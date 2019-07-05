 Росія 2 роки блокувала в Керченській протоці понад 1200 суден, що йдуть в українські порти, - Генштаб

Про це на пресконференції в агентстві "Укрінформ" заявив представник Генштабу України, помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи, начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, починаючи з другої половини 2018 року понад 1200 різних суден були оглянуті представниками Росії.

"Середній час затримання суден за цей період становив від 8 до 12 діб. Цього року, зважаючи на тиск із боку політичної спільноти та нашої військової діяльності, процес затримання триває дві доби", - повідомив представник Генштабу.

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За словами Залюбовського, затримання суден завдають шкоди економіці України.

"Російська Федерація докладає багато зусиль для того, щоб перешкодити економічній діяльності України в Азовському морі. Істотне затримання всіх суден, що здійснюють рух із Чорного моря в порти Бердянська і Маріуполя, завдає значної шкоди економіці України", - підкреслив він.

Раніше колишній командувач сухопутними силами США в Європі, генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес заявив, що, зводячи Керченський міст, Росія від початку прагнула до блокування Азовського моря.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.