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 "Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів", - президент підписав закон про передвищу освіту

Президент підписав закон про професійну передвищу освіту.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

"Закон "Про фахову передвищу освіту" підписаний президентом! А це значить, що вже з 2020 року коледжі та технікуми готуватимуть фахових молодших бакалаврів - це буде рівень фахової передвищої освіти; освіта дорослих стане більш гнучкою - людина зможе отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти впродовж життя; заклади отримають нову систему державного фінансування; студенти зможуть вільно обирати форму навчання, зокрема, буде більше можливостей для дуальної освіти", - йдеться в повідомленні.

Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів, - президент підписав закон про передвищу освіту 01

Загалом закон передбачає такі зміни:

- запроваджуються елементи корпоративного управління закладами, що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюватиме над стратегічним розвитком закладу, шукатиме додаткові джерела фінансування, зможе впливати на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності;

- обрання керівника передбачатиме рейтингове голосування колективу. Крім того, строк перебування на посаді буде обмеженим;

- заклади готуватимуть фахових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії здійснюватимуть підготовку за коротким циклом вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем;

- нова система державного фінансування: субвенція з держбюджету покриватиме здобуття повної загальної середньої освіти, а також підготовку за спеціальностями, яким надається особлива підтримка;

- не встановлюються обмеження щодо віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт;

- можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, навчання на виробництві тощо).

Нагадуємо, закон "Про професійну передвищу освіту" Верховна Рада ухвалила 6 червня. Закон набирає сили через місяць з дня його опублікування. Над проектом закону працювала широка робоча група, до якої увійшли представники всіх зацікавлених сторін за активної участі народних депутатів та представників міністерства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135981
 
   
 Топ коментарі
 
Младший бакалавр - это как ефрейтор! "Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров", - президент подписал закон о предвысшем образовании - Цензор.НЕТ 119
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За чем сочинять то чего нигде нет? "младший" бакалавр это название, которое в мире никто не применяют. Бакалавр - это уважаемая академическая степень полноценного высшего образования в всём мире! И этот бред происходит в стране которая ввела у себя болонскую систему образования и претендует чтобы ее дипломы признавали в других странах... а теперь бывшие ПТУ - выпускают бакалавров...
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Младший бакалавр - это как ефрейтор! "Колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров", - президент подписал закон о предвысшем образовании - Цензор.НЕТ 119
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За чем сочинять то чего нигде нет? "младший" бакалавр это название, которое в мире никто не применяют. Бакалавр - это уважаемая академическая степень полноценного высшего образования в всём мире! И этот бред происходит в стране которая ввела у себя болонскую систему образования и претендует чтобы ее дипломы признавали в других странах... а теперь бывшие ПТУ - выпускают бакалавров...
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Дык они выпускают юристов и экономистов.
Жесть!
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Вообще то термин есть и не изобретён, хоть и значит немного разные вещи в Японии, Индии, США, но пришлось специально гуглить, никого из знакомых с таким образованием не встречал.
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Головне, що вже в ООН відзвітували. А там як вийде, так і вийде.
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ты не прав ,он генерал сварочного аппарата
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"предвысшее", "посленачальное", "междусреднее"....
Развели "образований"...
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Раньше с "бурсы" выходил сантехник Вася, а теперь - профессиональный младший бакалавр по обслуживанию водосетей Василий! Во заживём! А то, что Вася как был болваном - так и остался- так то мелочи...
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да уж. Те кто "доучился" до того что чистят туалеты, при любом президенте будут чистить туалеты и считать копейки.
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"предвысшее", "посленачальное", "междусреднее"....
Развели "образований"...

Приходит контролер на вагонные весы спрашивает- а что такое тара?
Вот такие у нас контролеры и мастера с В/О
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а сделать еще одну ступенечку супер младшего бакалавра не додумались?чтоб дите училось лет так до 35?
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Это позже, когда учителя по 4000 евро будут получать..
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Вова в перемогах от петруся не отстаёт. Так это мы по числу бакалавров европу с америкой обскачем.
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Каааак напроизводит Украина бакалавров за свой счет, для польских плантаций клубники
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Предлагаю ввести погоны: младший бакалавр, бакалавр, старший...
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Не на часі...тут у них только жизнь начинается...
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Закон Рада приняла 6 июня
Сегодня 5 июля

По Конституции 15 дней на подписание

Почему Парубий не орал про зраду и шо делать, он не подписывает

Кстати можно поднять новости за последние 5 лет и посмотреть сколько времени уходило у Пети на разные законы
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5 лет пройдет на поиски реально важных законов от пэти
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А тут неважно
Тут важен прецедент
В Украине конечно не прецедентная система правах но тем не менее
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Ага, как в анекдоте:
- Абрам, а твоя дочь - *****!
- А твоя, Изя, тоже *****!!
- Но все же, Абрам, но все же!!!!
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Щас позвоню своему соседу, поздравлю его с новым званием "младший бакалавр"... Иван - хороший сантехник,(кстати, непьющий, что - редкость), но, специалист хороший...
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Да Иван уже пенсионер... Я его, просто, подколол... Но он - человек с юмором - сказал, что потребует надбавки к пенсии - за "учёное звание"...
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"это значит, что уже с 2020 года колледжи и техникумы будут готовить профессиональных младших бакалавров"
На самом деле это значит, что колледжи и техникумы будут готовить того кого и готовили, только в дипломе будет другое название.
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Нет, были профессии, а теперь компетенции. Это подкоп под образование, потому что образованный трудяга это одно, а компетентный неуч совсем иное.
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Закон Украины О высшем образовании от 01.07.2014 № 1556-VII Содержание

Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 03.07.2019

https://kodeksy.com.ua/ka/o_vysshem_obrazovanii.htm

Здесь
https://bologna.bolognaby.org/index.php/2016-04-11-14-03-5/publikatsii-obk/124-news-and-events-ru/232-prezident-ukrainy-petr-poroshenko-podpisal-zakon-ukrainy-1556-vii-o-vysshem-obrazovanii
текст попроще.
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На Заході такої профанації немає.У Швейцарії наприклад інститут готує бакалаврів(4-6років);університет готує ліценціата із ступенем,чи диплом що відповідає рівню магістра;наступний ступень-докторант(PhD+3роки).
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ничего удивительного. в министерстве сидят детки которым купили дипломы, они уже выросли и давно сидят на своих местах, показывают видимость работы....

и они непонимают разницу между бакалавром и специалистом... точнее знают что один диплом дороже другого. вот и несут всякую фигню.... "младший бакалавр" "Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів", - президент підписав закон про передвищу освіту - Цензор.НЕТ 1460


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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Коледжі і технікуми готуватимуть професійних молодших бакалаврів", - президент підписав закон про передвищу освіту
 
 
 
 
 
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