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 Кабмін затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року

Кабінет міністрів затвердив програму з будівництва доріг територіального значення на 2020-2024 роки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на засіданні уряду 5 липня сказав виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

"Сьогодні я представляю додаткову стратегію розвитку доріг територіального значення на 2020-2024 роки, яка стане логічним доповненням до стратегії 2018-2020 років. Територіальні дороги становлять майже половину доріг місцевого значення - понад 46%. Це 22 тис. км доріг. Більшість цих доріг побудовані в 70-х роках минулого століття - і відтоді їхній ремонт не проводили", - сказав Новак.

Він зазначив, що для будівництва таких доріг буде застосована нова технологія з використанням бетону і промислових відходів - це потребує змін до ДБН. Там, де ситуація дозволяє, буде виконано поточний ремонт - це близько 15% доріг територіального значення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі журналістам після засідання уряду зазначив, що уряд припускає, що новий парламент у бюджеті наступного року проголосує за цю стратегію.

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"Уряд припускає, що в бюджеті наступного року новий парламент має за це проголосувати, де дорожній фонд, який має 100% надходжень від активів на пальне, також матиме додаткове фінансування в розмірі 10 млрд грн на будівництво територіальних доріг. Їх загалом 25 тис. кілометрів по всій країні. З них 10 тис. можна відремонтувати з таким фінансуванням, 10 млд грн на рік з державного бюджету протягом п'яти років", - зазначив міністр.

Також він закликав місцеву владу співфінансувати ремонт доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135921
 
 
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І по яким зонам потрібно буде шукати членів Кабміну в 2024 році?
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Краще б затвердив стандарт будівництва доріг.
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Вже затверджений і діє. Почитайте відповідне ДСТУ.
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не видно, радянські дороги кладуть - криві, горбаті. З радянських штандартів переписали.
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у меня тоже есть программа - на дороге заезда в наш двор были сплошные ямы и кто-то догадливый просто срыл верхний слой асфальта вместе с ямами и фсе стало замечательно..., такая "программа" подойдет для всех местных дорог...
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Новость, мля....
Талон на повидло - это не само повидло!
Всем интересна САМА ТЕКСТ программа с указанием конкретных дорог, вот ЭТО будет новость, и популярная!
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Срочно увеличить закупку бензопил верховной зраде.
Ожидаеться баблопад.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року
 
 
 
 
 
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