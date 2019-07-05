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 Політика України, Економіка
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Все про:Нафтогаз (549) Гройсман (3487) Коболєв (165)

 Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує звільнити керівника держкомпанії "Нафтогаз" та інших підприємств, які подали позови проти держави, якщо вони не відкличуть їх до середи.

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

""Нафтогаз" та ще деякі державні компанії вирішили, що їм не потрібно платити дивіденди державі. "Нафтогаз" подав до адміністративного суду позов проти держави. Державне підприємство проти держави. Це нонсенс. Це вже не перший суд, де "Нафтогаз" намагається поставити ультиматуми державі" , - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що Кабмін звільнить керівника "Нафтогазу", якщо позови не відкличуть до середи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Кабмін розробив нормативний документ, який не дасть "Нафтогазу" зловживати "ненажерливим" монопольним становищем

"Я вважаю, що сьогодні потрібно ухвалити протокольне рішення уряду, направити його Наглядовій раді, щоб до середи вони відкликали всі свої позови щодо держави. Тому що держава є їхнім власником. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную ухвалити протокольне рішення уряду і доручити міністерству, в координації яких є компанії "Нафтогаз" і кілька інших компаній, внести пропозицію про звільнення таких керівників", - заявив Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135911
 
   
 Топ коментарі
 
Гройсман предлагает Гройсману предлагает уволить руководителя "Нафтогаза"
Это прям как вчера Порошенко обещал митинг против судей КС, 50% из которых назначенных им лично а 50% остальные- ВР где у БПП большинство. Гройсман предлагает уволить руководителя "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 3866
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Мародеры на марше. Скандальный Гладковский-Свинарчук старший, который грабил ВСУ во время войны, вновь стал руководителем корпорации олигарха Порошенко "Богдан".

Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 4310
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Ви ж ідіот! Це ж саме при Порошенкові Коболєв був призначений, саме при Порошенкові він отримував мільонні преміальні і зарплати, і коли вам адекватні люди вказували на це, ви, порохоботи, його захищали, бо він - "ефективний менеджер", і заслуговує таких грошей.
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5 лет Гросю все устраивало, а тут проснулся Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 1529
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Гройсман предлагает Гройсману предлагает уволить руководителя "Нафтогаза"
Это прям как вчера Порошенко обещал митинг против судей КС, 50% из которых назначенных им лично а 50% остальные- ВР где у БПП большинство. Гройсман предлагает уволить руководителя "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 3866
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Не 50% и 50%, а 33% и 33%, тк еще 33% назначается съездом судей Украины, что как по мне - абсолютно лишнее - не должны судьи назначать сами себя.
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Lana.od.UA‏ @LanaodUA1

Lana.od.UA Ретвитнул(а) Ледокоин Гетьмана

Разумков не исключает что Грося будет опять премьером, но также он и не исключает Коболева! Не исключает коалиции с пинчуковским Голосом, да и рыгов в самой СН хоть отбавляй!Эта речь-как утопить надежды избирателей и свой рейтинг! Туман рассеивается, драконы вылазят на свет!
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мнения магазина запчастей очень важно для нас-смешные порохоботы)))
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Страшный БЕНДЕРовец✌‏ @Realuran
✌Страшный БЕНДЕРовец
✌ Ретвитнул(а) НВ

НЕТ никакой "команды Зеленского"!!! Есть группа 3.14дор@сов, которые купили (А ИМ ПРОДАЛИ) себе места в списке СН прикрываясь буквально несколькими достойными людьми! Кароч СН такая же х¥йня, как и ПЕС, За жиддя, Голос Порошенко и пр. Незашкваренным стался только РНС Саакашвили!
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нафтогаз государство в государстве шоли？ ахренеть！
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кобелев себе очередную премию выписал.
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается
1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
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Читай, дигинират:
"Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави - Цензор.НЕТ 2679Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
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Мародеры на марше. Скандальный Гладковский-Свинарчук старший, который грабил ВСУ во время войны, вновь стал руководителем корпорации олигарха Порошенко "Богдан".

Гройсман предлагает уволить руководителей "Нафтогаза" и других госкомпаний, если они не отзовут иски против государства - Цензор.НЕТ 4310
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Отак, Зебенятка це працює! Поки президент на своєму місці - вся шушера тихенько робить свою роботу. А чому ці "юні дарування розперезалися саме тепер? Бо відчули, що саме тепер настав їх зоряний час. До влади у країні прийшли їхні "брати по дерибану". З АМКУ звільняють тих, хто цьому противився. Запам'ятайте цей недовгий період відносної стабільності. Ми стоїмо на порозі грандіозного шухера.
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Ви ж ідіот! Це ж саме при Порошенкові Коболєв був призначений, саме при Порошенкові він отримував мільонні преміальні і зарплати, і коли вам адекватні люди вказували на це, ви, порохоботи, його захищали, бо він - "ефективний менеджер", і заслуговує таких грошей.
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Це ви - ідіот. Поясню на пальцях - був хороший кінь, тягнув великого воза в робив роботу. Але хазяїн його продав у інші руки. І кінь перестав тягнути. То винуватий попередній хазяїн? Зєлєнскому напевне потрібно відволіктися від переїзду у новий офіс і зробити хоча б заяву про резонансні події. І бажано вийняти з рота недоїджену шаурму. У державі бардак, повертаються Портнови, кандидують у депутати ВР Клюєви і Шпрії. При Порошенку цього не було. Просто, образно кажучи, господар на господарку забив.
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Повторю ще раз, ви - ідіот! Хто перестав тягнути, Коболєв чи Гройсман (обидва порошенківскі пташенята), і що тягнути? Якраз Коболєв як раніше тягнув, так і зараз усі соки з українського народу тягне. Тільки раніше, при Порошенкові, Гройсман мовчав про такий грабунок держави, а тепер заговорив. Отже позитивні зміни при Зеленському хоча б у цьому є, тільки порохоботи нічого помічати не хочуть.
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Щодо депутавів. У вас навіть у цьому пам'яті і розуму нема, бо якраз при Порошенкові на парламенських виборах Клюєв був зареєстрований кандидатом у депутати по мажоритарці у Бахмуті, і був обраний депутатом. А от при Зеленському його було знято з кандидатів.
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😀 Помрій. Те у зеленому тумані. Йому в обличчя плюють, а він божу росу ловить. Фуууу! Ви справді заслуговуєте на такого поеЗЕдента. Але ближче до нового року цей туман зійде на пси, як і ваша любов. 😊 Аплодуйте шулєрам, Аплодуйте.
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Про що помрій? Ти хоч читати вмієш, і у змозі прочитати, що я написав? Тьфу на тебе, ідіота соєвого! (((
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Ну про що з тобою говорити? Ти пишеш, що Клюєв був висунутий кандидатом у депутати при Порошенкові. А вибори дострокові до Ради оголосили після указу ПРЕЗИДЕНТА Зеленського. І потім стверджуєш, що це заслуга Зєлєнского, що Клюєва і Шарія з реєстрації зняли, а не протесту людей під Верховним судом і ЦВК. А протести, до речі організувала Європейська солідарність. То про що з тобою говорити, блаженний? Ти навіть будеш заперечувати, що вся нечисть типу Портнова і вже з ним при Порошенку носа в Україну не потикала, а тепер Портнов у своєму блозі пише, що радить всім повертатися. То як тебе можна сприймати? Як сліпого, глухого, зачарованого, ми дурного? 😁
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Це не заслуга Зеленського, що Клюєва зняли з реєстрації, я так не писав, це заслуга саме народу. Я написав, що це сталося при Зеленському. На відміну від президенства Порошенка, коли Клюєва було зареєстровано і обрано. Чому тоді Порошенко не влаштував протести? Портнов носа не потикав, бо дуже боязливий, а його напарниця Лукаш увесь час президенства Порошенка спокійно жила у Києві, і у соцмережах поливала брудом Україну.
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Типовий совок - прикритися народом. 😊 У тих протестів були організатори. Ти хоч знаєш, хто вони? Ти знаєш, що вони пишуть у соцмережах? І ти знову за рибу гроші. Як я і писав вже - Клюєв при Порошенку був в Україні? Портнов був? Просто так, чи ні. І наостанок. Ти списки партії СН читаєш? А протести людей з фактами проти осіб з цих списків? Якщо у тебе є хоч крапля справедливості, то хоч для себе визнай, що то кабзєц. Вся шушваль, яка лише може бути. В тому числі і перебіжчики від БПП. І друзі на посадах, і бізнес-партнери. І ти це знаєш - не можеш не знати. Тому говорити мені з тобою нема про що. Бо коли ти знаєш, а переконуєш, що все добре - ти лицемір, а не ідіот.
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N.B. Я не є прихильников Зеленського, і за нього не голосував.
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І я не є прихильником Порошенка. Тобі достатньо було прочитати мої пости до виборів президента. І мої перепалки з порохоботами. Але я реально дивлюся на речі.
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Читай, дигинират:
Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави - Цензор.НЕТ 6286Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
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Суды и власти сделали так что теперь все решается только в суде - вот где
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В чем-то Гройсман может и прав, но такое нельзя было сделть даже во времена СССР.
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А ведь они правы! Там хозяин далеко не "государство".
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А за что уволить то? Если Закон и Устав предприятия позволяет делать то, что делает Коболев, то это его прямая обязанность. Напомню Владимиру Борисовичу, руководитель предприятия отвечает не за наполнение бюджета или выполнение показателей социальной политики государства, ему за это не платят. Он отвечает за показатели вверенного ему предприятия. Если коротко, то только за то. что прописано в его контракте. Остальнео, не его дело.
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К неньке у Коболева никаких претензий, она его воспитала, как "эффективно" грабить, и не сесть в тюрьму, и теперь в Америке эти дивиденды от сыночка получает, под дружное одобрение порохоботов.
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Грося, а хто рохкав, що ніколи таке керівництво Нафтогазу не призначить? Хто після цих пафосних заяв таки призначив те керівництво? Хто ж тобі, оленю, дохтур?
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Вечером к нему на плюшки зашел Коболев! Попили чайку....Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави - Цензор.НЕТ 841
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"Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави - Цензор.НЕТ 8651Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави
 
 
 
 
 
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