 Місія МВФ може прибути в Україну в серпні. Переговори починатимемо з чистого аркуша, - Герус

"МВФ обіцяв приїхати в Україну після парламентських виборів. Сподіваємося, це буде десь у серпні", - сказав він журналістам після засідання уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

При цьому Герус зазначив, що попередніх домовленостей про умови надання Україні чергового траншу поки немає.

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"Переговори починатимемо з чистого аркуша", - сказав він.