 "Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів", - президент підписав закон про передвищу освіту

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.
"Закон "Про фахову передвищу освіту" підписаний президентом! А це значить, що вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів - це буде рівень фахової передвищої освіти; освіта дорослих стане більш гнучкою - людина зможе отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти впродовж життя; заклади отримають нову систему державного фінансування; студенти зможуть вільно обирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти", - йдеться в повідомленні.
Загалом закон передбачає такі зміни:
- запроваджуються елементи корпоративного управління закладами, що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюватиме над стратегічним розвитком закладу, шукатиме додаткові джерела фінансування, зможе впливати на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності;
- обрання керівника передбачатиме рейтингове голосування колективу. Крім того, строк перебування на посаді буде обмеженим;
- заклади готуватимуть фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем;
- нова система державного фінансування: субвенція з держбюджету покриватиме здобуття повної загальної середньої освіти, а також підготовку за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;
- не встановлюються обмеження щодо віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;
- можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві тощо).
Нагадуємо, закон "Про професійну передвищу освіту" Верховна Рада ухвалила 6 червня. Закон набирає сили через місяць з дня його опублікування. Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.
Жесть!
Развели "образований"...
Развели "образований"...
Приходит контролер на вагонные весы спрашивает- а что такое тара?
Вот такие у нас контролеры и мастера с В/О
Сегодня 5 июля
По Конституции 15 дней на подписание
Почему Парубий не орал про зраду и шо делать, он не подписывает
Кстати можно поднять новости за последние 5 лет и посмотреть сколько времени уходило у Пети на разные законы
Тут важен прецедент
В Украине конечно не прецедентная система правах но тем не менее
- Абрам, а твоя дочь - *****!
- А твоя, Изя, тоже *****!!
- Но все же, Абрам, но все же!!!!
На самом деле это значит, что колледжи и техникумы будут готовить того кого и готовили, только в дипломе будет другое название.
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 03.07.2019
https://kodeksy.com.ua/ka/o_vysshem_obrazovanii.htm
Здесь
https://bologna.bolognaby.org/index.php/2016-04-11-14-03-5/publikatsii-obk/124-news-and-events-ru/232-prezident-ukrainy-petr-poroshenko-podpisal-zakon-ukrainy-1556-vii-o-vysshem-obrazovanii
текст попроще.
и они непонимают разницу между бакалавром и специалистом... точнее знают что один диплом дороже другого. вот и несут всякую фигню.... "младший бакалавр"