 Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських переговорів Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська, передає Цензор.НЕТ.

"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих жителів", - написав він.

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