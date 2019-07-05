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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (1932) Гройсман (3487) Донбас (12378) водопостачання (292)

 Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський

Важливість врегулювання питання нормального водопостачання на Донбасі підкреслює президент України Володимир Зеленський.

"Глобальне питання, яке піднімається, - це нормальне водопостачання на Донбасі. Я знаю, що це критичне зараз питання тут. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ми хочемо на рівні уряду і законодавчому рівні не дати можливості в принципі відключення Донбасу від води", - сказав Зеленський на представленні нового голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в п'ятницю в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив йому, що "поставив це питання ребром" на засіданні уряду.

Зеленський також вказав на важливість погашення заборгованості щодо зарплат шахтарям, рішення безлічі гуманітарних і соціальних питань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина Костянтинівського району Донецької області відключена від водопостачання через борги за електрику, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135948
 
 
 Топ коментарі
 
Ти ще туди ковбасопровід проклади,бо там голодують.
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Значит украинцы будут платить, как и платили - за себя и за террористов. Зеленский такое же чмо, как Роттердаменко+. Выбрали урода.
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Чого це ?
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
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Во всём мире террорюгам СРАЗУ обрубают свет, воду, тепло, связь! а тут лабызание с причмокиванием
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Террористы с сепарами сами удивляются такой лафе от Вовы!
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А платить будет Народ Украины -- что бы у кацапских убийц была вода Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4365
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Чого це ?
рашка взяла всі зобов'язання на себе.
а вовчик навмисне ставить губернатором особину з тих країн, близьку до сепарських кіл, щоб вона могла домовитись.
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А чого Вы це не питали останні 5 років ?
Ведь вода и свет там все эти годы были, причем бесплатные.
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Плюс газ.
Что, кстати, позволяет им выдвигать железобетонный аргумент насчет дешевой коммуналки и хлеба в процветающих республиках: это действительно так.
Они ж не рассказывают людям, что, собрав оплату, никуда её не передают. Зарплата, стоимость эксплуатации и всё, разница - в карман.
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Ти ще туди ковбасопровід проклади,бо там голодують.
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Я шо-то не очень понимаю. Чем они лучше крымчан? Или в крыму уже не наши люди? Или в донецке наши?
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тому наступна тема зебуїна буде - відновлення водопостачання крисчан. Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6377
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в умовах капітуляції база путіна в Новоазовську? Я не помилилась,ЗЄ?
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Значит украинцы будут платить, как и платили - за себя и за террористов. Зеленский такое же чмо, как Роттердаменко+. Выбрали урода.
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Ви зробили це разом! Вам об этом пророссийском гое тысячу раз люди пытались мысль донести.
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что серьезно? наконец-то начали понимать? не может быть?
я рад за тебя- без шуток, значит у тебя еще есть мозги
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Ти ротердаменка через деякий час будеш згадувати ностальгічно, як зараз пенси віком за 60 згадують савєцкий саюз...
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Идиот, нельзя допускать возможности убивать украинских солдат, это главное!
Всё остальное, вторично!
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Хрякоботы мальдивские перевозбудились..Зрадники бачать зраду.У Пагубия - несгибаемые извилины.Молоток Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4846
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расскажите кто-нибудь сопле каломоева - кто бомбит Авдеевку и фильтровальную станцию. лишая Донецк воды
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Що значить не можна врізати манкуртам воду ? Зелена шмаркля продовжує справу Мародера. Відповідно дл положень Гаазької конвенції 1907 і Женевської 1949 забеспеченям окупованих територій має займатися ОКУПАНТ !
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- Нельзя допустить возможность -, Що.то за хвороба
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У ЗЕЛЕНСКОГО РАССКАЗАЛИ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬС ДОНБАССОМ, ПОСЛЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА В РАДЕ

На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.

В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения
КИЕВ- ДОНЕЦК
Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.

По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.
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Ещё один ПЕДАНтроп.
Пусть берет Богдана и возят им воду, а то на сухую воевать не охота будет, дебилы.
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А можно скрин с украинского кино а не с параши???
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правильно родненький, нужно заботится о даунятах, почем куБ для даунбаса? копеек 50??? ну ниче, разница войдет в тарифы мирных украинцев.
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а я предлагаю платежи за воду на Донбассе честно разделить на всех жителей Украины, это будет справедливо..., потом, конечно, газ, тепло и электричество - это будет наш жест доброй воли, они его обязательно оценят и захотят вернуться...
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Не, малоВато будет. Им надо еще колбасу по 2.20 и водку по 5.30. Вот тогда точно вернутся.
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Когда Беня с Путина получит откупные за днепровскую воду
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ЗЄйло скасує воєнний податок і введе "податок на дітей ветеранів ДНР"
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У тебя в списке партии сепары, а ты нам рассказываешь - Что такое хорошо а что такое плохо.
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и электричество с водой в крым..)))
там тоже.....
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Да шо вы говорите... папа беня должен был сказать этому неумному мальчику, что если поц не платит за воду, у поца воды нет, а есть большие проблемы. мальчик или гой, или понимает шо это не его и ему за этого ничего не будет...
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Папу-Беню отключили от микрофона, так что сироты теперь "*********"(С), потому и несут ахинею, как умеют.
Правда, поскольку ЗВР, по слухам, сократились очень сильно (говорят, что почти вдвое, но ведь этого не может быть), то самовыражаться "коземанде"(С) осталось недолго.
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Второе. Если бы кто-то не заплатил лично Зеленскому, то, уверен, был бы поставлен на проценты очень живенько. А тут какие-то долги государству. Подумаешь, пипл заплатит, не из своего ж кармана деньги выкладывать.
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А ничего, что сепары многократно станции водоснабжения обстреливали?
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Колбасопровод в ЛДНР протяните.
Спиртопровод проводить не нужно, он у них уже есть.
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Нельзя допустить возможность отключения Донбасса от водоснабжения , а то повстанцев сушняки замучают - Зеленский
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«Впихнуть» ОРДЛО в Украину: раскрыт план спецоперации Кремля по Донбассу Июль 5, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Не можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9785В информационном пространстве разворачивается спецоперация российских спецслужб по реализации одной из важнейших для себя задач - любыми возможными способами «впихнуть» ОРДЛО в состав Украины на своих условиях.
Об этом в своей сегодняшней статье для «Информационного сопротивления» пишет военный эксперт Юрий Карин.
Поскольку время играет против страны-бензоколонки, созданием на территории Украины неконтролируемого Киевом «анклава» (кто думает иначе - почитайте немного о Приднестровье) агрессор фактически останавливает евроатлантическую интеграцию страны и возвращает Украину в поле своего геополитического влияния.
Это происходит на фоне кризиса российской экономики (массовый уход инвесторов, стремительное бегство капитала на фоне прогнозов снижения цен на нефть), который приведет к огромным сложностям с финансированием оккупированных территорий, уже разграбленных РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). На сегодняшний момент все настолько плохо, что трудности с получением российских денег, кроме «ЛДНР», уже испытывают Осетия, Абхазия и Приднестровье. В случае с последним - перманентное обсуждение с Молдовой вопроса - а вы не хотите заплатить за газ, потребленный Тирасполем?
Основным «реализатором» кремлевской идеи в Украине является В.Медвечук, который за последнее время развил бурную деятельность, направленную на создание имиджа «миротворца» и, как побочное следствие, повышение рейтинга своей партии.
Основные озвученные им нарративы звучат очень красиво: «Мы же возвращаем территории», «А вы не забыли, что на неконтролируемой части Донбасса живут наши люди, граждане Украины?» и «Когда кто-то говорит: нет, мы не готовы на условиях капитуляции устанавливать мир. А кто предлагал? А где эти условия капитуляции?».
Действительно, красиво (хоть и напоминает миру-мир, фабрики-рабочим…), но очень опасно для самого будущего Украины.
Что интересно, буквально в тоже самое время главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Д.Пушилин и Л.Пасечник одновременно призвали президента Украины В.Зеленского предоставить Донбассу «особый статус». Причем, на самих неподконтрольных территориях Донбасса уже несколько месяцев активно распространяется т.н. «флешмоб»#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, что должно подготовить общественное мнение жителей «республик» к «объединению» с Украиной.
- Главари ЛДНР выдвинули требования к Зеленскому: оценки экспертов
Еще бы! С одной стороны, данные нарративы были подробно разжёваны кремлевскими кураторами, с другой - В.Медвечук даром что ли недавно встречался с лидерами «республик». Все действия расписаны, согласованны и синхронизированы - не сомневайтесь.
В этом всем самое смешное, что причастные к данному процессу люди планируют еще «немного заработать». В случае реализации такого сценария первый вопрос задаст «Газпром»: когда Украина заплатит за поставленный в ОРДЛО с 2014 года газ. Не сомневайтесь, все подсчитано, а акты приемки/передачи аккуратно подшиты.
Другие, не менее интересные вопросы, возникнут потом (это к теме условий капитуляции, которую «не видит» В.Медвечук). А само восстановление Донбасса - это вообще «золотая жила», тем более наверняка присутствует расчет на «освоение» денег не только из бюджета Украины, но и финансов Запада, которые планируется выделить на эти цели.
Но все-таки главная ловушка находится во «втором слое» кремлевского сценария. Основная, невидимая на первый взгляд задача - любыми путями добиться прямых переговоров Украины с «ДНР» и «ЛНР», а это путь к признанию «гражданской войны» в нашей стране.
- Коломойский: война на Донбассе - внутренний гражданский конфликт
загрузка... В этом случае РФ автоматически становится непричастной к войне в Украине, что приведет к целому комплексу решенных для Кремля вопросов, начиная от санкций Запада из-за агрессии в отношении Украины, и заканчивая переформатированием самой власти в нашей стране
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А может ЗЕКоманда из своих карманов будет им доплачивать, а не из моего, который, за последние 40 суток с небольшим, что у руля фигляр, начал как то резко пустеть. Цены взлетели, что и под фонтанами мне не побегать ни шаурмы покушать.
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Им не то, чтобы воду перекрыть нужно !!!! Их бетонным забором огородить и не пускать за пенсиями !!!!
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зебіли, аууу!
ми почуємо від вас хоч шось по суті питання, а не порохоботи пєрєвозбуділісь.
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Донбасс отключить от водоснабжения невозможно фи зи чес ки. Иначе без воды останутся Мариуполь с прилегающими посёлками, да ещё и в водяном геноциде обвинят. Не даром Мариуполь был отдан в 2014 году практически без боя. Там всё пытаются просчитывать наперёд, - не в пример нашим чинушам. Я уже молчу про Лисичанск, Торецк (Артёмовск), Дружковку, Краматорск, Светлодар и т. д., и т. п. Вы думаете просто так их оставили сепаратисты..?
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На посту президента оказался сепар и как следствия самым важным для него является поддержка террористического региона за счет всей остальной свободной Украины, т.е. он хочет делать то,что и нужно Кремлю, а Кремлю нужен в Украине хаос и максимальное ее ослабление и опустошение.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНе можна допустити можливість відключення Донбасу від водопостачання, - Зеленський
 
 
 
 
 
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