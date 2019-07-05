 Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський

"Глобальне питання, яке порушується, це нормальне водопостачання на Донбасі. Я знаю, що це критичне зараз питання тут. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду та законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води", - сказав Зеленський на представленні нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в п'ятницю в Краматорську, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава держави зазначив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив йому, що "поставив це питання ребром" на засіданні уряду.
Зеленський також наголосив на важливості погашення заборгованості із зарплат шахтарям, вирішенні безлічі гуманітарних і соціальних питань.
Вы представляете себя как вся эта нечисть ломанется в Киев.
Укрепляйте двери и замки, берегите детей!
Ведь это же так просто! Для этого не надо тратить деньги или идти на фронт. Надо только НЕ проголосовать за зебильную банду.
А Бєня ларьок пофарбує.Можливо.
Когда размер головы и способностей под корону не подходит
от же ...
оно думает....
в гражданской войне виновата война
это война напала ....
как ни откроет рот так просто 95 квартал в реале
хотя он наверное намеревается закончить сдав все позиции и приняв сепаров с правом вето
Так чтоб ты **** не забывало, не вижу того что ты обещало сделать избирателям!!!
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,
где первый законопроект?
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата. 5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
"Закончить войну! " - это Зеля для выборов, за него 50% ваты голосовало!
...это только с расии можете приглашать инвесторов в даунбас...
плохо бы провести прямо в здании ДАПа скажем, для большего понимания сколько прийдётся...
......к-ха-к-ха...... инвестировать так сказать, ну заодно также параллельно освободить Крым......
вообще кто из адекватных чтото предплагает что именно значит "параллельное освобождение"
конкретно оккупированных территорий.......... ??? или вдуг рэчныця нам расшифрует я например
них не понел кроме того что это пи#дабольство...........