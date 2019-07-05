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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5256) Ющенко (1968)

 Суд у справі про арешт майна Ющенка розпочався в Києві: для підготовки захисту оголошено перерву до 19 липня

Печерський районний суд почав розглядати справу про арешт майна третього президента України Віктора Ющенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Захист Ющенка заявив, що їхній підзахисний не був повідомлений про час і місце судового засідання. Адвокати також заявили, що їм не відомий зміст клопотання і додатків.

Ющенка захищають адвокати Костянтин Пінчук, Михайло Келемен і Віталій Наум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Суд оголосив перерву до 16:20 19 липня для підготовки сторони захисту.

Як повідомлялося, прокурор Генеральної прокуратури України направив до суду клопотання про арешт майна, що належить експрезиденту України Віктору Ющенку.

Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка, зі свого боку, заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135945
 
 
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Ющенко в ярости: "Я не занимался вашим вонючим газом…"
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каламойскій мстить Ющенко за посадку його улюбленеці-косатої
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Ждем когда начнется суд в деле Парашенко....вот это будет одновременная детонация пердаков у порохоботов, амбре будет глаза выедать
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Лучше начали бы суды по его аферам с валютными резервами и банком "Украина".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд у справі про арешт майна Ющенка розпочався в Києві: для підготовки захисту оголошено перерву до 19 липня
 
 
 
 
 
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