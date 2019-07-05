 Народний депутат напав на голову сільради на Чернігівщині, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"За попередньою інформацією, народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.
За інформацією UA: Чернігів, конфлікт стався між нардепом і кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем і головою ОТГ Сергієм Пінчуком.
На відео видно словесну перепалку між Микитасем і головою ОТГ в приміщенні селищної ради. Микитась погрожує Сергію Пінчуку в'язницею, у відповідь голова ОТГ дзвонить у поліцію. Потім між ними починається штовханина, Микитась відбирає у Пінчука мобільний телефон і кидає його об стіну.
Як сказав у коментарі UA Чернігів Сергій Пінчук, він викликав "швидку". За словами прес-секретаря ГУНП у Чернігівській області Юлії Ковтун, поліції про цей конфлікт надійшов виклик. Поліція приїхала, встановила свідків події. Зараз чекають слідчих ДБР.
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство
осуществляетсяобилечивается ГенеральнойГениальной прокуратуройпрокурватурой Украины.
Или этот депутат постоянно дает по мордякам головам сиьрад??