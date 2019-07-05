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Все про:кадри (142) Бутусов Юрій (974) операція Об'єднаних сил (1348)

 Командувач ОК "Схід" Красноок, який провокував конфлікти з підлеглими, подав у відставку через "незгоду з кадровою політикою", - Бутусов

Командувач оперативного командування "Схід" генерал-лейтенант Олександр Красноок подав рапорт на звільнення у зв'язку з "незгодою з кадровою політикою".

Про це повідомляє у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Краснооку запропонували посаду, не пов'язану з безпосереднім управлінням військами, оскільки його методи створювали конфлікти з підлеглими, необґрунтовані з логічної точки зору. Так, одного замкомбрига, який заступився за солдатів під час перевірки, через такий конфлікт довелося перевести в інше ОК, інший замкомбрига, що пройшов війну з перших днів 14-го, судиться з Краснооком через необґрунтовану догану вже два роки. Але генерал вирішив взагалі звільнитися. Відразу після завершення цього процесу буде представлений новий командувач ОК", - повідомив журналіст.

Крім того, Бутусов розповів про низку перестановок у Генштабі та ОК "Південь".

Так, командувачем оперативного командування "Південь" призначено генерал-майора Ігоря Палагнюка, колишнього першого заступника командувача ОК "Схід", що перебував у підпорядкуванні Красноока.

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Новим командувачем Сил логістики призначено командувача оперативним командуванням "Південь", що був до Палагнюка, генерал-майора Олега Вишневського.

Генерал-лейтенанта Артура Артеменка з посади начальника Головного управління персоналу Генштабу переведено на посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу.

На посаду Артеменка - начальника управління персоналом Генштабу, призначено полковника Ігоря Лисенка, колишнього інспектора Головної інспекції Міністерства оборони. До роботи в інспекції Лисенко раніше служив заступником начальника управління персоналом.

"Сподіваюся, найближчим часом відбудуться й інші кадрові зміни, які зачеплять вже не тільки рівень Генштабу і ОК, а й рівень командування родів військ, і рівень комбригів", - зазначив головний редактор Цензора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135971
 
   
 Топ коментарі
 
Потихоньку очищаем ВСУ от протухших кадров пораженка и мужеложенка. А сколько еще соевого дерьма нужно вынести из всех органов государственной власти в Украине!!!
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Кацапина ты уже задрал здесь срать на воинов.
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Я бы его проверил на предмет связей с гэбней . Чую , шо ждет успех в этом направлении Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой" - Цензор.НЕТ 9868
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Я бы его проверил на предмет связей с гэбней . Чую , шо ждет успех в этом направлении Командующий ОК "Восток" Красноок, который провоцировал конфликты с подчиненными, подал в отставку из-за "несогласия с кадровой политикой" - Цензор.НЕТ 9868
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Ясно, солдати ВСУ не воюють, а судяться один з одним. Так за що платити? Хай судяться.
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Кацапина ты уже задрал здесь срать на воинов.
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Потихоньку очищаем ВСУ от протухших кадров пораженка и мужеложенка. А сколько еще соевого дерьма нужно вынести из всех органов государственной власти в Украине!!!
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о деньщик хомчака появился локи рождённый Olaf Hammerschmidt ты по что своего шефа с плитноской подставил
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Давно надо было запустить "лифты" в ВСУ! И старых пердунов с СССР или на пенсию или поснимать звания (если есть за шо) А там ЕСТЬ за ШО!
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Я не здивуюся, коли нормальні співробітники СБУ знайдуть якісь зв'язки Красноока з РФ.
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Продовжується зачистка армії від вороже налаштованих до Зєлєнского і Хомчака генералів.
Хоча у випадку з Краснооком можлива й помста звільненого підлеглого,який зараз наближений до жопи імператора-начальника УДО Оцерклевича.
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Толковий генерал. Не захотів мати справи з зклебобами...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомандувач ОК "Схід" Красноок, який провокував конфлікти з підлеглими, подав у відставку через "незгоду з кадровою політикою", - Бутусов
 
 
 
 
 
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