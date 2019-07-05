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Все про:школа (669) Міносвіти (467) ЗНО (111) Гриневич (324)

 "Це ганебне явище", - Гриневич виступила проти репетиторства в школах

Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що вчитель не може проводити зі своїм учнем платні індивідуальні уроки через конфлікт інтересів.

Про це Гриневич заявила в інтерв'ю виданню "Високий замок", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністр розповіла, що іноді вчителі спеціально не працюють на уроках як слід, щоб потім діти ходили до них на індивідуальні заняття.

"Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно, і це порушення. Тобто, вчитель, який безпосередньо вчить дитину в школі, не може бути репетитором - це конфлікт інтересів", - заявила Гриневич.

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При цьому міністр вважає, що індивідуальні заняття можуть бути частиною переліку платних послуг, які надає школа.

"Школа має право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них - індивідуальне навчання з дітьми. Це враховується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг", - сказала глава Міносвіти.

Лілія Гриневич нагадала, що у частини дітей, які отримали дуже високі результати ЗНО, не було репетиторів. "Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини", - підсумувала міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135976
 
   
 Топ коментарі
 
Гриневич - найкращий міністр освіти за часів незалежності..... і, в даному випадку, вона на 100% права...
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Вы статью читали? Разговор о том что учителя сознательно плохо учат на уроках а потом подрабатывают "репетиторами" у своих же учеников.
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Это давно происходит, а Гриневич только перед выборами очки купила? Учителя давно не заинтересованы в качественном обучении, в классах давно обучаются все вместе и гении и дебилы и псих. недоразвитые и невозможно избавиться от них никаким способом. Нормальные дети страдают от психопатов и учеников и учителей, в школах насилие сплошь и рядом. С таким обучением все дети скоро перейдут на домашнее или онлайн- обучение и школы закроют.
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то же самое если б врачи недолечивали в больнице и лечили потом частным путем за деньги "Це ганебне явище", - Гриневич виступила проти репетиторства в школах - Цензор.НЕТ 7042
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Це ганебне явище", - Гриневич виступила проти репетиторства в школах
 
 
 
 
 
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