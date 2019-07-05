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Все про:суд (5256) Ющенко (1968)

 Два будинки, кафе, 20 ділянок, - прокурори про майно Ющенка, яке хочуть заарештувати

Прокурори у справі третього президента Віктора Ющенка розповіли, яке майно підозрюваного хочуть заарештувати.

Про це журналістам після засідання суду розповів прокурор Олександр Смітюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два житлові будинки, кафе, близько 20 земельних ділянок, з яких приблизно в 10 підозрюваному належить право 50%", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд у справі про арешт майна Ющенка розпочався в Києві: для підготовки захисту оголошено перерву до 19 липня (оновлено)

Як повідомлялося, прокурор Генеральної прокуратури України направив до суду клопотання про арешт майна, що належить експрезиденту України Віктору Ющенку.

Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка, зі свого боку, заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135955
 
   
 Топ коментарі
 
І все? У прокурора Одеської області за пару років 200 квартир...
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Так Ющь оказывается полный НИЩЕБРОД!!! Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать - Цензор.НЕТ 5609
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Это ваша рыгозебильная мечта) просто с Порохом у зебобиков не сошлось...
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Ось тут і показалась "во всей своей красе" харя істинного"руського міра". Мстить,! мстить! за обиду "ясновеликого кремлевского сидельца"! Всім "личным врагам" коротишки (Березовський, Литвиненко, Качинський, Саакашвілі, Ющенко) цей "мір" і його апологети мстять і будуть мстити до тих пір, поки не здохне сам мордор. А наші сраколизи, з українськими прізвищами, до речі, і раді прислужувати йому, бо бачте якось воно не так може повернутися. І раптом від корита прийдеться відсунутись. А вже привикли, і не хочеться!
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Ось тут і показалась "во всей своей красе" харя істинного"руського міра". Мстить,! мстить! за обиду "ясновеликого кремлевского сидельца"! Всім "личным врагам" коротишки (Березовський, Литвиненко, Качинський, Саакашвілі, Ющенко) цей "мір" і його апологети мстять і будуть мстити до тих пір, поки не здохне сам мордор. А наші сраколизи, з українськими прізвищами, до речі, і раді прислужувати йому, бо бачте якось воно не так може повернутися. І раптом від корита прийдеться відсунутись. А вже привикли, і не хочеться!
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реванш на марше - Ющенко первый проукраинский президент, без него гражданское общество не созрело б до 2014
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так оно и созрело ,и спрашивает -- откуда мед?
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И это криминал? Стоит ли огород городить?
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Куртка замшевая...три!Все,все что нажито тяжелым трудом.
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Саму бы это сволочь арестовать, да посадить на пару десятков лет! Предал Майдан 2004, продал Украину банде Януковича. В результате имеем и войну с Россией, оккупированный Крым, миллионы беженцев, десятки тысяч погибших, ежедневную кровь на Донбассе!... Будь оно проклято- это трагическое недоразумение в украинской истории!...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДва будинки, кафе, 20 ділянок, - прокурори про майно Ющенка, яке хочуть заарештувати
 
 
 
 
 
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