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Все про:ВР (5092) Парубій (1128) позачергове засідання (6)

 Парубій пропонує провести позачергове засідання Ради 11 липня: "Буде повна мобілізація в залі"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує ініціаторам позачергового пленарного засідання парламенту провести його в четвер, 11 липня.

"Я рекомендував би, щоб ми 11 липня, коли буде повна мобілізація в залі, щоб вони дали запит і дали лист на 14:15. У нас, відповідно до регламенту, засідання ранкове і вечірнє - це різні засідання, а позачергове засідання може відбуватися в проміжку", - сказав Парубій на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він висловив упевненість, що в обідню перерву, яка триває з 14:00 до 16:00, можна провести засідання і розглянути необхідні законопроекти.

Спікер пояснив, що пропонує для позачергового засідання четвер, оскільки саме цього дня в залі засідань Верховної Ради є найбільша кількість народних депутатів.

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"Наскільки я розумію, основна концентрація буде 11 липня. Тому я порадив ініціаторам позачергової сесії проводити її в четвер", - сказав Парубій.

Він також розраховує, що цього дня на черговому пленарному засіданні депутати проголосують за Виборчий кодекс.

Спікер парламенту нагадав, що депутати вже розглянули 3640 правок до Виборчого кодексу. "Це означає, що у вівторок-середу ми пройдемо всі правки, відповідно, у середу комітет зможе зібратися і підготувати остаточний текст", - сказав Парубій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135925
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Петру Алексеевичу ! Слава Свынарчукам Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 8975
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потому шо в четверг самое большее количество депутатов в раде！
Сцуко, оцените это, порохоидиоты！
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Слава Петру Алексеевичу ! Слава Свынарчукам
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А причем тут Порошенко? Ну если ты начал то лучше Порошенко, Лучше Тимошенко лучше на худой конец Ляшко но не этот торчек которого выбрали по недаразумению президентом!
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Как ты смеешь ставить в сравнение с Петром Алексеевичем каких-то Тимошенко и Ляшко !? Порошенко - Отэц Нации Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 4338
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Это у вас ЗЕбилов есть сцари, импираторы и овцы нации. Класический пример Янукович и Зеленский У нормального человека есть президент и парламент которому человек делигирует управление страной!
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Вова ты пороха на подсосе? попробуй еще у ляшка
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Ага, как бы потом не пришлось отменять всё принятое за годы царствования Парубия со справкой! Парубій пропонує провести позачергове засідання Ради 11 липня: "Буде повна мобілізація в залі" - Цензор.НЕТ 1723 Парубій пропонує провести позачергове засідання Ради 11 липня: "Буде повна мобілізація в залі" - Цензор.НЕТ 3699
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Молодець. Активізує народних обранців. А в вересні вони як захочуть працювати. Із Ради не можна буде вигнати.
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Спикер парламента напомнил, что депутаты уже рассмотрели 3640 правок к Избирательному кодексу.

3640. Ни х"ра себе. Вот это сейчас выберем, так выберем. Лучших из лучших, ****. И заживём. Только сразу перекрыть границы на въезд - украина не резиновая. (хотя, по-моему, как показали последние 30 лет, очень даже резиновая Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 8548 )
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Ага при Зелёной плесени все новые лица кроме Януковича и Азарова вернулись!
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Що там за неграмотні алкоголіки-тунеядці зібрались, що аж 3 сотні помилок в одному кодексі знайшли?
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Мнение голландского путриота очень важно для Украины
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Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения, эйфории = кайфа
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Посмотрите как Трюдо угорает от обдолбанного коксом торчка,

Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения, эйфории = кайфа:

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля: "Будет полная мобилизация в зале" - Цензор.НЕТ 6415
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Что это за клоун в коротких штанишках и в похабных носках рядом с Зеленским? Парубій пропонує провести позачергове засідання Ради 11 липня: "Буде повна мобілізація в залі" - Цензор.НЕТ 1610
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потому шо в четверг самое большее количество депутатов в раде！
*****, оцените это, порохоидиоты！
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в четвер свято - треба в суботу відпочивати по божому закону.
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блок мальдивских патриотав чартером с мальдив привезешь???)))
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слушал только что его пресконфиренцию с рады жарналистам!! много наговорил хорошего...но...после майдана пришли к власти майдановцы. патриоты. свободовцы. и другие! власть майдановцев заняла места у власти.... и что...скажите пожалуйста кто посажен. расстрелян и так далее из сепаров. титушек и так далее? НОЛЬ! все титуханы живы себе здоровы нищедралы спортсмены всего на всего....что уже говорить о их хозяевах миллионеров проросийских ..они неприкосновенны... пол партии регионалов спокойняк так себе балотировалась в президенты. половина каналов уже у них куплены.сьезды грандиозные проводятся по стране. партии и обьединения многочисленные. все возвращаються.так чего вот сейчас (разплакался в ковычках ПАРУБИЙ. что беда....аааа.... сепары и проросийские прошли в парламент так ещё и второе место занимают!!! ааа.... мы идём чтобы не дать им сделать реванш....аааа.... сами их взлелеяли. ненаказав и не посадив своей прокуратурой и судами которых сами и назначали торжественно в зале а теперь ноете....простите.... но надежды нет никакой уже.... неужели так и будет без конца власть меняться туда ...сюда . нет единой политики и единства в стране. снова на барикады что ли людям выходить...как уже блин всё надоело..так и возраст у меня такой что не увижу видать будущего молодому поколению в евросоюзе... (( сами создали себе проблемы а теперь бороться с ними будут..
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Походу они собираются снова захватить власть. Профессиональные рэволюционэры.
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Нихрена не понял про внеочередное заседание в перерыве очередного..
Кто-то в курсе?
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Пригар - жесткий. ППЦ подкрадывается и срочно будут думать как задници спасти.
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