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 Росія 2 роки блокувала в Керченській протоці понад 1200 суден, що йдуть в українські порти, - Генштаб

З другої половини 2018 року держава-окупант затримала для оглядів понад 1200 суден, що прямували в порти Бердянська і Маріуполя. Середній час затримання в 2018 році становив від 8 до 12 діб.

Про це на пресконференції в агентстві "Укрінформ" заявив представник Генштабу України, помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи, начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, починаючи з другої половини 2018 року понад 1200 різних суден були оглянуті представниками Росії.

"Середній час затримання суден за цей період становив від 8 до 12 діб. Цього року, зважаючи на тиск із боку політичної спільноти та нашої військової діяльності, процес затримання триває дві доби", - повідомив представник Генштабу.

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За словами Залюбовського, затримання суден завдають шкоди економіці України.

"Російська Федерація докладає багато зусиль для того, щоб перешкодити економічній діяльності України в Азовському морі. Істотне затримання всіх суден, що здійснюють рух із Чорного моря в порти Бердянська і Маріуполя, завдає значної шкоди економіці України", - підкреслив він.

Раніше колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес заявив, що, зводячи Керченський міст, Росія від початку прагнула до блокування Азовського моря.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135973
 
 
 Топ коментарі
 
теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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Россия Путинска - это терорист мировой!!!
Америка может все разблокировать!!!
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Надо посылать на прорыв и разблокировку речной катер из Кузни, загруженный Петей, его сыновьями, Парубием и остальной шушерой из ПЕС. Если вдруг чего - Зеленский обязан объявить бессрочное военное положение и взять на себя обязанности диктатора.
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теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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А как там с поставкой электроэнергии в Крым ?
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Вы безнадежно отстали. Крым на сегодня - донор электричества и уже поставляет на Тамань. Две большие ТЭС выполнили свою работу
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Фалломорфируй. 2 ТЭС от Сименса, которые запустить не могли, не решили проблему на самом полуострове. Отключения как были так и остались, разве что временем меньше.
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теперь все будет хорошо! минск поскорей, санкции снимаем, в судах отзываем, нефтегаз ликвидируем, особый статус вводим, и мир наступает! да, забыл-еще Приват возвращаем.
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, ... клоуна посылаем . Не ради него Люди гибли на Майдане .
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В інших українських портах розвантажити судна не було можливості? Чи так було задумано, пертися на окупанта в збиток собі і міжнародному іміджу?
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Через Укрзализницу или дороги разбивать?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосія 2 роки блокувала в Керченській протоці понад 1200 суден, що йдуть в українські порти, - Генштаб
 
 
 
 
 
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