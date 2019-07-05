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 Політика України
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Все про:армія РФ (1971) Матіос Анатолій (319) Іловайськ (161)

 Чи винен хтось в Україні? Незважаючи на деякі прорахунки і порушення піднормативних актів, причина трагедії Іловайська - вторгнення армії РФ, - Матіос. ВИДЕО

Командування ЗСУ ніяк не могло вплинути на результат подій під Іловайськом у серпні 2014 року, оскільки Україна не мала резервів для того, щоб відбити вторгнення військ РФ.

Про це в інтерв'ю Цезор.НЕТ розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Справа щодо Іловайська готова до передачі в суд, однак наш законотворець, Верховна Рада, ввівши деякі "новели" в законодавство про створення Держбюро розслідувань... Ось восени ми маємо передати ДБР, вони також чекатимуть поки хтось відновить процедуру заочного засудження. Процедура заочного засудження закінчилася. І 18 вищих керівників Збройних сил Російської Федерації (міністр оборони РФ Шойгу, начальник Генштабу РФ Герасимов, Белавінцев) там список із 18 генералів, які мають пряму відповідальність за накази на висунення військ на цю операцію в результаті якої втрати України становили понад 1100 осіб із пораненими, захопленими в полон, зниклими безвісти, загиблими. Так от, їх треба судити заочно, але через недбалість законодавця, це неможливо. Справа готова", - заявив головний військовий прокурор.

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"Питання суспільства полягає не в бажанні притягнення (я так прогнозую) російських військовослужбовців, керівництва, які десь там знаходяться за "поребриком", їх сюди точно не привезеш. Може дасть Бог, колись міжнародні судові інституції дадуть їм оцінку. Їх (громадян України. - Ред.) цікавить - чи винен хтось в Україні? Так от я дам основну відповідь, без деталізації щодо винних в Україні. В експертизі написано, там 4 пункти, що незважаючи на деякі прорахунки і порушення тих чи інших піднормативних актів причинно-наслідкового зв'язку результатом поразки під Іловайськом і таких скажених втрат стало вторгнення Росії", - підкреслив Матіос.

Головний військовий прокурор зазначив, що українське командування ніяк не могло вплинути на результат подій. Україна не мала резервів для того, щоб відбити вторгнення військ РФ.

Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135975
 
 
 Топ коментарі
 
Не "никто" - а русня. Или давай обвинять своих а те вроде как и нипричем - "гражданская война"?
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"Некоторые просчёты", вы суки врагу поверили, а своих людей бросили на верную смерть.
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Тобто винуваті тільки язичники римляни, що розіп'яли Христа, а священники Сєнєдріона не винуваті, що винесли йому вирок?
Вирок добровольцям в Іловайську виніс Порошенко з шоблою муженків і матіосів. Тому рішення одне - злочинцям довічне з конфіскацією. Бо смертної кари нема.
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Да. Тільки 200 тисяч мєнтів по уКРАЇНІ БІГАЛО І ЗАРПЛАТУ ЗА ОБДИРАННЯ ЛЮДЕЙ ОТРИМУВАЛО.
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700 тис. силовиків в Україні а задавити російських терористів не змогли! Проблема не у вторгненні російських військ, а у відсутності ефективного командування підрозділами ЗСУ та НГУ! Проблема в тім що не діяли бойові статути, бо не було введено Воєнний стан. Хомчак покинув війська в бою і не призначив замість себе командуючого і не координував дії військових з Генштабом та авіацією ЗСУ, яку послали на смерть, допомагати пробивати коридор військам під Іловайськом! Якби Хомчак продовжував командувати військами навіть під обстрілами, ворог був би розбитий! Потрібно було розвертати ті підрозділи які прорвались і направляти у фланги росіянам, щоб знищувати їх позиції і допомагати іншим підрозділам вийти з під обстрілу! Потрібно було наводити українську авіацію на позиції терористів! Іловайськ міг стати повним розгромом путіна і ЗСУ взяли б в полон сотні російських солдат строковиків і путіна скинули б в росії і віддали під суд, якби Хомчак не злякався і не втік! А чи злякався Хомчак, чи він виконував вказівки російських кураторів?
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Кто бы сомневался. Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 3123 Оно само... Так получилось... Никто не виноват... Не, ну а шо?...
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Не "никто" - а русня. Или давай обвинять своих а те вроде как и нипричем - "гражданская война"?
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Хто узгодив по телефону з ворогом "розстрільний коридор" і віддав наказ військовим виходити з Іловайська саме ним?
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Все спишемо на Орду, а наше керівництво геніальне і копійчини не вкрало.
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А как же пан Коломойский? У него вроде конфликт внутренний? Или он не понимает нехера?
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Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос

Правильно. Это, как военные потери в отечественной войне в соотношении 1:14 - потому что гитлер напал.
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Не умничай. Вот, как-то, все, кроме тебя, поняли в какой.
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может все поняли, что ты - ватник? назвать вторую мировую войну - ацєчєствєннай может только ватник.
Когда началась вторая мировая война?
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Ватник. вышиватник.. Иди нахер, дорогой, со своим орфографическим патриотизмом..
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Я тоже называл и называю эту войну Великой Отечественной, которая началась 22.06.1941. Это была война государства под названием СССР (куда входила а Украина) с общим врагом. Не думаю, что здесь нужно напоминать про зверства, которые устраивали немцы в Украине, Белоруссии, Чехословакии. На возможное ехидное "дедывоевали" сразу отреагирую: мой отец и дед таки да воевали, дед пошел добровольцем (по сути, отказался от "брони") и погиб в окружении под Полтавой. Пока смогу, я буду носить цветы к Вечному огню 9 мая (или, если перенесут выходной день - 8 мая), имея в виду и его тоже.
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Ага, а самолеты падают потому что существует гравитация.
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А Беня ж казав шо "хражданская вайна"? Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 6520
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уже сказано и пересказано кто виноват участниками и очевидцами
https://www.youtube.com/watch?v=eIEHNWUuXHk
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К чему бы это?! С какого перепоя Матиос-Тепловизорный начал так раскручивать Иловайскую катастрофу? Стрелки перевести? Очень на то похоже! Наверное, кто-то копать начал, такой копатель, которого лучше не трогать. Я подозреваю- кто именно... Интересно, что он накопает...
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"Некоторые просчёты", вы суки врагу поверили, а своих людей бросили на верную смерть.
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шо значит "бросили на верную смерть"? они оказались в окружении вследствии вторжения российской армии с тыла. ударить по окружению снаружи, чтобы разорвать кольцо у нас не было достаточных сил на тот момент, вот об этом речь
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Странная вещь получается. Форумчане на Цензоре и пользователи в большинстве соцсетей за 2-3 недели до произошедших событий знали и просто вопили о том, что осуществляется вторжение армии государства-агрессора и создание котла, а Генштаб и главноторгующий в это время спокойно организовывали праздничные парады.
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Совершенно с вами согласен, никакого удара со стороны РФ не было, они спокойно зашли, развернули позиции и три дня ждали, пока мудаки в генштабе слушали сладкие заверения от корешей из РФ, с которыми они в одних академиях учились да водку вместе пили, а потом дали приказ на выход и наши колонны расстреливали с подготовленных позиций как мишени в тире. Только слепой или осознанный предатель мог не видеть ловушки, а теперь они называют это "некоторыми просчётами".
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напомнило
"не винаватая я"
Хавайте, соя, удавитесь
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Тобто винуваті тільки язичники римляни, що розіп'яли Христа, а священники Сєнєдріона не винуваті, що винесли йому вирок?
Вирок добровольцям в Іловайську виніс Порошенко з шоблою муженків і матіосів. Тому рішення одне - злочинцям довічне з конфіскацією. Бо смертної кари нема.
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Та, у нас все беды из-за них! Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос - Цензор.НЕТ 6060
И дороги, и цены, и тарифы...
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рашисты то напали а какого хера вы долбодятлы солдат и технику колонной выстраивали как в тире Ани же слово ахвицера дали и каледор пообещали Кацапы и слово офицера Вы серьёзно ??? " Это вы своей трусостью и бездарностью погубили пацанов
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ну тут ситуация сложная. наши уже оказались в окружении. тут два варианта - или биться насмерть и скорее всего всем погибнуть в окружении, или пытаться договориться о выходе - попытались договориться, вроде как договорились, но русня обманула. можно ли сказать, что те кто договаривался из наших, те, кто давал команду выходить в предоставленный по договореннойсти коридор - виноват? какое бы вы приняли решение в таком случае?
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Объяснять тупость и откровенное предательство совкового генералитета генштаба агрессией из параша это смешно и уныло,ну матиос сам такой ,других бредней выдумать совок не позволяет.Я представля где мы с петиными хенералами были если бы ***** по полной наступал.Петя на третий бы день в Лондоне правительство в изгнании формировал.
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Виноват ли кто-то в Украине? Несмотря на некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов, причина трагедии Иловайска - вторжение армии РФ, - Матиос

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Где логика у Матиоса? Ведь: некоторые просчеты и нарушения поднормативных актов - это уже вина!!! Кроме того это говорит ангажированный Матиос.

А вот шо пишет пресса на основании участников тех событий.

Бойцы стали просить подкрепления у тогда еще министра обороны Валерия Гелетея и президента Петра Порошенко, а также выдать добровольческим батальонам необходимую технику и вооружение.

Помощь в Иловайск доставили только 27 августа, тогда же эвакуировали и часть раненых бойцов. Но обещанного подкрепления, несмотря на громкие заявления, так никто и не прислал. Под Минобороны вышли активисты и матери бойцов, которые, перекрыв подъезды и дороги к ведомству, просили выделить бойцам на передовой необходимое подкрепление.«Просто смотреть на эпизод расстрела колонны исключительно со стороны вины РФ нельзя - этому предшествовали определенные причины, например, никто не думал, что регулярная армия РФ войдет в Украину, но предпосылки к этому были, ведь разведка об этом сообщала, соответственно, эти данные не приняли к сведению. К тому же, еще во время боев на Саур-могиле в начале августа украинские военные уже видели российских военных, пусть и не в таких масштабах. То есть, получается, что командование ВСУ сознательно не учло фактор потери контроля над границей. И с каждым годом ответов на эти вопросы не прибавляется.Сейчас все сводится к тому, что ситуация в Иловайске была штатной зачисткой города, но вряд ли бы в этом случае туда отправляли такое количество артиллерии. Почему не рассматриваются причины произошедшего и ответственность украинского командования, сказать сложно - по этому факту велась экспертиза по приказам, которые отдавались, данным разведгрупп, но ее результаты засекречены, и мы вряд ли их увидим в ближайшее время», - считает Павлюк.

https://www.unian.net/war/10241619-chetyre-goda-posle-ilovayska-vinovnye-ne-naydeny.html
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ЕСЛИ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ВСУ НЕВИНОВНО ТОГДА ПОЧЕМУ:

Причины произошедшего расследовала и временная следственная комиссия Верховной Рады. Но все данные расследований строго засекретили.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10241619-chetyre-goda-posle-ilovayska-vinovnye-ne-naydeny.html
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Некоторые просчеты стоили жизни украинским военнослужащим
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ЭТО САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ВИНА ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ВСУ КОТОРОЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!! НЕ ДУМАЛО ШО РАСЕЯ ПОПРЕТ тем более РАЗВЕДКА ОБ ЭТОМ СООБЩАЛА!!!

никто не думал, что регулярная армия РФ войдет в Украину, но предпосылки к этому были, ведь разведка об этом сообщала, соответственно, эти данные не приняли к сведению. К тому же, еще во время боев на Саур-могиле в начале августа украинские военные уже видели российских военных, пусть и не в таких масштабах. То есть, получается, что командование ВСУ сознательно не учло фактор потери контроля над границей. И с каждым годом ответов на эти вопросы не прибавляется.
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Кроме этих прыщавх стратегов, дрочащих на диванах, НИКТО реально не ожидал РЕАЛЬНОЙ войны с Расией. Да, ошибка, за которую заплачено кровью!
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порохобот, тогда нипиши почему за ошибку никто не ответил?
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Кто ответил, когда Германия напала на СССР?
Сталин?
Жуков?
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СССР был демократическим государством и там был возможен суд над высшим должностным руководством?
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Даже представить страшно. По приговору независимого реформированного суда "Именем СССР"?
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Не годится СССР?
Кто ответил в США за Перл-Харбор?
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Во-первых, во всех источниках, в том числе и военных, эта военная атака охарактеризована не иначе, как - внезапное комбинированное нападение. В нашем случае всё было совершенно иначе.
Во-вторых, в тот же день США объявили Японии войну.
Ну и, в-третьих, 1941-й год и 2014-й - абсолютно несравнимые годы в вопросе политического устройства государств.
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Це не помилка. Це свідома дія на знищення цілої верстви вільних українців.
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Мялтка, прими трамадол - пропустил!
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Новое слово в военном искусстве от военного прокурора: главная причина военной неудачи - наличие вооруженного противника...
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Двох. Один з них вдарив в спину з-за рогу.
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тобто Муженко,який телефоном домовився про "зелений коридор", чим фактично сповістив маршрут пересування військових це просто "якесь там порушення якось нормативного акту"?!
бл,Толя, давай краще про тепловізор...
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Тоді їх сприймали ще типу мишебратами, ані заблуділісь і не очікували такої подлянки
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на той момент вже були бої за Савур-Могилу й підлі обстріли рашистів наших військових з території ерефії...
на той час вже був анексований крим...
сприймати їх як мишебратів могли тільки відверті імбіцили, або вороги України
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А з ким же тоді воювали коли обстріли були їхньої території і каци типу ще не зайшли в Україну?
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мені шось здавалось що очевидні речі не потрібно писати)
ну але раз так - обстріли артою з кацапської території, на які наші військові просто не мали права відповідати (
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А разве не потрох накануне трагедии заявлял, что у него с "партнером" путиным все схвачено. Все договорено про зеленый коридор и он все утряс?
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та йому не до того було,він якраз офшорчик відкривав й генеральські пагони роздавав...
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Брехня Матіоса перемішана з слизькою мерзотою. Матіос має бути підслідним, а не прокурором
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Какая еще российская армия? Порошенко 5 лет убеждал зарубежных товарищей, что здесь у нас "АТО", а россия просто ведет какую-то "агрессивную" политику, потому с ней не разорваны дипотношея, работает безвиз, наращивается торговля полным ходом, а кум путина медведчук - уважаемый и успешный бизнесмен в порошенковой Украине.
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На западе верят фактам, а факты говорят, что президент порошенко скупает ресторанный бизнес в параше, значит нет никакой войны с рф (или, что ближе к истине, порошенко, лживая мразь - агент кремля). Все, что он лжет народу, нужно понимать с точностью до наоборот. Уникальная мерзость, коей в истории не было!
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Украинская армия не имела резервы потому что некогда было армией заниматься все генералы бизнесом занимались,жрали водку с сбушниками и воровали всё что можно продать.
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А потрох в то самое время занимался открыванием новых офшоров, чтоб не платить ничего Украине...
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Ты про Кучму чего скажи, про ЯО, на Порохе пластинка заела?
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Матіос, ніби, про Іловайськ свої легенди розказує.
Кучма тоді вже не при владі був і атомну бомбу кинути не міг.
Що там в тебе заїло, служівий?
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Это несопоставимые вещи. Отмазывать врага во время войны, наживайться на войне и врать миру и гражданам свой страны - так может себя повести только последний враг народа.
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===Украина не имела резервов для того, чтобы отразить вторжение войск РФ.===

Но головнокомандуючий Порошенко мог не выводить деньги в офшоры в эти дни, а заниматься отражением русской агрессии и выводом украинских войск из котла.
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А ты мог бы с мозгами родиться, но не судьба...
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Армию и всю страну разворовывали 25 лет, а потом все столкнули на Пороха, когда сами сидели за границей и жировали за награбленные деньги, ...каждый мнит себя героем, видя бой со стороны... Противно слушать дешевое всхлипывание.
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А чого тільки 25 років? В тебе в методичці якась помилка.
Її весь час розкрадали, ну, решту підірвали, а потім почали красти виділені на неї бюджетні гроші.
І тобі це дуже подобалося, ти бачив у цьому глибокий сенс.
Вірніше, це входить в твої обов'язки.
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Ты все же в неадеквате, раз такое несешь. Все "папередники" не шли к трону по головам погибших на Майдане. Не крышевали и не заминали преступления виновных в этом, и не зарабатывали бабло на войне и несчастье людей. Не обманывали так цинично народ, заявляя про стремление в Евросоюз, а на деле предворяя политику железной стены, чтобы защитить украинский клондайк офшорников, коррупционеров и олихархов, как он сам. Эта особь - редчайшее исчадие, само воплощение сатаны, как его земля еще носит?
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Давайте вещи называть своими именами, сколько можно заниматься самобичеваниеми самоуничижением? Что за комплексы недоделанности и меньшевартости? Кто то ждал что кацапы перейдут границу? Мышебратья!!! А те перешли, и создали десятикратное преймущество в живой силе, а в технике стократное. У тех же выходящих из Иловайска был один танк и тот трофейный. Были ошибки? Да! Но сколько можно размазывать сопли по морде, когда уже произойдет какая то мобилизация усилий и единение общества перед лицом открытой агрессии?
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І коли можна з тобою починати єдінєніє?
Ти премію вже отримав?
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особенно в этот период Иловайский котел
а на крещатике парад в Москве в ноябре
1941 тоже был парад но с парада на фронт
наши на охрану президента
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Народ выбрал нового Президента, надеюсь он возглавит борьбу с оккупантом! Правда ведь?
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Да кому ты это впариваешь , я был тогда в Чаплях и виде, какую технику вы привезли чтобы деблокировать окружение . Но это было потом , а сначала игнорировались доклады о том ,что кадровые части параши пересекли границу Украины и двигаются в сторону Иловайска , шо ты на это скажешь ,это просчет или зрада Чи винен хтось в Україні? Незважаючи на деякі прорахунки і порушення піднормативних актів, причина трагедії Іловайська - вторгнення армії РФ, - Матіос - Цензор.НЕТ 2119
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И расскажи еще , зачем деревья возле Майдана поспиливали , тоже наверно некоторые просчеты , ну .......
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧи винен хтось в Україні? Незважаючи на деякі прорахунки і порушення піднормативних актів, причина трагедії Іловайська - вторгнення армії РФ, - Матіос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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