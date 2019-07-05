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Все про:Лондон (117) отруєння (629) секретні документи (7) Скрипаль (453)

 У сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту "Новачок", - Daily Star

Тисячі секретних документів з військової хімічної лабораторії Великої Британії Портон-Даун випадково виявлено в сміттєвому баку в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Daily Star.

"Секретні файли щодо безпекових процедур у дуже засекреченій хімічній лабораторії Британії були знайдені у сміттєвому баку в Лондоні", - йдеться у повідомленні.

У сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту Новачок, - Daily Star 01

За даними ЗМІ, йдеться про тисячі сторінок, які містять персональну інформацію про працівників лабораторії, зокрема деталі про зброю охоронців та паролі до комп'ютерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин

Інформація охоплює період від початку 1980-х по 2017 рік.

На думку експертів у галузі ровідки, такі документи є "справжньою мрією" для терористів у світі.

У Міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв'язку з інцидентом.

Британська лабораторія Портон-Даун є одним із найбільш засекречених військових об'єктів у світі. На початку своєї роботи вона досліджувала хімічну зрою, яка була задіяна під час Першої світової війни.

Торік у лабораторії ідентифікували нервово-паралічну речовину "Новачок", яку використали під час отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135912
 
 
 Топ коментарі
 
такой комментарий мог бы написать расейский тролль В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 723
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лабораторія Портон Даун В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 9371 як лабораторію назвеш, так вона і буде працювати
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Путін вночі навмисно підклав, аби підставити британських кегебістів. В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 1072
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Какие грамотные бомжи в Лондыне, не ленятся документы перечитывать
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лабораторія Портон Даун В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 9371 як лабораторію назвеш, так вона і буде працювати
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Сейчас там начнется...Ну, никакого покоя бриттам нету с этим "новичком"))
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такой комментарий мог бы написать расейский тролль В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star - Цензор.НЕТ 723
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После такой хрени, я с тобой даже говорить не стану, проходи мимо, кацапоид. Уж лучше бы ты торговал своими убогими тестами, это у тебя лучше получается.
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Похоже, ты с трипперуком на пару работаешь. Какая прелесть: два человека, не способных ответить на простые вопросы по украинскому языку, называют кого-то "кацапом" или "кацапоидом". Убогая компашка, очень убогая. Твоему напарнику я уже советовал попросить у куратора предоставить редактора. Или куратор тоже тупой?
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КДБ работает, а евробарыги жуют сопли и мечтают о снятии с пуйла американских санкций.
Я точно знаю, что русские внедрили своих людей в ирландский филиал Фэйсбука, в отдел модерирующий русскую и украинскую часть.
Таким образом они видят и знают все данные пользователей и когда надо - блокируют их
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Документи вже відпрацьовані і їх викинули на смітник. В чому проблема?
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В грифах напевне...
Там цілком таємно можна викинути через припустим умовних 100 років...
Таємно через умовних 50 років...
І то не викинути в сміття... А знищити або розсекретити... або продовжити режим секретності.
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Такого рода документы, даже если они уже устарели, положено уничтожать, а не выбрасывать.

"В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом."

Очевидно, что МО Великобритании проблему в этом видят.
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И про новичка там нет ничего, бо они по 17-й год.
Конечно, за номера пистолетов охранников, которые там работали в 1980 году, аллах-бабахи готовы любые миллионы платить.
Или за пароли на пентиумы с Виндовс 3.1.1.
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"и пароли к компьютерам"

Офигенский уровень безопасности - пароли к компьютерам распечатывают на бумаге....
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Коли паролі по 20 і більше випадкових символів...а режим зміни паролів раз в декілька днів чи тижнів ... Саме так і роблять... Тут треба подякувати що на телефон не фотографують...
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Підтримай петицію щодо закону про захист сім'ї, що буде відповідати ******** викликам
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
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А в чому, власне, петиція? Там не написано, що саме має бути у законі.
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Шо в законе будет им всё равно, главно шоб он против псексменьшин был.
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Тоже не правда.
Никто не пытается сделать просто плохо другим - каждый защищает свои интересы.
Главное - чтобы защита интересов одних не нарушала прав других - и это должно действовать в обе стороны.
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Та я и не говорю шо это правда.
Подписывать петиции, которые начинаются со слов "Марші за рівність, як я бачив працюючи в Ірландіі" - это как минимум странно.
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"прошу президента України захистити молодь від знайомства з чужорідною та аморальною доктриною".

Заборона "прайдів", заборона збоченцям займати високі пости також
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Як написали б на лурці - "назва лабораторії люто, скажено символізує"...
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Британские ученые, британские спецслужбы, британские суды....

Британцы становятся ходячим анекдотом.
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В мусорном баке в Лондоне нашли посиневший от новичка труп ***** - оце б би була новина...
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Згоден навіть, якщо знайдуть рум'яний труп *****.
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Даже не знаю.....
Радоваться что ли, что не только у нас дибилы чиновники рукожопые и безмозглые секретные документы выкидывают.....
Вспоминаю наши случаи и как то грустно!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту "Новачок", - Daily Star
 
 
 
 
 
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