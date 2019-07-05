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 Київські новини
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Все про:вибори (4115) КМДА (656) Кличко (609) мер (172) Писаренко (18)

 Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що якщо парламент підтримає законопроект про розділення повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він буде ініціювати дострокові вибори мера.

Про це Віталій Кличко заявив в ефірі радіостанції "НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їхні інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, – це інша історія. Тоді я буду ініціювати вибори Київського міського голови. Нехай всі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх, і це буде справедливо", – сказав Віталій Кличко.

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Віталій Кличко переконаний, що якщо повноваження мера і глави КМДА розділять, таке рішення отримає негативну оцінку від іноземних експертів та партнерів України.

"До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА Президент Зеленський не буде повторювати", – сказав Віталій Кличко.

Розділити повноваження мера і глави КМДА пропонує депутат Верховної Ради від партії "Відродження", колишній "регіонал" Валерій Писаренко. В кінці травня він зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

"Буде голова КМДА, який буде фактично виконавчою владою в місті Києві. Більше того, ми йому надаємо можливість для виконання відповідних функцій створити районні державні адміністрації, які будуть підпорядковані голові КМДА. І буде мер, який буде займатися міською радою і виконувати свої представницькі функції", - описав Писаренко свій проект у коментарі УНІАН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135934
 
 
 Топ коментарі
 
угу, Кличко слуга.. якобы народа.. а на деле Микитасей и Столаров.
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Да и Непоп с Ваврышем и Никоновым не за здрасьте возле Витальки промышляют
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угу, Кличко слуга.. якобы народа.. а на деле Микитасей и Столаров.
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Да и Непоп с Ваврышем и Никоновым не за здрасьте возле Витальки промышляют
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За Кличко проголосовало 17%, от имеющих право голоса. Вот такой он "народный мэр". Гнать застройщика в Германию, к детям и жене!
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Пора. Та й зробив вже все що обіцяв - кришталевий місток є.
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Статья про Боксера. Про Зеленского , Трампа, Иисусе Христе - пожалуйста в другом месте пиши.
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тестик на аудирование хочешь?
ЗЫ Твоя реплика была про обещания.
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Про пэтю вспоминать будем?
Речь про мэра. При чем здесь зю?
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реплика была про обещания.
тестик по украинскому языку хочешь?
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Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.Источник: https://censor.net.ua/n3135934

Это не ложь, а полуправда. А правда в том, что и ранее Мэра выбирали киевляне. А главу КГГА назначал Президент. По Конституции это могут быть 2 разных человека. Что там предложил "регионал" Писаренко не принципиально - видимо, какие то детали к вышеописанной реальности.
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Порохоботы затихли. Кличко - бывший глава БПП. Но на выборы с ним не пошел. Хотел с Саакашвили - врагом Пети. Что же делать - спасать бывшего босса - или пусть тонет? Срочно нужна методичка!..
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Никогда он не был главой бпп.
Хватит бредить.
А на выборы идёт с опоблоком, посему - в Киеве его больше не будет.
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Он, этот Макс,из параши. И реальностей Украины не знает. Просто им дан приказ везде топить против Пети Как угодно и любой ложью
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Откуда инфа, что я не из Киева? Хоть 1 доказательство?
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Доказательство есть. Шкурка у тебя кацапская
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Виталик и опоблок две несопоставимые вещи. Кличко был и всегда будет только проукраинским
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Ну и кому это надо -два хозяина в одном городе? Выборы - так выборы. Но всю власть выбранному мэру!!!
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как в рашке хотят.... - назначать меров, или забирать их функции...
Киев пробный камень...
Попытка построить диктатуру от зеленой жабы...
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Читай конституцию. Со времен Януковича 90% функций мэра Киева передали главе КГГА, которого назначает Президент (не обязательно того, кто мэр). Раньше ты почему то не возмущался этому факту.
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Maks Kolorto - откуда ты знаешь, возмущался я или нет?

И сам читай конституцию...

Разделить полномочия мэра и главы КГГА предлагает депутат Верховной Рады от партии "Видродження", бывший "регионал" Валерий Писаренко. В конце мая он зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.Источник: https://censor.net.ua/n3135934
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Виталя устал, хочет домой в Лос-Анжелес.
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Мер может быть выбран, но "народ" при этом будет только статистом, так как большинство избирателей - это наивные лохи подвластные зомбоящику и бабкам. Поэтому на любых выборах у нас, к сожалению, побеждают только бабки, вложенные в них олигархами и другими денежными кукловодами.
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Мэром пытается пролезть **** бенина А. Ткаченко с канала 1+1.
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