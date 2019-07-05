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Все про:ракети (471) Росія (18437) США (5152) Столтенберг Єнс (385)

 "Я не бачу прориву в переговорах з Росією щодо ліквідації ракет", - Столтенберг

Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання Договору про РСМД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Deutsche Welle".

Учасникам засідання Ради НАТО - Росія не вдалося досягти значного прогресу в питанні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Ми не побачили ознак прориву", - заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у п'ятницю, 5 липня. За його словами, російська сторона не продемонструвала, що бажає повернутися до виконання вимог договору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ ухвалила постанову про вихід з договору зі США про ракети

У грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, підкреслив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунень допущених нею порушень ДРСМД. В іншому випадку Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135958
 
 
 Топ коментарі
 
А вы больше вылизывайте Россию в ПАСЕ и других форумах - прорыва будет еще "больше"
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поки фуйло живе, нічого не буде..
одна надія на шамана, а ви всі нікчеми.
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вовчику нашому це скажи, бо ніяк не зрозуміє.
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С ********** вести переговоры это как поиграть в картишки с каталой ..
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вовчику нашому це скажи, бо ніяк не зрозуміє.
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Он то все зрозуміє - сознательный предатель
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Наш Вовчик всё понимает и разведёт он ихнего вовчика на мезинцах ,как последнего лоха .. "Я не вижу прорыва в переговорах с Россией по ликвидации ракет", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 545
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поки фуйло живе, нічого не буде..
одна надія на шамана, а ви всі нікчеми.
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А вы больше вылизывайте Россию в ПАСЕ и других форумах - прорыва будет еще "больше"
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Никто не видит . Украина видит на востоке угрозу не только своему суверенитету . Жаль , что Европа расслабилась и потеряла страх . Им надо организовать экскурсии в "серую" зону . В Чернобыль тянет , чем хуже экстрим на Донбассе ?
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Как только вдоль границ РФ США наставят "шваек в жопу", в виде ракет малой и средней дальности, у Путина "аппетит пропадёт"... Просто, время нужно, где-то, с полгода - боеголовки к ракетам привинтить и средства доставки перебазировать...
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Також непогано було б розвідати більше про згадану нижче "Руку з Домовини". Кацапи стверджують, що "систему невозможно обезвредить в принципе, ко-ко-ко"... Хоча неозброєним оком видно цілком очевидні solutions.
а) навіть якщо урядові бункери та ключові командні центри РВСН раптом підуть в офлайн - "Периметр" не дасть команди на удар помсти, якщо детектори не зафіксують на території вялікозкріпної основних ознак масованої ядерної атаки (сейсмічні удари, світлові спалахи та сплески радіації). А зараз є неядерні бімби, що є*ошать - "аж пиджак заворачивается".
б) ключові об'єкти "Мертвої Руки" - ракети-ретранслятори. Кілька ракет, єдине завдання яких - з надатмосферної висоти транслювати команду "Х-ЯРЬ, БЛЕЯТЬ!!! ЗА ДИЛДОВ!!!" - на автоматичний старт усіх ракет, що вціліли. Тож треба 100% точно знати шахти, в якіх ті спецракети. Потім можна їх раптом знищити... і вже зовсім інакше вести переговори )))
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ну так "ліквідуйте" росію з формулюванням "недоговороздатна"...
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Чому? Варіант прориву є. Ризикований і складний, але...
Головне - надійно паралізувати кацапстан так, щоб у відповідь не стартувала жодна МБР.
...
Ну ви зрозуміли, про що я.
(Так, є одна проблема - "Периметр" ака "Мертва Рука"... але цю систему теж можна нейтралізувати).
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мертвая галава- мертвая рука.... наверно маскали нацисты
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Якщо чесно, то кацапщині до Рейху, як до Мехіко рачки.
Принаймні в технологічному та естетичному плані.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Я не бачу прориву в переговорах з Росією щодо ліквідації ракет", - Столтенберг
 
 
 
 
 
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