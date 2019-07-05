 Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового голови ОДА в Краматорську.
"Я розумію, що йому не зручно про це говорити... Дуже важлива ситуація - ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам'ятати. У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат... Що стосується брата - для Паші це "болюче" питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. Ну, з братом людина не розмовляє через політичні розбіжності", - сказав Зеленський.
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Такие тупые отмазки, я даже от быков в 90-е не слышал(((
А мы - не верим!
Чи вони недоторкані і їх в заручники ніхто не візьме?
Не говоря уже о, возможных, его личных не проукраинских взглядах
Що в мене Закарпатця є спільного із цими сєпарами???
"Паша", до цього був військовим прокурором Ужгородського гарнізону - військових злочинців до в'язниці саджав... так що некуй Зеля соплі тут розводити!
Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения, эйфории = кайфа:
И это полный тыбилизм и предательство назначать главой прифронтового района такого человека!
"Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить." - я помню, "Там же наши люди ....." уже было.
Господи, за что ты наказываешь Украину такими президентами???
Родители Захарченко, проживающие в Украине, отказались переезжать в ДНР, отказались от сына, прокляли его и остались жить в Украине.
Родители же Паши, считают себя украинцами, любят Пашу, любят Украину, но остались жить в разорённой ДНР??? Я верю, что Паша с братом не разговаривают, я таких братьев лично знаю несколько человек, но я так же убеждён, что родители Паши, они ненавидят Украину, потому остались жить в ДНР.
Мне жаль Пашу, но это обстоятельство должно закрывать Паше дорогу в государственные чиновники высшего ранга.
Где гарантия, что в критический момент, Паша выберет Украину, а не жизнь родителей, которые фактически заложники террористов!!!
Донецкую область возглавит кандидат, хуже которого трудно было бы найти. О его толерантности к коррупции говорит тот факт, что он долго проработал в украинской прокуратуре, а о ценностях его семьи - что брат воюет с Украиной в рядах террористов. Это успех.
он сажает в кресло главы Донецкой ОГА человека, которого запросто можно шантажировать семьей или
действовать в интересах семьи выбравшей жизнь с оккупантами
кто угадает
ЗАЧЕМ?
Хехе, Зеленський - українець. Новий анекдот.
Или им там все НРАВИТСЯ.
Или они там находятся в ЗАЛОЖНИКАХ.
Представь, что нож держат у горла твоих детей и жизнь их спасет твое какое то распоряжение, вредящее Украине. Каков будет твой выбор?