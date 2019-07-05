 У сміттєвому баку в Лондоні знайшли тисячі секретних документів з лабораторії, де досліджували отруту "Новачок", - Daily Star

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Daily Star.
"Секретні файли щодо безпекових процедур у дуже засекреченій хімічній лабораторії Британії були знайдені у сміттєвому баку в Лондоні", - йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, йдеться про тисячі сторінок, які містять персональну інформацію про працівників лабораторії, зокрема деталі про зброю охоронців та паролі до комп'ютерів.
Інформація охоплює період від початку 1980-х по 2017 рік.
На думку експертів у галузі ровідки, такі документи є "справжньою мрією" для терористів у світі.
У Міністерстві оборони Великої Британії вже розпочали службову перевірку у зв'язку з інцидентом.
Британська лабораторія Портон-Даун є одним із найбільш засекречених військових об'єктів у світі. На початку своєї роботи вона досліджувала хімічну зрою, яка була задіяна під час Першої світової війни.
Торік у лабораторії ідентифікували нервово-паралічну речовину "Новачок", яку використали під час отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.
Я точно знаю, что русские внедрили своих людей в ирландский филиал Фэйсбука, в отдел модерирующий русскую и украинскую часть.
Таким образом они видят и знают все данные пользователей и когда надо - блокируют их
Там цілком таємно можна викинути через припустим умовних 100 років...
Таємно через умовних 50 років...
І то не викинути в сміття... А знищити або розсекретити... або продовжити режим секретності.
"В Министерстве обороны Великобритании уже начали служебную проверку в связи с инцидентом."
Очевидно, что МО Великобритании проблему в этом видят.
Конечно, за номера пистолетов охранников, которые там работали в 1980 году, аллах-бабахи готовы любые миллионы платить.
Или за пароли на пентиумы с Виндовс 3.1.1.
Офигенский уровень безопасности - пароли к компьютерам распечатывают на бумаге....
https://petition.president.gov.ua/petition/63666
Никто не пытается сделать просто плохо другим - каждый защищает свои интересы.
Главное - чтобы защита интересов одних не нарушала прав других - и это должно действовать в обе стороны.
Подписывать петиции, которые начинаются со слов "Марші за рівність, як я бачив працюючи в Ірландіі" - это как минимум странно.
Заборона "прайдів", заборона збоченцям займати високі пости також
Британцы становятся ходячим анекдотом.
Радоваться что ли, что не только у нас дибилы чиновники рукожопые и безмозглые секретные документы выкидывают.....
Вспоминаю наши случаи и как то грустно!