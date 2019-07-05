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 Політика України
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Все про:армія (2504) заробітна плата (533) Хомчак (45)

 Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак

Військовослужбовець за контрактом має отримувати не менше 20 тис. і окремо - надбавку за виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це в інтерв'ю "АрмияInform" заявив начальник Генштабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

"Контрактник має отримувати не менше 20 000 гривень. Окремо - надбавка за виконання бойових завдань в районі ООС. Додам, що рівень грошового забезпечення не головний для молоді у виборі військової професії. Багатьох відштовхують від служби проблеми взаємин у військових колективах і неповне забезпечення соціальних прав, зокрема, на отримання власного житла", - заявив Хомчак.

Відповідаючи на запитання про проблеми в колективах, він підкреслив, що в разі, якщо солдат зі своїм запитом звертається не до командира, а до волонтерів чи представників громадських організацій, то це свідчить про те, що певні проблеми солдата перебувають поза полем зору командирів. Однак, за словами Хомчака, це не означає, що проблеми існують у всіх бригадах ЗС України.

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Також важливим, на його думку, є питання умов проживання військових в пунктах постійної дислокації. "Після важких і небезпечних місяців на передовій люди заслуговують на повноцінний відпочинок. Має бути затверджений командиром графік відпусток, і кожен повинен знати і планувати, коли зможе відпочити з сім'єю", - підкреслив Хомчак, додавши, що солдат і офіцер мають право на відпочинок, навіть коли в країні війна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135968
 
   
 Топ коментарі
 
Должен. Но пока переезд за 300 лямов важнее.
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Тим часом уже почалися проблеми з харчуванням на передку.
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Правильно. Солдат должен быть не униженным.
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а этот дядя из ГШ или продавец шаурмы? 9 января, 2019. "По сравнению с 2018 годом зарплаты вырастут в среднем на 33-34%. Первые повышенные украинские военные получат в феврале. Военный врач будет получать 15,5 тысячи гривень (11,4 в 2018-м), морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск - по 18,4 тысячи (13,7 в 2018-м), летчик - 21,9 тысячи гривень (16,5 в 2018-м).
"Процент роста составляет в среднем 33-34% по сравнению с прошлым годом", - отметил на брифинге в среду, 9 января, представитель Департамента финансов МОУ Вячеслав Салахов.
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Даже н ев том вопрос, а скорее в том, что:должен ли человек, который ежеминутно рискует получить свинцовый подарок в черепушку, получать шиши?
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Зраду надо найти, но это уж слишком. Придумай что то получше. Или тебя уволят.
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Да, помним, и учителя по 4000 долларов...
Ждемс...
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Только дебил может шутить на тему о Солдате!!!!
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Для этого нужно сокартить половину генералов.
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Которые и нахрен не нужны. К тому же для рашки шпионят.
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Тим часом уже почалися проблеми з харчуванням на передку.
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Бракує коштів, бо всі гроши йдуть на будівництво концтаборів імені Портнова.
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Это мало . Пан Куприк знает абсолютно точно , шо должно быть не менее 28 000 + надбавка . Хде брать гроши ? Пфффф ... Грошей в стране полно и даже больше , надо только потрясти кого следует . Ющенко уже начали трясти ... Контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн и надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8576
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у Ющенка разве что мёда натрясут,да и то не дай Бог как на блокпосту..
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Ющенко бывший банкир , президент + агент КГБ . Ты его недооцениваешь . Там нужно тщательно под матрацем порыться
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Смотри, как вариант шоб добиться такой зп можно сократить армию вдвое... А если поставить благородную цель сделать зп как в США, то и впятеро. Меня вообще так достают эти высказывания типа: зп должна быть 1000×n гривен без указания источника такого повышения
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Должен. Но пока переезд за 300 лямов важнее.
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контрактник должен получать нардеп и все те же привилегии
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Такого нет нигде в мире. Нардеп - это, конечно, значительно менее опасная должность, но в тоже время значительно более ответственная и, главное - значительно больше подвержена коррупционным рискам.
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при чём в смартфоне! Владимир Александрович будет записывать видео этих долларов, а потом делится им в соцсетях!
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я этой истории не знаю и не уверен, что хочу знать.
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эти типа покажем то что уже наработано как свои наработки .. и будем пиарить это как большую победу ... хорошо шо не предлагают флаг утвердить жовто блакитним
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Він тепер блакитно-жовтий, так шо все ще попереду Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4447
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имбицил тупой... 20000 грн это зарплата уборщицы в Китае..
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Брехня.
Я работал в Китае достаточно долго и примерно узнавал уровень зарплат - чернорабочие и рабочие там получают копейки. Профессиональный крановщик лет 5 назад получал 850 юаней при курсе 6,4 юаня за $.
У инженеров зп значительно выше, ну а чиновники - богатые люди...и не уверен, что за счет зп...
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Так солдат і воювати має хоча б тисяч на 5 при цьому.
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Кацапина тебя смотрю модеры не банят за твои постоянные высеры на ВСУ . тебя . что под Авдеевкой поймали и исглумились всушники
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да хоть 30 все равно после залета 400 грн выйдет к счастью боевые незабирают, 20 и так на передке получают дядя, а если сделаешь 20 то сброд блатных и нищих хлынут по родственному и по кентовски в части служить, подпишут контракт на 5 лет возьмут справку в больнице и как воевали 1,5 анонимуса так и остануться, ай двадцаткой заманить решил, у тебя офицеры как в царской армии мо морде бъют, разберись с офицерьем своим, белая кость из зажопинска
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все равно после залета - ти служити пішов чи залітати?

Що значить по морді? Це яким довб.бом потрібно бути, щоби офіцер опустився до подібних методів??? Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3331
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ну за залёт с синькой на 0 могут и врезать Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5035
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навіть не знаю що би особисто зробив із дебілом за подібний заліт...
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Ну у нас для этого есть клетка для аватаров Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5619
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угу Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8141 а то были кадры что по синьке то бардака сожгут то с гранатой в блиндаж на на разборки полезут Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5691
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" ... за п'ять років військовий отримуватиме тисячу євро, а полковник 2,5 тисячі євро ".
На конкретне запитання про те, де взяти ці гроші, Апаршин відповів:
" Немає проблем, де їх взяти. По-перше, сьогодні в Міністерстві оборони дуже багато надлишкового майна " (с) Контрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6567
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Армия должна быть полностью контрактной с большими зарплатами и финансироваться исключительно за счет олигархов!
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Угу... а хто це зробить, знову телеканал "Прямий"???
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Югославська війна, полузруйнована хижа, вночі стук в двері...
старенька бабка відкриває двері, на порозі стоїть здоровенний серб,
через плечі дві кулеметні стрічки...
Дивиться на бабку і запитую - ти ****** мать?
Та тихим голосом відповідає, я..
Він знімає шапку і каже, все, убили твого ******...
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А вот я люблю песню про петю.

2014-й гид.

Пропетя:
- Контрактник будет получать 1000 грн в день!
120 бакинских комиссара за 24 годыны!
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Ребята между собой разберитесь- а то можно и 100 платить!
Вы решите там наверху в Украине Степан Бандера - герой или Жуков?
И вообще путин еще ху- ло или конфликт у нас внутренний!!
Не губите ребят!!!Разберитесь- а то нехрена непонятно!!
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все давно зрозуміло - 73% просрали Україну, вчергове.
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тотальна більшість Зебілів або ухиляється від сплати податків, або отримують зарплату у конвертах, що є таким самим ухилянням. Но ПЛЯ усі аж сцуться від подібних ідей "нової влади"...
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Во время войны армия должна быть полностью контрактной с большими зарплатами и финансироваться исключительно за счет олигархов!
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Во время войны государство распоряжается жизнью граждан, а вот деньги бандитов-олигархов неприкосновенны. Смешно когда нет денег на армию во время войны при наличии стольких миллиардеров! Армия должна быть полностью контрактной с большими зарплатами и финансироваться исключительно за счет олигархов!
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А сколько должен получать гражданский?
В США военный получает в два раза меньше от гражданского, правда только первый год.
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Если полностью пресечь все коррупционные схемы, которые были выстроены Порошенком касательно армии, это уже высвободит много средств. Тот ущерб, который нанесли свинарчуки, - 250 миллионов гривен и недавно раскрытые ГБР схемы, где ущерб был на 100 миллионов, - это только верхушка айсберга, - реально Порошенко обворовывал армию гораздо сильнее. Так, в марте 2017-го года нас саммите Европейской народной партии на Мальте её глава Джозеф Долл ответил Порошенку (который пытался примазаться к ЕНП, - самой крупной общеевропейской партии) ответил, что в Европе прекрасно знают, что Порошенко создал коррупционную систему, которая позволяет ему красть 30% расходов на оборону.
Скоро всё это начнёт вскрываться, ГБР реально стало заниматься делами, реально расследовать схемы.
Ещё надо максимально пресечь коррупционный беспредел на таможне, который при Порошенке курировала СБУ, после того, как это будет пресечено, - это даст очень большой приток средств в бюджет, которые можно будет использовать в том числе и на нужны армии.
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Главная проблема - старики-немочи, понабирают идиотов по объявлению по 50 лет, и молодые рядышком. Этим старикам главное - ********** до пенсии как можно эффективнее и "опытом" и быдло-манерами заставить молодых работать вместо себя. Как проблема на носу - в госпиталь, молодому старлею пригрозить иском и тому подобная грязь - только от стариков-бездельников. Это касается всех, от солдатов до полковников, есть чмыряки, Энтер на клавиатуре найти не могут в звании майора в возрасте 50 лет, зачем это чмо нужно? Их уйма, их интересует только обед и выходной за наряд в выходные, и конечно - когда капнет на карточку в начале месяца и оно сможет жрать бухло все выходные. Были времена в 16-м году, многих молодых бойцов незаконно по другим недоукомплектованным бригадам поотправляли, они, конечно же после такого кидалова поувольнялись. Молодые и с мозгами уже давно в Польше или Германии, если здесь работу не нашли. Нужно омолаживать армию принудительными отправками по домам всех, у кого выслуга больше 25 лет, а генералов после 35 лет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонтрактник має отримувати не менше 20 тис. грн і надбавку, - Хомчак
 
 
 
 
 
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