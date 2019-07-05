 "Я не бачу прориву в переговорах з Росією щодо ліквідації ракет", - Столтенберг

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Deutsche Welle".

Учасникам засідання Ради НАТО - Росія не вдалося досягти значного прогресу в питанні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

"Ми не побачили ознак прориву", - заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у п'ятницю, 5 липня. За його словами, російська сторона не продемонструвала, що бажає повернутися до виконання вимог договору.

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У грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, підкреслив генсек НАТО.

На початку серпня закінчується шестимісячний термін, який США надали Росії для усунень допущених нею порушень ДРСМД. В іншому випадку Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу для світу, оскільки здатні досягти мети протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.