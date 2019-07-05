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Все про:Зеленський (1932) призначення (392)

 Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО

Сім'я новопризначеного глави Донецької ОДА Павла Кириленка проживає на окупованій території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час представлення нового голови ОДА в Краматорську.

"Я розумію, що йому не зручно про це говорити... Дуже важлива ситуація - ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо це пам'ятати. У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат... Що стосується брата - для Паші це "болюче" питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. Ну, з братом людина не розмовляє через політичні розбіжності", - сказав Зеленський.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135932
 
 
 Топ коментарі
 
А чому ми повинні вірити, що він і його родина не однодумці ?
От вони прокацапи, а він ні
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Это дно! Зеленский разводит людей как первоклассников, как котят! Если бы Кириленко хотел то давно бы вывез семью. Хотя ЗЕбилы и не такое схавают! Им хоть ссы в глаза всё божья роса!
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Та даже если не однодумцы, даже если он не прокацапленный. На должность ставится человек, семья которого на оккупированной территории может стать заложниками у зверья через 15 минут после того, как он усядется в кресло. Для зверей это даже лучше, чем если бы он был прокацапленный на всю голову.
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Тем более, что все чаще в голове мелодия "Взгляд тигра" вместо "Ой на горі два дубки"
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*****, я не думал, что наш президент, настолько идиот!!!
Такие тупые отмазки, я даже от быков в 90-е не слышал(((
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Настільки... Точніше- він мало що вирішує, кадровими питаннями відає Богдан через офіс Коломойського.
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Мне пох на твоего "Пашу", если у него там семья то все с ним ясно. Да и с тобой слуга тоже
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Тобто там є люди, яких можна зробити заручниками? Одне з двух, або зе підставив Кириленко під удар, або ж Кириленко знає, що його сім'ю не чіпатимуть. Так як він не дурень, то перший варіант відмітаємо. Другий варіант- у якому випадку людина буде впевнена, що займаючи таку посаду, його сім'я на окупованій території нічого не загрожуватиме? ДумайТЕ ..
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Теперь опущенцы все гостайны и военную информацию даже раньше кремля получать будут Так сказать минуя посредников Поздравляю Украинцев с риэнтеграциеей Украины в дАнбАс
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На слезу Зебил берет.
А мы - не верим!
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Навіть завгаражом Янукович дуже добре розмовляв украінською. А ніби то інтелектуал Зеленський не може опанувати
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Президент напевно не розуміє, що тепер сім'я цього чоловіка в небезпеці?
Чи вони недоторкані і їх в заручники ніхто не візьме?
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У всіх зрадників й ворогів України сім'ї й статєві органи, були в кацапердонії Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 2284
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Одно дело - проживают на оккупированной территории. Другое дело - принимают участие в боевых действиях против Украины. В офисе Владимира Александровича не чувствуют разницы?
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Кто-то может научить его нормальной речи, гундосит каким то непонятным суржиком, мурчит с закосом под блатного. тьфу блд.
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Есть одна фигня фигня, Вова, и ты должен её знать - почему вор не может иметь семью.
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Я правильно понял - Зедебил назначил на такой пост человека, на которого ватные ублюдки с легкостью могут надавить в принятии нужных решений при помощи его родственников (их здоровья, например) на оккупированной территории?... (вопрос риторический, если что)
Не говоря уже о, возможных, его личных не проукраинских взглядах
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Так шо, "повстанцы" это была не шутка а вольдемаркины дружбаны?
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Теперь правильно говорить "бунтари-интернационалисты"....
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Ну то і піздуй туди, де живуть такі ж "українці" як і ти...
Що в мене Закарпатця є спільного із цими сєпарами???
"Паша", до цього був військовим прокурором Ужгородського гарнізону - військових злочинців до в'язниці саджав... так що некуй Зеля соплі тут розводити!
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Посмотрите как Трюдо угорает от обдолбанного коксом торчка,

Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения, эйфории = кайфа:

Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 1094
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чому наші люди завжди виглядають, як якісь лохи. ну ти ж бахатий начеб-то, ну невже ти не можеш купити нормальний костюм, без синтетики, нормальну сорочку, краватку. ну подивіться на одяг Трюдо, і одяг Зєлєнского. ну черевики ще куди не йшло, але все інше якісь напівспущені шкарпетки, розхристана зворотня частина краватки... і статурою наше якесь миршаве на тлі красеня Трюдо.. і це ще рівень інтелектуального розвитку ми не порівнюємо, а там різниця взагалі вражаюча
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Шмаркле пасуе тилко краватка - ну вы поняли зачем
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а зе-вата только от водки и кокса возбуждается.
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Ты проиграл, приходи ко мне, дам работу.
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Это называется: ЗАЛОЖНИКИ!!!
И это полный тыбилизм и предательство назначать главой прифронтового района такого человека!

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Ну сепаратюга і що? Ну голова ОДА і що? Ну, буде зливати інфу про наших військових, таким самим "українцям", до вілли в Італії ще далеко.
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У них политические разбежности с нами, но они такие же украинцы, как и мы? Ну уж нет, они другие. И не украинцы, а прокацапы.
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оБычные подсадные граждане Украины,которым чуждо всё украинское,только хлеб едят в две щеки и пользуются украинской центральной канализацией,
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В украинском Крыму у военных тоже были семьи,много семей и потом Крым сдали,теперь вот это ...там брат,а у брата тоже есть братья это уже целый район, а у района есть тоже ватного до фумя.
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Невже в Україні нема людей, яки б розігнали цей ********* цирк? Чи само Зейло розуміє, що воно плете, тяжко сказати. Але його ляльководи чудово розуміють, що ставлять на посаду людину, яку ворог може шантажувати здоров'ям та життям найближчої родини. Навіть коли він сам дійсно не є сепаром, це аж нічого в ситуації не змінює.
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Покажите ЗЕторчку эту фотографию пусть скажет сколько на ней повстанцев а сколько оккупантов.Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 7404
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Клинический случай. Точнее,- ЭТО уже не лечится!
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"У Паши там семья. Родители. И там брат, с которым он не разговаривает из-за политики" - брат на нашей стороне или Паша?

"Очень важная ситуация - мы все понимаем, что там живут такие же украинцы как и мы. Мы должны это помнить." - я помню, "Там же наши люди ....." уже было.
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Господи, неужели в 40 миллионной Украине, нету другого Паши, без этого конфликта интересов???
Господи, за что ты наказываешь Украину такими президентами???
Родители Захарченко, проживающие в Украине, отказались переезжать в ДНР, отказались от сына, прокляли его и остались жить в Украине.
Родители же Паши, считают себя украинцами, любят Пашу, любят Украину, но остались жить в разорённой ДНР??? Я верю, что Паша с братом не разговаривают, я таких братьев лично знаю несколько человек, но я так же убеждён, что родители Паши, они ненавидят Украину, потому остались жить в ДНР.
Мне жаль Пашу, но это обстоятельство должно закрывать Паше дорогу в государственные чиновники высшего ранга.
Где гарантия, что в критический момент, Паша выберет Украину, а не жизнь родителей, которые фактически заложники террористов!!!
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Интересно спросить у Президента,когда Украина начнёт подавать Днепровскую воду в Крым?
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На очередной кредит полученный от МВФ наладит подачу воды в Крым.
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вова нафига ты на новый год упоролся, и бухим и обдолбаным поциентам пообещал стать президентом, они протрезвели а ты стал президентом предателем
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Какая гадость...какая гадость ,єтот ваш президент зеленский... Та невже на всю половину Донецької обл не знайшлося іншої людини на цю посаду, без такого шлейфа? Чи негативний відбір досяг максимуму?.
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Зеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності" - Цензор.НЕТ 2818Fursa Sergey‏ @FursaSergey 19 мин.19 минут назад
Донецкую область возглавит кандидат, хуже которого трудно было бы найти. О его толерантности к коррупции говорит тот факт, что он долго проработал в украинской прокуратуре, а о ценностях его семьи - что брат воюет с Украиной в рядах террористов. Это успех.
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зеля просто гениален.
он сажает в кресло главы Донецкой ОГА человека, которого запросто можно шантажировать семьей или
действовать в интересах семьи выбравшей жизнь с оккупантами
кто угадает
ЗАЧЕМ?
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"Там живут такие же украинцы как и мы" ??? которые за украинский язык проламывали головы,за герб рубали руки,за флаг жестоко убивали,"путин введи войска","смерть хохлам",мед с гранатой и т.д.
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У меня сват в Енакиево -конченый пенс- ватник.А сын его - за Украину.В Харькове и на работе и в быту разговаривает только мовой,семью приучил.Голосовал, кстати ,за Пораженко!И мы не только с зятем идейные враги.Хотя это не мешает нам общаться и уважать выбор каждого.Просто у них ограниченный кругозор,дальше своего носа не видят
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*** троли московские. Ну как вам за такие комментарии платят? Ну реально халтура
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"..там живут такие же украинцы как и мы."

Хехе, Зеленський - українець. Новий анекдот.
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И меня главой ОГА назначьте Я с любовницей три дня не разговариваю по политическим мотивам Сепаршей **** оказалась Ну ***** то она и раньше была А вот то что она сепарша я только недавно узнал Смотри Украина не окажись в моей ситуации А то риэнтеграция это хорошо но дорого И нервов много надо потратить что бы мозги назад вправить
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Он что совсем больной?! Чьи хотелки он будет осуществлять? Правительства Украины или марионеток кремля,держащих его семью в заложиках?!!!!
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А че оно чешит на "русском языке" ШОб оккупанты слышали как он " сватов" отрабатывает?
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Цэ всэ прызказка малята Сама казка пизнише буде
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ВАЗик, а твои повстанцы в гражданской войне твоего шефа убили много моих хороших знакомых. Это не больной вопрос? А, у тебя ведь свой квартал...
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Он знал что вертится земля но у него была СЕМЬЯ (Кто-то из известных сказал)
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Не вывозить семью он может только по двум причинам:
Или им там все НРАВИТСЯ.
Или они там находятся в ЗАЛОЖНИКАХ.
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Зеленский,не нужно быть идиотом!!!!!...Если у человека там семья,то он стопроцентный заложник.Его могут И БУДУТ шантажировать семьёй.И это куда более действенно,чем давление на бизнес Порошенко,кончившееся сдачей 2\3 уже освобождённой территории,подписанием кабальных соглашений в "минском толковище"...Надавливая на семью.сепаратисты (другого для захватчиков власти там слова нет) получат УПРАВЛЯЕМОГО человека,способного влиять для них в регионе....Не делай человеку такую "подставу",поставив его семью на риск и не рискуй государственными интересами,опять же поставив этого человека.Не делай двойной риск и стопроцентной ошибки...Вполне легко найти других стОящих кандидатур...
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Зеленский, а зачем назначать на такой пост человека, если на него так легко надавить и получить то, что нужно Уйлу?!
Представь, что нож держат у горла твоих детей и жизнь их спасет твое какое то распоряжение, вредящее Украине. Каков будет твой выбор?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський про "болюче" питання нового глави Донецької ОДА Кириленка: "У Паші там сім'я. Батьки там. І там брат, з яким він не розмовляє через політичні розбіжності". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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