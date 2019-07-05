 Чи винен хтось в Україні? Незважаючи на деякі прорахунки і порушення піднормативних актів, причина трагедії Іловайська - вторгнення армії РФ, - Матіос. ВИДЕО

Про це в інтерв'ю Цезор.НЕТ розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Справа щодо Іловайська готова до передачі в суд, однак наш законотворець, Верховна Рада, ввівши деякі "новели" в законодавство про створення Держбюро розслідувань... Ось восени ми маємо передати ДБР, вони також чекатимуть поки хтось відновить процедуру заочного засудження. Процедура заочного засудження закінчилася. І 18 вищих керівників Збройних сил Російської Федерації (міністр оборони РФ Шойгу, начальник Генштабу РФ Герасимов, Белавінцев) там список із 18 генералів, які мають пряму відповідальність за накази на висунення військ на цю операцію в результаті якої втрати України становили понад 1100 осіб із пораненими, захопленими в полон, зниклими безвісти, загиблими. Так от, їх треба судити заочно, але через недбалість законодавця, це неможливо. Справа готова", - заявив головний військовий прокурор.
"Питання суспільства полягає не в бажанні притягнення (я так прогнозую) російських військовослужбовців, керівництва, які десь там знаходяться за "поребриком", їх сюди точно не привезеш. Може дасть Бог, колись міжнародні судові інституції дадуть їм оцінку. Їх (громадян України. - Ред.) цікавить - чи винен хтось в Україні? Так от я дам основну відповідь, без деталізації щодо винних в Україні. В експертизі написано, там 4 пункти, що незважаючи на деякі прорахунки і порушення тих чи інших піднормативних актів причинно-наслідкового зв'язку результатом поразки під Іловайськом і таких скажених втрат стало вторгнення Росії", - підкреслив Матіос.
Головний військовий прокурор зазначив, що українське командування ніяк не могло вплинути на результат подій. Україна не мала резервів для того, щоб відбити вторгнення військ РФ.
Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.
Правильно. Это, как военные потери в отечественной войне в соотношении 1:14 - потому что гитлер напал.
Когда началась вторая мировая война?
https://www.youtube.com/watch?v=eIEHNWUuXHk
"не винаватая я"
Хавайте, соя, удавитесь
Вирок добровольцям в Іловайську виніс Порошенко з шоблою муженків і матіосів. Тому рішення одне - злочинцям довічне з конфіскацією. Бо смертної кари нема.
И дороги, и цены, и тарифы...
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Где логика у Матиоса? Ведь: некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов - это уже вина!!! Кроме того это говорит ангажированный Матиос.
А вот шо пишет пресса на основании участников тех событий.
Бойцы стали просить подкрепления у тогда еще министра обороны Валерия Гелетея и президента Петра Порошенко, а также выдать добровольческим батальонам необходимую технику и вооружение.
Помощь в Иловайск доставили только 27 августа, тогда же эвакуировали и часть раненых бойцов. Но обещанного подкрепления, несмотря на громкие заявления, так никто и не прислал. Под Минобороны вышли активисты и матери бойцов, которые, перекрыв подъезды и дороги к ведомству, просили выделить бойцам на передовой необходимое подкрепление.«Просто смотреть на эпизод расстрела колонны исключительно со стороны вины РФ нельзя - этому предшествовали определенные причины, например, никто не думал, что регулярная армия РФ войдет в Украину, но предпосылки к этому были, ведь разведка об этом сообщала, соответственно, эти данные не приняли к сведению. К тому же, еще во время боев на Саур-могиле в начале августа украинские военные уже видели российских военных, пусть и не в таких масштабах. То есть, получается, что командование ВСУ сознательно не учло фактор потери контроля над границей. И с каждым годом ответов на эти вопросы не прибавляется.Сейчас все сводится к тому, что ситуация в Иловайске была штатной зачисткой города, но вряд ли бы в этом случае туда отправляли такое количество артиллерии. Почему не рассматриваются причины произошедшего и ответственность украинского командования, сказать сложно - по этому факту велась экспертиза по приказам, которые отдавались, данным разведгрупп, но ее результаты засекречены, и мы вряд ли их увидим в ближайшее время», - считает Павлюк.
https://www.unian.net/war/10241619-chetyre-goda-posle-ilovayska-vinovnye-ne-naydeny.html
Причины произошедшего расследовала и временная следственная комиссия Верховной Рады. Но все данные расследований строго засекретили.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10241619-chetyre-goda-posle-ilovayska-vinovnye-ne-naydeny.html
никто не думал, что регулярная армия РФ войдет в Украину, но предпосылки к этому были, ведь разведка об этом сообщала, соответственно, эти данные не приняли к сведению. К тому же, еще во время боев на Саур-могиле в начале августа украинские военные уже видели российских военных, пусть и не в таких масштабах. То есть, получается, что командование ВСУ сознательно не учло фактор потери контроля над границей. И с каждым годом ответов на эти вопросы не прибавляется.
Сталин?
Жуков?
Кто ответил в США за Перл-Харбор?
Во-вторых, в тот же день США объявили Японии войну.
Ну и, в-третьих, 1941-й год и 2014-й - абсолютно несравнимые годы в вопросе политического устройства государств.
бл,Толя, давай краще про тепловізор...
на той час вже був анексований крим...
сприймати їх як мишебратів могли тільки відверті імбіцили, або вороги України
ну але раз так - обстріли артою з кацапської території, на які наші військові просто не мали права відповідати (
Кучма тоді вже не при владі був і атомну бомбу кинути не міг.
Що там в тебе заїло, служівий?
Но головнокомандуючий Порошенко мог не выводить деньги в офшоры в эти дни, а заниматься отражением русской агрессии и выводом украинских войск из котла.
Її весь час розкрадали, ну, решту підірвали, а потім почали красти виділені на неї бюджетні гроші.
І тобі це дуже подобалося, ти бачив у цьому глибокий сенс.
Вірніше, це входить в твої обов'язки.
Ти премію вже отримав?
а на крещатике парад в Москве в ноябре
1941 тоже был парад но с парада на фронт
наши на охрану президента