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Все про:ВМС (396) Миколаївська область (383) США (5152) Чорне море (323)

 Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО

США планують модернізувати українські військово-морські бази і судноремонтні об'єкти на Миколаївщині.

Про це повідомляє "Миколаїв - місто корабелів", з посиланням на Breaking Defense, передає Цензор.НЕТ.

"Зі зростанням напруженості між Росією та Україною на Чорному морі, США модернізують кілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість NATO та американським військовим кораблям діяти поблизу від контрольованого Росією Криму. Військово-морські бази, операційні центри та судноремонті об’єкти в Очакові та Миколаєві, на відстані менше 100 миль від Криму, дають можливість NATO й Українським ВМС проводити навчання та координувати діяльність", - пише видання.

Більшість зусиль поки прикладається в районі Очакова, в якому протягом останніх кількох років працювали будівельні бригади ВМС США.

Як повідомив лейтенант Спенсер Бул (англ. Spencer Bull), офіцер підрозділу підводного будівництва, робота в Очакові триватиме до серпня.

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"Мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати його для американських і союзницьких навчань", - сказав він, додавши, що його команда дайверів буде працювати над посиленням існуючих пірсів, складати карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть швартуватися там, та обговорювати місце для запланованого плавучого дока.

Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135944
 
   
 Топ коментарі
 
Хороший намек паРашке...очень хороший... Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 39
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Порошенко молодчина постарався.
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Никогда мы не будем братьями - запомни колониальный кацап!
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Никогда мы не будем братьями - запомни колониальный кацап!
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а так переживали щоб в Киримли баз НАТОвських не було. А тепер і бази і судноверфі Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО - Цензор.НЕТ 310
Ну і стратег Фуйло. Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО - Цензор.НЕТ 310
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почем платит пригожин за украинские прокси - или это профи секрет, Могила? Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 4187
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Авианосцы могут спокойно вставать в порту Констанцы. Им в Очаков и не надо.
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Авианосцам вообще в ЧМ заходить не надо. Станут в портах Греции и вперед.
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По расстоянию - таки да. Я не в курсе или в Греции есть глубоководные порты. В Констанце - точно глубоководный.
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Онассисы - это которые породнились с Кеннеди?
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Авианосная группа в Греции может полностью перекрыть водно-воздушное сообщение в Черном море. Мы это еще в 80-х проходили. 2 АУГ могут Крымскую группировку стереть с лица земли за 2-3 суток.
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кто эта пелотка в безкозырке? мисс Одесса-1945 ? Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 7233
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вот и мне интересно почему эта пилотка Ветренко не в кАкошнике
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На свої очі бачив і чув, як Н.Вітренко декламувала біля Народного дому, в оточенні монахинь мос. пархату: "ми нє янкі, ми славянє, наші братья расєянє"
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Лахтинские где? Что скажут про свинарчуков? Именно Порошенко договаривался с США.
Зеленые сопли даже не знали об этом
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В Одессе угрожают взорвать Морвокзал из-за Клюева, Шария и НАТО... одесские деньги любят тишину,одесситам не нужна не Московия ни НАТО им всё бы мимо таможни с анархией.
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Ну хоть амеры позитив нам приносят, а то вокруг трэш какой то...
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Зе - молотоК!!
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Вот это верно. Башкой клоуна только гвозди забивать
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Вони вже 2 роки там працюють, ще відколи Зе членом по роялю торохтів.
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Возле Кремля 13 шаманов бьют в бубны, москвичи говорят что они изгоняют бесов из Кремля,полиция их не трогает, а может что то у них и получиться Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 3979
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Очаков город славы русской армии и флота. Теперь сами отдают басурманам.
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Ты ещё скажи что Крым это русская гавань Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 4958
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В Крыму каждый знает ответ на этот очень простой вопрос.
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У тебя наверное сзади стоят зелёные человечки? Московия там ничего не строила пришла на готовое, при этом построила вороватый мост,чтобы тягать оттуда всё ценное при этом ввела туда космические войска,чтобы защищаться Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО - Цензор.НЕТ 1434
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Нет, я отправил своего зеленого человечка за хлебом. И вы сами прекрасно знаете, в Крыму все построено русскими, Крым построен русскими.
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Вы хотели сказать советскими? так Московии было выгодно всех писать советскими,а вообще всё строилось за счёт бюджета тогдашней Украины, директорами предприятий и др. тогда Москва ставила Ивановых, Петровых Сидоровых,которые направляли только и всего.
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Бюджет Украины. Вы просто откровенно троллите.
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Да знаем мы, знаем. И Крым они вручную отсыпали, и пирамиды в Егопте построили, и на динозаврах поля пахали.
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Очаков когда-то был турецким форпостом. Немцы поизголялись и над Одессой,Севастополем,Очаковом, всей Украиной.Потому что Сралин и Жора Жюков - какашки жидкие
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Глупые кацапы оправдывали оккупацию Крыма тем что там может быть база НАТО.Вот теперь она в реальности уже есть и недалеко от Крыма.Хде же доблестные зеленые человечки?Или ссыкотно на амеров и украинцев теперь лезть? Фахівці ВМС США проводять роботи, щоб Очаків зміг приймати кораблі НАТО - Цензор.НЕТ 8092
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Времен Очаковских и покоренья Крыма. (Грибоедов)
"Времен очаковских" о времени, когда была осаждена и взята русскими войсками под командованием Г. А. Потемкина и А. В. Суворова турецкая крепость и город Очаков
Американцам далось проще)))
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Напомню Бисмарка: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своим когда они придут - не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть..
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Он же мелкий....Почему бы не напрячь за счет уменьшения пошлин и налогового сбора ТИС и все что рядом в качестве базы)))) миниостранных дел АУ!!!!!!!!!!!!!!!!
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В Румунії, на півдні є баз амерів з системами "іджіс". Це супер противоракетні системи корабельного базування, але для накриття "непотопляемого авианосца Крым", вперше вирішили встановити їх на суші. Раз Крим - авіаносець, то нате вам корабельну систему.
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