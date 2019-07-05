 Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО

Про це повідомляє "Миколаїв - місто корабелів", з посиланням на Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

"Зі зростанням напруженості між Росією та Україною на Чорному морі, США модернізують кілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість NATO та американським військовим кораблям діяти поблизу від контрольованого Росією Криму. Військово-морські бази, операційні центри та судноремонті об’єкти в Очакові та Миколаєві, на відстані менше 100 миль від Криму, дають можливість NATO й Українським ВМС проводити навчання та координувати діяльність", - пише видання.

Більшість зусиль поки прикладається в районі Очакова, в якому протягом останніх кількох років працювали будівельні бригади ВМС США.

Як повідомив лейтенант Спенсер Бул (англ. Spencer Bull), офіцер підрозділу підводного будівництва, робота в Очакові триватиме до серпня.

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"Мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати його для американських і союзницьких навчань", - сказав він, додавши, що його команда дайверів буде працювати над посиленням існуючих пірсів, складати карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть швартуватися там, та обговорювати місце для запланованого плавучого дока.