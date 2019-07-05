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Все про:депутат (889) бійка (450) хуліганство (136) Чернігівщина (341) ДБР (340)

 Народний депутат напав на голову сільради на Чернігівщині, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

ДБР розпочало досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення хуліганських дій народним депутатом України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і заподіяв голові ради тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

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За інформацією UA: Чернігів, конфлікт стався між нардепом і кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем і головою ОТГ Сергієм Пінчуком.

На відео видно словесну перепалку між Микитасем і головою ОТГ в приміщенні селищної ради. Микитась погрожує Сергію Пінчуку в'язницею, у відповідь голова ОТГ дзвонить у поліцію. Потім між ними починається штовханина, Микитась відбирає у Пінчука мобільний телефон і кидає його об стіну.

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Як сказав у коментарі UA Чернігів Сергій Пінчук, він викликав "швидку". За словами прес-секретаря ГУНП у Чернігівській області Юлії Ковтун, поліції про цей конфлікт надійшов виклик. Поліція приїхала, встановила свідків події. Зараз чекають слідчих ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135956
 
 
 Топ коментарі
 
на сказ обстежували? ну шо ж ви так. це для кожного депутата першочергово!
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А где конкретика? Фамилия, партия, участие в голосованиях.
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Та в принципе и так всё понятно:
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство осуществляется обилечивается Генеральной Гениальной прокуратурой прокурватурой Украины.
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на сказ обстежували? ну шо ж ви так. це для кожного депутата першочергово!
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Улянка Супрун каже, що треба добряче відматюкатися і все попустить.
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ага. а коли відматюкатись в церкві, то попустить в 2 рази більше.
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Ногу отгрыз ? - "и причинил председателю совета телесные повреждения Источник: https://censor.net.ua/n3135956"
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Совсем распоясались упыри ,один дурик из бепепе,прислал ко мне полный дом мусоров ,ему видишь ли привиделось,что я ему угрожал Народный депутат напал на главу сельсовета на Черниговщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9768понабирают недоделков а они потом на нормальных людей или сами бросаются или своих шестёрок засылают ..
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А где конкретика? Фамилия, партия, участие в голосованиях.
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Та в принципе и так всё понятно:
Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Процессуальное руководство осуществляется обилечивается Генеральной Гениальной прокуратурой прокурватурой Украины.
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Мова йде про нардепа Максима Микитася
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Застройщик, лепший друг Кличка? Тогда понятно.
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почему нет главного?? причина нападения?? или все головы сильрад в уркаине тотально светлые ангелы?? земельку чью-то прикарманил видимо и управы на них нет.
Или этот депутат постоянно дает по мордякам головам сиьрад??
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да люди на него давно в органы жалуются. Только вот результата нет - неприкосновенный..
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Единство и борьба противоположностей.
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зебилов не поймешь. то им подавай быстрые решения и наказания, а тут все возмущаются. быканул колхозник, получил в бубен. должно быть так-превысил скорость, остановка, полиция разбивает битами все стекла, и резиновым поправляет здоровье. преступление и наказание!
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"А шо таке?!..." Рыбные места не поделили? (Это и в прямом, и в переносном смысле... Там, сейчас, главный "бизнес" - на браконьерском лове рыбы...).
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Это тот Пинчук, которого нужно гнать поганой метлой? Удивляюсь, как люди ему еще люлей не выписали
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Свиньи корыто не поделили, эка невидаль. Та пусть хоть поубивают друг друга, не мешайте им.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНародний депутат напав на голову сільради на Чернігівщині, - ДБР (оновлено). ВIДЕО
 
 
 
 
 
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