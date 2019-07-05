 Чи винен хтось в Україні? Незважаючи на деякі прорахунки і порушення піднормативних актів, причина трагедії Іловайська - вторгнення армії РФ, - Матіос. ВИДЕО

Про це в інтерв'ю Цезор.НЕТ розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Справа щодо Іловайська готова до передачі в суд, однак наш законотворець, Верховна Рада, ввівши деякі "новели" в законодавство про створення Держбюро розслідувань... Ось восени ми маємо передати ДБР, вони також чекатимуть поки хтось відновить процедуру заочного засудження. Процедура заочного засудження закінчилася. І 18 вищих керівників Збройних сил Російської Федерації (міністр оборони РФ Шойгу, начальник Генштабу РФ Герасимов, Белавінцев) там список із 18 генералів, які мають пряму відповідальність за накази на висунення військ на цю операцію в результаті якої втрати України становили понад 1100 осіб із пораненими, захопленими в полон, зниклими безвісти, загиблими. Так от, їх треба судити заочно, але через недбалість законодавця, це неможливо. Справа готова", - заявив головний військовий прокурор.

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"Питання суспільства полягає не в бажанні притягнення (я так прогнозую) російських військовослужбовців, керівництва, які десь там знаходяться за "поребриком", їх сюди точно не привезеш. Може дасть Бог, колись міжнародні судові інституції дадуть їм оцінку. Їх (громадян України. - Ред.) цікавить - чи винен хтось в Україні? Так от я дам основну відповідь, без деталізації щодо винних в Україні. В експертизі написано, там 4 пункти, що незважаючи на деякі прорахунки і порушення тих чи інших піднормативних актів причинно-наслідкового зв'язку результатом поразки під Іловайськом і таких скажених втрат стало вторгнення Росії", - підкреслив Матіос.

Головний військовий прокурор зазначив, що українське командування ніяк не могло вплинути на результат подій. Україна не мала резервів для того, щоб відбити вторгнення військ РФ.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.