 Суд у справі про арешт майна Ющенка розпочався в Києві: для підготовки захисту оголошено перерву до 19 липня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Захист Ющенка заявив, що їхній підзахисний не був повідомлений про час і місце судового засідання. Адвокати також заявили, що їм не відомий зміст клопотання і додатків.

Ющенка захищають адвокати Костянтин Пінчук, Михайло Келемен і Віталій Наум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Суд оголосив перерву до 16:20 19 липня для підготовки сторони захисту.

Як повідомлялося, прокурор Генеральної прокуратури України направив до суду клопотання про арешт майна, що належить експрезиденту України Віктору Ющенку.

Нагадаємо, Ющенка у справі Межигір'я підозрюють у заволодінні майном вартістю 540 млн грн. Адвокат Ющенка, зі свого боку, заявив, що ці підозри: "Абсурд і ахінея. Готові доводити свою повну невинуватість".