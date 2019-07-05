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 Посадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго. ФОТО

Правоохоронці в Одеській області на хабарі затримали посадову особу 56-ї комендатури охорони та обслуговування штабу Командування ВМС ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону.

Посадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго 01

Встановлено, що цей посадовець вимагав та отримав від двох військовослужбовців хабар на загальну суму 8 600 доларів за вживання заходів із включення їх у списки військовослужбовців, які будуть залучені до миротворчої операції в Демократичній Республіці Конго.

Після передачі певної суми хабара 4 липня згадану особу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Посадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго 02

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Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135949
 
   
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Не для себе він дбав, все за ради миру.
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в Далекому Конго Посадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго - Цензор.НЕТ 5755 Переживав дуже за мир.
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Интенданты, тыловики, штабисты, комендатура... -
- Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции.(с)
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Обратно лохов взяли... В контингенты все едут через взятки и по блату... К сожалению после Майдана суммы взяток выросли... Крыша в ГШ
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а ви ще у вертоліників спитайте, там теж просто так не попадеш.
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Вы просто не знаете, сколько несли за место, когда формировали первый состав в 1994-1995 годах на базе а.с. Калинов. Тогда командовал бригадой некий Шимков.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПосадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго. ФОТО
 
 
 
 
 
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