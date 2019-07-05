 Місія МВФ може прибути в Україну в серпні. Переговори починатимемо з чистого аркуша, - Герус

"МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні", - сказав він журналістам після засідання уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
При цьому Герус зазначив, що попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки немає.
"Переговори починатимемо з чистого аркуша", - сказав він.
Сказал, что нам все долги списали..
Нам їх простили? Чи як?
Есть условия, есть бабки.
Выполняешь условия - получаешь бабки.
Не выполняешь условия - получаешь хер за воротник и убеждаешь ЗЕбилов, что дефолт это хорошо.