 Командувач ОК "Схід" Красноок, який провокував конфлікти з підлеглими, подав у відставку через "незгоду з кадровою політикою", - Бутусов

Про це повідомляє у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Краснооку запропонували посаду, не пов'язану з безпосереднім управлінням військами, оскільки його методи створювали конфлікти з підлеглими, необґрунтовані з логічної точки зору. Так, одного замкомбрига, який заступився за солдатів під час перевірки, через такий конфлікт довелося перевести в інше ОК, інший замкомбрига, що пройшов війну з перших днів 14-го, судиться з Краснооком через необґрунтовану догану вже два роки. Але генерал вирішив взагалі звільнитися. Відразу після завершення цього процесу буде представлений новий командувач ОК", - повідомив журналіст.

Крім того, Бутусов розповів про низку перестановок у Генштабі та ОК "Південь".

Так, командувачем оперативного командування "Південь" призначено генерал-майора Ігоря Палагнюка, колишнього першого заступника командувача ОК "Схід", що перебував у підпорядкуванні Красноока.

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Новим командувачем Сил логістики призначено командувача оперативним командуванням "Південь", що був до Палагнюка, генерал-майора Олега Вишневського.

Генерал-лейтенанта Артура Артеменка з посади начальника Головного управління персоналу Генштабу переведено на посаду начальника Об'єднаного оперативного штабу.

На посаду Артеменка - начальника управління персоналом Генштабу, призначено полковника Ігоря Лисенка, колишнього інспектора Головної інспекції Міністерства оборони. До роботи в інспекції Лисенко раніше служив заступником начальника управління персоналом.

"Сподіваюся, найближчим часом відбудуться й інші кадрові зміни, які зачеплять вже не тільки рівень Генштабу і ОК, а й рівень командування родів військ, і рівень комбригів", - зазначив головний редактор Цензора.