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 Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві. ФОТОрепортаж

Один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ повернувся з багатонаціональних навчань "Flaming Sword-2019", які завершилися в Литві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 01

Україну представляла тактична група спеціальних операцій SOLTG (Special Operations Land Task Group).

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 02

Під час навчань "Flaming Sword-2019" оцінювалися здібності підрозділу з планування, проведення і забезпечення спеціальних дій за різними сценаріями відповідно до процедур і стандартів НАТО. Також одним із головних критеріїв була оцінка сумісності українського SOLTG з підрозділами SOF країн НАТО.

Дивіться також: На Sea Breeze-2019 українці відпрацювали десантування без парашутів із вертольота у відкрите море. ФОТОрепортаж

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 03

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 04
Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 05

За результатами навчань "Flaming Sword-2019" український підрозділ успішно пройшов оцінювання за процедурами NATO EVALUATION.

Також дивіться: Підрозділ Сил спецоперацій ЗСУ взяв участь у міжнародних навчаннях спецназу Trojan Footprint-2019 у Болгарії. ФОТО

Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135977
 
   
 Топ коментарі
 
Кому Вы поясняете? Это же обычная самка свиноруса.
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Толик Барклай, ты шо, пол сменил и стал Олесей? Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 49 А я тебя давно предупреждал - лечись, пока не поздно. Но зато ты теперь - истинный русский патриот. Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 19
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Да все нормально, штырлыц. Был ты Барклаем, был Иноком Пересветом, а стал Олесею. Да еще и пальцы у тебя в клавиатуре путаются по пьяни. Ты истинный русский патриот. Скажи, а шенка от хуйла родить у тебя желание уже есть, или пока ты недостаточно прогрессировал? Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 9546
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Клоуны ряженные
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Ты перепутала, русская. Тут новость за Украинский спецназ. Новости за ряженых клоунов - на звЯЯзде.сру.
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А ты татарский спецназ, за сусликами)))
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Толик Барклай, ты шо, пол сменил и стал Олесей? Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 49 А я тебя давно предупреждал - лечись, пока не поздно. Но зато ты теперь - истинный русский патриот. Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 19
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Клоуны ряженные остались на лошарике. Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 2409
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Olesya, Цемах так не думает. И идите с миром в спам, катсабка.
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А зачем три монокуляла. Для красоты? Смешно)))
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У бойцов ССО ВСУ появились панорамные очки ночного видения
GPNVG-18 является наличие четырех отдельных усилителей яркости изображения или электронно-оптических преобразователей с четырьмя отдельными объективами, сгруппированными в панорамную ориентацию.
При этом два центральных объектива направлены вперед, как у традиционных очков - они дают оператору большую глубину восприятия, а еще две трубки направлены слегка наружу от центра и улучшают периферическое зрение.
Как отмечается, оператор видит в двух центральных трубках изображение, которое немного перекрывается с изображением из двух внешних трубок. В целом, это позволяет получить поле зрения в 97°.
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Кому Вы поясняете? Это же обычная самка свиноруса.
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Максимушка,даже с твоим тугодумием пора понять, я никогда не сижу в своем эккаанте и всегда под прокси. Я таой же Потипако, как ты Микки Маус.
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Да все нормально, штырлыц. Был ты Барклаем, был Иноком Пересветом, а стал Олесею. Да еще и пальцы у тебя в клавиатуре путаются по пьяни. Ты истинный русский патриот. Скажи, а шенка от ***** родить у тебя желание уже есть, или пока ты недостаточно прогрессировал?
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Как бы не назвался, а рога торчат, лапоть.
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Классно. А по 40-к шлепанцев выдадут? Эти окуляры чарiвнi на полк выдали?
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Истинный русский патриот - не зоофил. Просто рыло истинной русской красавицы сложно отличить от собачьей задницы.
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Из Барклая еще можно было бы, а из Олеси уже вряд ли.
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Да, это я. Сурков убиваешь? Дай слово, что е будешь.
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Не надо путать нин и личности. Ты кушаешь сурков?
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Я Нин с тобой не путал. Ты ж Олеся теперь. Или ты еще и Ниной скоро будешь? Украинские спецназовцы приняли участие в международных учениях Flaming Sword-2019 в Литве - Цензор.НЕТ 8617
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Могу быть кем угодно
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Не актуально, покупаю.
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Хотя лес рядом
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