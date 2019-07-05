 Парубій пропонує провести позачергове засідання Ради 11 липня: "Буде повна мобілізація в залі"

"Я рекомендував би, щоб ми 11 липня, коли буде повна мобілізація в залі, щоб вони дали запит і дали лист на 14:15. У нас, відповідно до регламенту, засідання ранкове і вечірнє - це різні засідання, а позачергове засідання може відбуватися в проміжку", - сказав Парубій на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він висловив упевненість, що в обідню перерву, яка триває з 14:00 до 16:00, можна провести засідання і розглянути необхідні законопроекти.

Спікер пояснив, що пропонує для позачергового засідання четвер, оскільки саме цього дня в залі засідань Верховної Ради є найбільша кількість народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

"Наскільки я розумію, основна концентрація буде 11 липня. Тому я порадив ініціаторам позачергової сесії проводити її в четвер", - сказав Парубій.

Він також розраховує, що цього дня на черговому пленарному засіданні депутати проголосують за Виборчий кодекс.

Спікер парламенту нагадав, що депутати вже розглянули 3640 правок до Виборчого кодексу. "Це означає, що у вівторок-середу ми пройдемо всі правки, відповідно, у середу комітет зможе зібратися і підготувати остаточний текст", - сказав Парубій.