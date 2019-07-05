 Українські спецназівці взяли участь у міжнародних навчаннях Flaming Sword-2019 у Литві. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Україну представляла тактична група спеціальних операцій SOLTG (Special Operations Land Task Group).
Під час навчань "Flaming Sword-2019" оцінювалися здібності підрозділу з планування, проведення і забезпечення спеціальних дій за різними сценаріями відповідно до процедур і стандартів НАТО. Також одним із головних критеріїв була оцінка сумісності українського SOLTG з підрозділами SOF країн НАТО.
За результатами навчань "Flaming Sword-2019" український підрозділ успішно пройшов оцінювання за процедурами NATO EVALUATION.
GPNVG-18 является наличие четырех отдельных усилителей яркости изображения или электронно-оптических преобразователей с четырьмя отдельными объективами, сгруппированными в панорамную ориентацию.
При этом два центральных объектива направлены вперед, как у традиционных очков - они дают оператору большую глубину восприятия, а еще две трубки направлены слегка наружу от центра и улучшают периферическое зрение.
Как отмечается, оператор видит в двух центральных трубках изображение, которое немного перекрывается с изображением из двух внешних трубок. В целом, это позволяет получить поле зрения в 97°.
Министерство сельского хозяйства россии намерено взять под свой контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.