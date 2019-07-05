 Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський

"Глобальне питання, яке піднімається, - це нормальне водопостачання на Донбасі. Я знаю, що це критичне зараз питання тут. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду і законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води", - сказав Зеленський на представленні нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в п'ятницю в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава держави зазначив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив йому, що "поставив це питання ребром" на засіданні уряду.
Зеленський також вказав на важливість погашення заборгованості щодо зарплат шахтарям, рішення безлічі гуманітарних і соціальних питань.
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
Ведь вода и свет там все эти годы были, причем бесплатные.
Что, кстати, позволяет им выдвигать железобетонный аргумент насчет дешевой коммуналки и хлеба в процветающих республиках: это действительно так.
Они ж не рассказывают людям, что, собрав оплату, никуда её не передают. Зарплата, стоимость эксплуатации и всё, разница - в карман.
я рад за тебя- без шуток, значит у тебя еще есть мозги
Всё остальное, вторично!
На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.
В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения
КИЕВ- ДОНЕЦК
Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.
По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.
Пусть берет Богдана и возят им воду, а то на сухую воевать не охота будет, дебилы.
там тоже.....
Правда, поскольку ЗВР, по слухам, сократились очень сильно (говорят, что почти вдвое, но ведь этого не может быть), то самовыражаться "коземанде"(С) осталось недолго.
Спиртопровод проводить не нужно, он у них уже есть.
В информационном пространстве разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации одной из важнейших для себя задач - любыми возможными способами «впихнуть» ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.
Об этом в своей сегодняшней статье для «Информационного сопротивления» пишет военный эксперт Юрий Карин.
Поскольку время играет против страны-бензоколонки, созданием на территории Украины неконтролируемого Киевом «анклава» (кто думает иначе - почитайте немного о Приднестровье) агрессор фактически останавливает евроатлантическую интеграцию страны и возвращает Украину в поле своего геополитического влияния.
Это происходит на фоне кризиса российской экономики (массовый уход инвесторов, стремительное бегство капитала на фоне прогнозов снижения цен на нефть), который приведет к огромным сложностям с финансированием оккупированных территорий, уже разграбленных РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). На сегодняшний момент все настолько плохо, что трудности с получением российских денег, кроме «ЛДНР», уже испытывают Осетия, Абхазия и Приднестровье. В случае с последним - перманентное обсуждение с Молдовой вопроса - а вы не хотите заплатить за газ, потребленный Тирасполем?
Основным «реализатором» кремлевской идеи в Украине является В.Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа «миротворца» и, как побочное следствие, повышение рейтинга своей партии.
Основные озвученные им нарративы звучат очень красиво: «Мы же возвращаем территории», «А вы не забыли, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины?» и «Когда кто-то говорит: нет, мы не готовы на условиях капитуляции устанавливать мир. А кто предлагал? А где эти условия капитуляции?».
Действительно, красиво (хоть и напоминает миру-мир, фабрики-рабочим…), но очень опасно для самого будущего Украины.
Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д.Пушилин и Л.Пасечник одновременно призвали президента Украины В.Зеленского предоставить Донбассу «особый статус». Причем, на самих неподконтрольных территориях Донбасса уже несколько месяцев активно распространяется т.н. «флешмоб»#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, что должно подготовить общественное мнение жителей «республик» к «объединению» с Украиной.
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Еще бы! С одной стороны, данные нарративы были подробно разжёваны кремлевскими кураторами, с другой - В.Медвечук даром что ли недавно встречался с лидерами «республик». Все действия расписаны, согласованны и синхронизированы - не сомневайтесь.
В этом всем самое смешное, что причастные к данному процессу люди планируют еще «немного заработать». В случае реализации такого сценария первый вопрос задаст «Газпром»: когда Украина заплатит за поставленный в ОРДЛО с 2014 года газ. Не сомневайтесь, все подсчитано, а акты приемки/передачи аккуратно подшиты.
Другие, не менее интересные вопросы, возникнут потом (это к теме условий капитуляции, которую «не видит» В.Медвечук). А само восстановление Донбасса - это вообще «золотая жила», тем более наверняка присутствует расчет на «освоение» денег не только из бюджета Украины, но и финансов Запада, которые планируется выделить на эти цели.
Но все-таки главная ловушка находится во «втором слое» кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача - любыми путями добиться прямых переговоров Украины с «ДНР» и «ЛНР», а это путь к признанию «гражданской войны» в нашей стране.
- Коломойский: война на Донбассе - внутренний гражданский конфликт
загрузка... В этом случае РФ автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов, начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины, и заканчивая переформатированием самой власти в нашей стране
ми почуємо від вас хоч шось по суті питання, а не порохоботи пєрєвозбуділісь.