Голова ВР Андрій Парубій сказав під час підсумкової пресконференції у п'ятницю, 5 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я мав розмову з усіма головами фракцій - вони навіть називали мені кількість депутатів, які будуть голосувати від їхніх фракцій, кількість депутатів, щодо яких вони гарантують, що ті перебуватимуть у сесійній залі. Поки що мій попередній підрахунок - 240 голосів", - зазначив Парубій.

Водночас на запитання, який перехідний бар'єр для політичних партій передбачається у новому Виборчому кодексі, Парубій уточнив, що пропонує робочій групі розглянути варіант від 2% до 5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Планую, що Рада завершить розгляд поправок до Виборчого кодексу 11 липня, - Парубій

"Робоча група має пропозиції і 2%, і 4%, і 5%. І направду, все буде дуже просто: за яку цифру буде більше "за", та й буде поставлена в остаточну редакцію", - уточнив голова ВР.

Він також додав, що 10 липня після розгляду поправок робоча група щодо напрацювання Виборчого кодексу повинна буде виокремити ті поправки, які ввійдуть у тіло закону. За словами спікера, цей документ буде чималим і налічуватиме, можливо, навіть 20 сторінок.

Нагадаємо, Верховна Рада взялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня.