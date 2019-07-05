 Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак

Про це в інтерв'ю "АрмияInform" заявив начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.
"Контрактник має отримувати не менше 20 000 гривень. Окремо - надбавка за виконання бойових завдань в районі ООС. Додам, що рівень грошового забезпечення не головний для молоді у виборі військової професії. Багатьох відштовхують від служби проблеми взаємин у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла", - заявив Хомчак.
Відповідаючи на запитання про проблеми в колективах, він підкреслив, що в разі, якщо солдат зі своїм запитом звертається не до командира, а до волонтерів чи представників громадських організацій, то це свідчить про те, що певні проблеми солдата перебувають поза полем зору командирів. Однак, за словами Хомчака, це не означає, що проблеми існують у всіх бригадах ЗС України.
Також важливим, на його думку, є питання умов проживання військових в пунктах постійної дислокації. "Після важких і небезпечних місяців на передовій люди заслуговують на повноцінний відпочинок. Має бути затверджений командиром графік відпусток, і кожен повинен знати і планувати, коли зможе відпочити з сім'єю", - підкреслив Хомчак, додавши, що солдат і офіцер мають право на відпочинок, навіть коли в країні війна.
"Процент роста составляет в среднем 33-34% по сравнению с прошлым годом", - отметил на брифинге в среду, 9 января, представитель Департамента финансов МОУ Вячеслав Салахов.
Ждемс...
Я работал в Китае достаточно долго и примерно узнавал уровень зарплат - чернорабочие и рабочие там получают копейки. Профессиональный крановщик лет 5 назад получал 850 юаней при курсе 6,4 юаня за $.
У инженеров зп значительно выше, ну а чиновники - богатые люди...и не уверен, что за счет зп...
Що значить по морді? Це яким довб.бом потрібно бути, щоби офіцер опустився до подібних методів???
На конкретне запитання про те, де взяти ці гроші, Апаршин відповів:
" Немає проблем, де їх взяти. По-перше, сьогодні в Міністерстві оборони дуже багато надлишкового майна " (с)
старенька бабка відкриває двері, на порозі стоїть здоровенний серб,
через плечі дві кулеметні стрічки...
Дивиться на бабку і запитую - ти ****** мать?
Та тихим голосом відповідає, я..
Він знімає шапку і каже, все, убили твого ******...
2014-й гид.
Пропетя:
- Контрактник будет получать 1000 грн в день!
120 бакинских комиссара за 24 годыны!
Вы решите там наверху в Украине Степан Бандера - герой или Жуков?
И вообще путин еще ху- ло или конфликт у нас внутренний!!
Не губите ребят!!!Разберитесь- а то нехрена непонятно!!
В США военный получает в два раза меньше от гражданского, правда только первый год.
Скоро всё это начнёт вскрываться, ГБР реально стало заниматься делами, реально расследовать схемы.
Ещё надо максимально пресечь коррупционный беспредел на таможне, который при Порошенке курировала СБУ, после того, как это будет пресечено, - это даст очень большой приток средств в бюджет, которые можно будет использовать в том числе и на нужны армии.