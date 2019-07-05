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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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 Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Коли російські війська покинуть територію України - настане мир.

Про це написав у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань українських переговорів Курт Волкер, поділившись твітом користувача Alex Kokcharov до п'ятої річниці визволення Краматорська і Слов'янська, передає Цензор.НЕТ.

"Чітке нагадування того, що ключ до миру в Україні полягає у виведенні російських сил. Коли вони підуть, настане мир і покращиться життя місцевих жителів", - написав він.

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Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135929
 
   
 Топ коментарі
 
просто золотые слова, не убавить, не прибавить...
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Волкер - порохобот пиндосовский, ты чего? Какие войска? Босс президента же заявил - нет никаких войск, РФ ни при чем, а конфликт гражданский! Мир в Украине наступит, когда РФ выведет свои войска, - Волкер - Цензор.НЕТ 572
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Певно для цього США повинні надавати Україні військову допомогу принаймні як Ізраїлю.
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просто золотые слова, не убавить, не прибавить...
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Есть скан зарплатной ведомости?? Благодаря Уолкеру санкции растут, а не снимаются.
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" Благодаря Уолкеру санкции растут, а не снимаются. "

Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер - Цензор.НЕТ 2099
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его хутин трудоустроил, не прямо, а косвенно.
до конфликта с Украиной должности такой ведь не было
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Другими словами - мир в Украине не наступит никогда. Потому как нет у России никакого повода и желания выводить свои войска. И никто им не указ. Золотые слова, да!
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Певно для цього США повинні надавати Україні військову допомогу принаймні як Ізраїлю.
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израилю она даёт на военку 4 лярда баксов в год .. вот только нам они ничего не дадут . только подачку для вида ..
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У нас оружия на 3 войны. Использовать надо то, что есть. Модернизация по ходу.
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Ага, щас. А у Свынарчукив морда не треснет? Нэма дурных... Ничего США Украине не должны. Они пользуют Украину просто из любви. А не как немецкую актрису.
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И для этого надо, что бы Украина вывела свои войска из Украины. Да, мистер Волкер?
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а Владимир Александрович сказал, что когда перестанут стрелять....
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Волкер - порохобот пиндосовский, ты чего? Какие войска? Босс президента же заявил - нет никаких войск, РФ ни при чем, а конфликт гражданский! Мир в Украине наступит, когда РФ выведет свои войска, - Волкер - Цензор.НЕТ 572
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Соя, а крім перекручування слів, ще щось вмієте? А, казкові?)))
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Дістали вже ті порохоботи, сказано ж їм було Зеленскьким Коломойським - «конфликт граждансикий, перестать стрелять и разайтись всем по заводам!»
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Не уверен ,что вас поддержит тов. Коломойский!! У него похоже свое видение!!!
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Мир в Украине наступит, когда РФ выведет свои войска, а утро наступит, когда солнце встанет. Что тут непонятного?
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на то оно и великая сообразительность ..
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Как сказал бы великий мыслитель Кличко,- Чтобы холодная вода стала тёплой, её нужно нагреть.
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Мир в Украине наступит, когда США даст Украине статус ближайшего союзника.

Но зеленский должен для этого как минимум выполнить требование о выдаче Коломойского и отстранении его человека от власти - Богдана...
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Волкер, мелкоклеточный американский клерк, и не понимает, что Мир в на ЕвроАзиатском континенте наступит, когда исчезнет Кремль, Московия, РПЦ, сраная идентичность "мыруцкие", "лживая история земли руцкой", а сегодняшняя Россия распадется на десяток независимых государств..
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ЯО где тогда будет? Вот и переживают и не разваливают.
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Я/О надо было отбирать в 1991г - жрачку давать только в обмен на разоружение
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История не знает сослагательного наклонения. УВЫ!
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Да, но история должна заставить признать ошибки и сделать выводы на будущее - США 4 раза с 19 века по 20 спасала российскую империю от голода - на кой?
Чтобы теперь тратить почти триллион в года на оборону?
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Айвазовский хорошую картину написал. . У кацапов есть хорошая поговорка. "Сколько волка не корми...". Мир наступит со смертью недоимперии. Жду "Лебединое озеро" по рашаТВ
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Само оно (Озеро) не начнётся. Помочь надоть Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер - Цензор.НЕТ 5745
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Конечно-конечно, Волкер тупой, а вот ты у нас самый умный.
А почему ты не на месте Волкера тогда или не в правительстве?
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что-что??? Что-то соловьиным пометом на киселе завоняло!
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нет, автор, наверное, на разогреве у Коломойского. Почти процитировал Игоря Валерьевича
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Как сказал Кличко: "Чтобы в кране появилась горячая вода, ее сначала надо подогреть!"
Волкер явно недавно разговаривал с Виталиком, такие глубокие философские высказывания, что дух захватывает.
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Постеснялся Волкер добавить: "...и когда в Украину войдут войска американские". Вот и иллюстрация: "Специалисты ВМС США проводят работы, чтобы Очаков смог принимать корабли НАТО". Добро пожаловать в колонию, земляки!
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А Богдан сказав що потрібно ввести регіональну російську мову для вирішення питання ОРДЛО.
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Как хорошо, что у нас есть госдеповский порохобот. Чем чаще он будет напоминать всему миру, что на востоке Украины - война, а воюют там с нами не "пафстанцы", а российские военные, тем больше есть надежда, что санкции с ******** не снимут. Спасибо, господин Волкер.
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С приходом в переговорньій процесс Волкера , позиции Украиньі усилились , соответственно , РФ-ии ослабли. Кремлевский идеолог "Новороссии" Сурков не даст соврать , его Курт помножил на "ноль".
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