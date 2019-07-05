 Посадову особу комендатури охорони штабу Командування ВМС затримали на хабарі 8,6 тис. дол. за потрапляння до складу миротворчої місії в Конго. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону.
Встановлено, що цей посадовець вимагав та отримав від двох військовослужбовців хабар на загальну суму 8 600 доларів за вживання заходів із включення їх у списки військовослужбовців, які будуть залучені до миротворчої операції в Демократичній Республіці Конго.
Після передачі певної суми хабара 4 липня згадану особу затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
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