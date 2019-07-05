 Гройсман пропонує звільнити керівників "Нафтогазу" та інших держкомпаній, якщо вони не відкличуть позови проти держави

Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
""Нафтогаз" та ще деякі державні компанії вирішили, що їм не потрібно платити дивіденди державі. "Нафтогаз" подав до адміністративного суду позов проти держави. Державне підприємство проти держави. Це нонсенс. Це вже не перший суд, де "Нафтогаз" намагається поставити ультиматуми державі" , - сказав Гройсман.
Прем'єр-міністр зазначив, що Кабмін звільнить керівника "Нафтогазу", якщо позови не відкличуть до середи.
"Я вважаю, що сьогодні потрібно ухвалити протокольне рішення уряду, направити його Наглядовій раді, щоб до середи вони відкликали всі свої позови щодо держави. Тому що держава є їхнім власником. Якщо вони цього не зроблять, я зараз пропоную ухвалити протокольне рішення уряду і доручити міністерству, в координації яких є компанії "Нафтогаз" і кілька інших компаній, внести пропозицію про звільнення таких керівників", - заявив Гройсман.
Это прям как вчера Порошенко обещал митинг против судей КС, 50% из которых назначенных им лично а 50% остальные- ВР где у БПП большинство.
Lana.od.UA Ретвитнул(а) Ледокоин Гетьмана
Разумков не исключает что Грося будет опять премьером, но также он и не исключает Коболева! Не исключает коалиции с пинчуковским Голосом, да и рыгов в самой СН хоть отбавляй!Эта речь-как утопить надежды избирателей и свой рейтинг! Туман рассеивается, драконы вылазят на свет!
✌Страшный БЕНДЕРовец
✌ Ретвитнул(а) НВ
НЕТ никакой "команды Зеленского"!!! Есть группа 3.14дор@сов, которые купили (А ИМ ПРОДАЛИ) себе места в списке СН прикрываясь буквально несколькими достойными людьми! Кароч СН такая же х¥йня, как и ПЕС, За жиддя, Голос Порошенко и пр. Незашкваренным стался только РНС Саакашвили!
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается
1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
"Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.