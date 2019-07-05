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 "США приєднуються до закликів ОБСЄ звільнити ув'язненого кореспондента Асєєва", - Кеміан

Штати поділяють заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в Росії щодо звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, який вже понад два роки незаконно утримується на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми приєднуємося до Вас і Ваших закликів до Росії та її маріонеток на Донбасі щодо звільнення ув’язненого кореспондента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Станіслава Асєєва, який понад два роки перебуває за гратами на незаконних підставах", - заявив американський дипломат у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

Заступник голови місії США при ОБСЄ наголосив, що ситуація зі свободою вираження поглядів у окупованому Росією Криму та на підконтрольній Росії території східної України є жахливою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація польських журналістів закликає терористів "ДНР" звільнити українського журналіста Асєєва

Як повідомлялося, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання закликав представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра збільшити зусилля зі сприяння звільнення незаконно утримуваних російською владою українських журналістів Романа Сущенка та Станіслава Асєєва, а також кінорежисера Олега Сенцова.

Раніше міжнародна коаліція One Free Press включила справу українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, якого з червня 2017 утримують російські бойовиками з "ДНР" у Донецьку за підозрою у "шпигунстві", до переліку 10 "найтерміновіших".

Нагадуємо, зв'язок з донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. У липні представники угруповання "ДНР" підтвердили утримання в заручниках журналіста і дозволили йому зустрітися з матір'ю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135926
 
 
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Кроме уговоров к России можно применить что -то?

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РЕБЯТ А ГДЕ ОБЕЩАНИЕ ГАБМУРГСКИЕ САНКЦИИ ЗА МОРЯКОВ? ИЛИ УСРАЛИСЬ ОПЯТЬ?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"США приєднуються до закликів ОБСЄ звільнити ув'язненого кореспондента Асєєва", - Кеміан
 
 
 
 
 
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