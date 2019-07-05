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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) Донбас (12378)

 Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський

Важливість врегулювання питання нормального водопостачання на Донбасі підкреслює президент України Володимир Зеленський.

"Глобальне питання, яке порушується, це нормальне водопостачання на Донбасі. Я знаю, що це критичне зараз питання тут. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду та законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води", - сказав Зеленський на представленні нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в п'ятницю в Краматорську, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив йому, що "поставив це питання ребром" на засіданні уряду.

Зеленський також наголосив на важливості погашення заборгованості із зарплат шахтарям, вирішенні безлічі гуманітарних і соціальних питань.

Також читайте: Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135951
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, зелебоби, ви для цього Зелю обирали ?
Про дамбас попіклуватись ?
Ото будете своїми ручками відбудовувати.
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Почему Президент Зеленский говоря об окончании войны, никогда не вспоминает Крым ?
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Неее... Это слишком просто и кроме того заводит нас в ловушку недооценки противника. Скорее там какието сладкие обещания ништяков и всемерной поддержки и безопасности от одного бородатово владельца банков и телеканалов.
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Як варіант. Тоді зеля зобовязаний розмазати (знищити) брата по крові беню щоб вийти із під його впливу, про що може перетерти із чуваком Трампом в найближчу зустріч. І в результаті вимушений буде лягти під рижого прусака . Займаємо перщі ряди, запасаємось попкорном. Ждем і любуємся трагікомедією.
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Таке враження що це говорить не президент, а шизофренік-параноїк.
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Нужно параллельно заканчивать войну и возвращать временно оккупированные кремлёвскими фашистами )(уйла международно признанные суверенные Украинские территории Донбасса и Крыма намеревался сказать украинофоб...резидент ЗЕ... - слуга но в последний момент видно он очень испугался своего строгого хозяина фашиста )(уйла . И преступно сказал только то что ему велели промолвить кремлёвские фашисты: он высказался что надо неотложно восстанавливать разрушенный российскими оккупантами Донбасс даже без его освобождения от оккупации , и без участия того кто его и разрушил .Абсурд !!! Такое может сказать только скрытый лютыый враг Украинской державы.
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Зеля нагнул ***** и заставил его прекратить войну и восстановить Донбасс? Нет? Значит он просто звиздун гундосый.
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Рошеноидиотизм, сказка )))) Зе просто ляжет под США , полностью, благо планов у него воровать нет, и от этого выиграет вся страна
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Я раньше думал : да нет не может быть , это он не подумав , это у него окружение такое , после стольких смертей Украинских воинов это нереально . Оказалось все реально , после нескольких назначений и интервью у меня уже не осталось сомнений он откровенный сепар и уже перестает это скрывать . Но больше всего меня удивляет рейтинг партии слуга народа . Неужели люди не прозрели , не хотят признать свою ошибку?
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Не все украинцы идиоты. А от любви до ненависти всего один шаг
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Народ, вы причитайтесь внимательно, этот идиот хоче запустить поезд ДОНЕЦК - КИЕВ
Вы представляете себя как вся эта нечисть ломанется в Киев.
Укрепляйте двери и замки, берегите детей!
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Як мене вже дістало ось це його "закінчити війну". Наче "закінчити війну" - однозначне поняття. Яким чином? За рахунок чого? На які поступки ***** наше зе готове піти? На які не піде ніколи? Війну можемо закінчити миттєво - виконати вимоги *****. Таще й Донбас нам залишиться. Ось тільки у вигляді ракової пухлини. Чомусь мені так здається, що наше зе саме не розуміє всього, тільки повторює як мантру "закінчити війну", "закінчити війну".
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Сепары и опущенцы руки потирают Теперь к ним бабки потекут и инвестиции Как всегда за счёт нормальных Украинцев То есть вся Украина будет платить по завышенным тарифам и акцизам что бы нашим согражданам ватноголовым жилось получше Когда то вся Украина после войны восстанавливала крым Крысчане нас отблагодарили В семидесятые годы за многими Украинскими областями были закреплены как подшефные области кацапского нечерноземья И Украина за счёт благосостояния Украинцев помогала этим мокшинским регионам И вот опять Так сколько ещё поколений Украинцев должны содержать это ватное гавно ???????
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Уверен, напрягшись, украинцы сделают из Донбасса "конфетку".
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этот детский сад не на шутку подбешивает - он аутист видимо
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Надо потихоньку переставать платить налоги... Пускай до_бы, выбравшие ЭТО, восстанавливают, что хотят... Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4338
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ну из сша можно на Pyoneer заводить .. если там ничо не поменялось ... куча способов есть ... а вообще я тоже уже с момента выбора клована работаю над этим вопросом
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Если соевых бомбит значит все правильно говорит президент!!!!!
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Вазелиновый иди отстраивать дыру! Бери Беню, он два ларька покрасит, а ты баночку подержишь!
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зебилы в очередной раз подтвердили шо у них вот такая логика вазелиновая логика ... "если когото бомбит - значит жизнь прекрасна ." ... наверное они проголосовали за клована потомушо бомбило от плоских шуток в квартале ... вот в весне как будет бакс под сорокет (фин подушка которую насобирал порох - она ж не вечная) ото интересно как и кого будет бомбить ... готов спорит шо валить все будут на папередников ... у рыгов же прокатывало
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Самое простое и безболезненное решение для украинцев не голосовать за этих уродов на выборах в Раду.
Ведь это же так просто! Для этого не надо тратить деньги или идти на фронт. Надо только НЕ проголосовать за зебильную банду.
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Представляю,сколько спи*дить "новым лицам из старой ПР под этот глупый проект можно. Золотое дно. Клондайк.
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В перекладі на нормальну мову-"ми будемо постачати воду,не зважаючи,чи оплачується вона на окупованих рф територіях,тобто за рахунок держбюджету"(втім,як і електроенергія й газ) .
А Бєня ларьок пофарбує.Можливо.
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Эээ... А это как? Восстанавливать то, во что завтра возможно снаряд прилетит? Это где такие инвесторы водятся, чтоб подписались на подобное?
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Та элементарно. Под гос. гарантии. Плавали, знаем.
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Невже Захід нам не ПОЗИЧИТЬ 12 МЛРД ЄВРО на відбудову зруйнованого Пуйлом Донбасу?
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А нафіга позичати? Якщо там щось і робити, то тільки за гроші, що не нам віддавати. А то ті кредити, що бралися до 2014 року витрачалися в тому числі і на Крим і на "Дамбас", а віддавати кредити має Україна. На фуй, на фуй таке.
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Возвращать ты будешь? Согласен... Рано, или поздно, ВАМ придётся возвращать... Рано, или поздно, ВАМ счёт предъявят... А предъявим мы - потянутся и другие... Опустеют и счета, и, даже, Эрмитаж... Там же основная масса экспонатов - ворованное с других республик... Своего, "рассейского" - НЕТ!!!
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"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война "

от же ...
оно думает....
в гражданской войне виновата война

это война напала ....

как ни откроет рот так просто 95 квартал в реале
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какая мелочь, зеля типа уже войну почти закончил...
хотя он наверное намеревается закончить сдав все позиции и приняв сепаров с правом вето
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Когда прорывает канализацию, сначала блокируют стоки, потом откачивают дерьмо, а потом устраняют прорыв и меняют повреждённые трубы... Сантехник, закончивший ПТУ, способен это понять... "Блазень", с высшим образованием, не понимает...
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"Нужно параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс, - Зеленский" - на дамбасе не надо восстанавливать советскую рухлядь, лучше строить новое современное в центре и на западе Украины, подальше от дурного соседа, а война заканчивается капитуляцией или победой. Интересно, что Зеленскому Коломойский выбрал, думаю, что остановился на самом простом и быстром варианте, на первом.
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Зелёное посмешище, мне одному кажется что оно живёт в каком-то своем мирке? Логика поведения с Донбасом и оккупированными москалями территориями Украины должна быть похожа на осаду Ла-Рошель в 1627 году войсками Людовика 14, когда гугеноты были лишены и воды и продовольствия. Выдавить гнойник российского империализма.
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ЗЕ проведи референдум и спроси у граждан, какое решение они примут по Донбассу, возможно ну нахер такой Донбасс, который нам хочет впихнуть Россия, с таким Донбассом, вся остальная Украина прекратит свое существование...
Так чтоб ты **** не забывало, не вижу того что ты обещало сделать избирателям!!!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,
где первый законопроект?

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Еще один любитель референдумов ? Тебя крымский референдум и референдум про Брекзит ничему не научили ? Большинство людей - идиоты, они проголосуют сами себе в ногу выстрелить, так что нахрен все эти референдумы ! Такие вопросы должны решать исключительно профессионалы. Если даже так тебе непонятно - если заболеет кто-то из твоих родных (не дай бог, конечно), предложи им провести референдум в твоем районе о методах лечения.
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А про покарання для бойовиків, репарації за окупацію і руйнуваня донбасу, які має сплатити параша, ніц мови ?! Безідейний зеленець буде імплантувати лугандонівську ракову пухлину в знекровлене тіло України замість того щоб вимагати репарацій від окупанта.
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Кавказцы в РФ, могут позволить себе все. Украсть, изнасиловать, убить, отжать и это все потому, что имеют особый, неприкасаемый статус. То же самое, ждет Украину. Только в роли кавказцев, будет донецкая сепарня. Подмывайте жен и дочерей. Готовьте бабки. Пришло время отвечать за свою тупость.
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Ой!
"Закончить войну! " - это Зеля для выборов, за него 50% ваты голосовало!
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Ну насчет заканчивать войну, это к Путину. От Зюзика здесь ничего не зависит. Неужели он этого не понимает, что толкает такие дебильные речи?
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Володя, не будет тебе удачи, пока Шария не вернешь в страну! 🎈🎈🎈
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Что ты Городишь??? Есть оккупанты и есть (предатели) т.е. коллаборационисты. Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2495
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А разве восстанавливать не раша должна ? Не ?
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Нє, там власна партія. "Червоні гандони" називається.
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який ідіоту буде туди щось інвестувати без гарантій безпеки? Допустимо я інвестор і хочу там щось робити, побудував завод, прийшов умовний "захарченко" і віджав в мене завод. Що далі? Хто мене інвертора захистить? Хто захистить мої інвестиції?
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Такое впечатление, что Богдан регент при инфантильном преЗЕденте. Контроль во всем. Шведская семья, блин!Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6410
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Вкладывать в регион, где у власти фактически мафия и сепарюги с рыгами - это просто безумие. Там разворовываются даже крохи с бюджета. При таком положении серьезные инвесторы конечно ничего туда вкладывать не будут. Пока там не будет по настоящему проукраинской власти, настроенной на улучшение жизни большинства людей-ничего там не будет. Никакие Бойко и Колесниковы по настоящему не заинтересованы в улучшении там жизни, им нужен пиар, им нужно выполнять задания Кремля. Люди для них это дело десятое. Зеленский фактически ставит телегу впереди лошади и убеждает всех,что эта "система" будет работать.
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ха ха - ,, куда приглашены зарубежные инвесторы,, - это только с расии можете приглашать инвесторов в даунбас- об европейцах забудьте
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Adolf Weber
...это только с расии можете приглашать инвесторов в даунбас...


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Чего ботва рошеновская шипим то ??? в 2014 это называлось "витрина" , подзабыли слабоумные улитки??? только тогдав цивилизованном мире быстро поняли шо рошения это ворье, и план закончился не начавшись, шо выйдет ща будем посмотреть )
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ЗЕбил, каким обьемом тебе нужно наложить на голову чтобы ты понял шо то не "вольдемаркина роса"?
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а кроме оскорблений у рузгого парня есть хоть один аргумент ?))) не думаю, просто срань рошеновская)
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Нехай Зе @ паралельно Лену з тещею, а не мізки українцям.
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классно придумано всё шыкарно, блестяще, феерично и для большей убедительности форум не
плохо бы провести прямо в здании ДАПа скажем, для большего понимания сколько прийдётся...
......к-ха-к-ха...... инвестировать так сказать, ну заодно также параллельно освободить Крым......
вообще кто из адекватных чтото предплагает что именно значит "параллельное освобождение"
конкретно оккупированных территорий.......... ??? или вдуг рэчныця нам расшифрует я например
них не понел кроме того что это пи#дабольство...........
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А не пора ли этому дятлу обвинение предъявить в госизмене ? Один дважды несудимый путлера позвал, а второй дважды идиот говорит, что "война виновата". Получит, тварь, реальную гражданскую войну.
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Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5320А ПЕСюки проти
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Сначало Зеленский должен определиться, он что будет развивать - Украину или Малороссийский район Тамбовской обл. РФ? Если Украину,то ее настоящее развитие возможно только на мощном украинском национальном фундаменте,без всяких исключений. Если район Тамбовской области, то он все сейчас делает правильно, беда только в том,что это может затянуться на десятилетия, а народу сейчас кушать хочется.
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Для этого надо вводить прямое президентское правление на Донбассе. Чтобы местные царьки не подняли головы.
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слабоумные соевые считают наоборот : не заканчивать войну и не восстанавливать донбасс.
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А можно вопрос: За чей счет?Эти лугандонские жлобы,погнавшись за русськими пенсиями и зарплатами устроили войну,призвали окупантов,убили тысячи наших парней,разрушили там экономику и теперь вся Украина должна корячиться на этих геев?А ху-ху не хо-хо?Сами пусть восстанавливают.Теперь,что им заводы,жилье,дороги и т.д. а всем остальным областям член?Офигенный стратег,ети его ....!
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Оно ска, больное и вредоносное, этот жиденыш ватный
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський
 
 
 
 
 
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