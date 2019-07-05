 Кабмін доручив охороняти Антикорупційний суд Нацгвардії

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Зазначається, що Кабмін включив Антикорупційний суд у перелік судів, охорона яких здійснюється підрозділами Нацполіції і Нацгвардії.

У постанові зазначено адреси п'яти будівель у Києві.

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"Йдеться про забезпечення охорони Нацгвардією приміщень Апеляційної палати і судових палат Вищого антикорупційного суду до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд вирішив почати роботу 5 вересня.