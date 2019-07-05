 Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських переговорів Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська, передає Цензор.НЕТ.
"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих жителів", - написав він.
до конфликта с Украиной должности такой ведь не было
ЗеленскькимКоломойським - «конфликт граждансикий, перестать стрелять и разайтись всем по заводам!»
Но зеленский должен для этого как минимум выполнить требование о выдаче Коломойского и отстранении его человека от власти - Богдана...
Чтобы теперь тратить почти триллион в года на оборону?
А почему ты не на месте Волкера тогда или не в правительстве?
Волкер явно недавно разговаривал с Виталиком, такие глубокие философские высказывания, что дух захватывает.