 Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового голови ОДА в Краматорську.

"Я розумію, що йому не зручно про це говорити... Дуже важлива ситуація - ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам'ятати. У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат... Що стосується брата - для Паші це "болюче" питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. Ну, з братом людина не розмовляє через політичні розбіжності", - сказав Зеленський.

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