EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
  2394  22
Все про:війна (1605) вирок (523) суд (5256) найманці РФ (818)

 Терориста Чингіза, що служив під керівництвом ліквідованого Гіві, засуджено до 8 років в'язниці

Колишнього бойовика підтримуваних Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР" на прізвисько Чингіз, який був у банді "Сомалі", засудили до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, 4 липня Голопристанський районний суд Херсонської області визнав бойовика винним в участі в терористичній організації і засудив його до восьми років ув'язнення.

13 квітня ексбойовика затримали на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом. Державна прикордонна служба України писала, що затриманий в 2014 році протягом двох місяців працював водієм одного з "комендантів" у Луганській області. Згодом був учасником батальйону бойовиків під назвою "Сомалі", де, отримавши позивний Чингіз і маючи відповідний досвід, отримав завдання займатися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах угруповань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний суд відпустив під заставу в 570 тис. грн спонсора "ЛНР" Держака, - Луценко

За даними українських правоохоронців, потім Чингіз працював в Алчевську охоронцем, а згодом - в столиці Росії Москві. Його затримали, коли він їхав до Києва для пошуку роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135909
 
 
 Топ коментарі
 
Был чингизом.\ Станет наложницей ))
 показати весь коментар
 
8 лет.
Всего то 8 лет. Шо за "правосуддя"？
 показати весь коментар
 
Очень малые сроки дают террористам и убийцам в Украине. Новая Рада просто обязана будет пересмотреть УК и усилить ответственность за многие преступления и не обесценивать жизнь украинцев так как это сделали прошлые Рады и последняя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
на уранові рудники його ... разом із пацям порошенком і його виводком!
 показати весь коментар
 
 
а что в украинской тюрьме к выходцам из ЛНР/ДНР негативно относятся?
 показати весь коментар
 
 
В тюрьмах без разницы национальность и место жительства . просто работал охранником - то есть ловил воров ну и может за это получить
 показати весь коментар
 
Очень малые сроки дают террористам и убийцам в Украине. Новая Рада просто обязана будет пересмотреть УК и усилить ответственность за многие преступления и не обесценивать жизнь украинцев так как это сделали прошлые Рады и последняя.
 показати весь коментар
 
 
мне просто интересно, кто ее к этому обяжет?
Наужели Зеленский?
 показати весь коментар
 
Люди обяжут. Пусть требуют и избирают такую Раду ,которая бы их жизни не опускала ниже плинтуса.
 показати весь коментар
 
А что, люди на майдане не требовали?
Может люди не выбирали?
Требовали и выбирали.
Выбрали.

Предлагаю не быть такой наивной...
 показати весь коментар
 
теперь 8 лет его в тюрме содержать... Странно все это....
 показати весь коментар
 
 
8 лет.
Всего то 8 лет. Шо за "правосуддя"？
 показати весь коментар
 
 
Да ладно. Этот тоже "полезет лампочку менять".
 показати весь коментар
 
Дали вісім років це добре , але нафіга "Цензор" ховає морду , адже це вже після суду . З такою політкоректністю сайту лишається виставляти тільки фото чемпіонів , зєлєбєні і пейзажі .
 показати весь коментар
 
Сомали, гиви, чингиз - у русских там погонялы совсем нескрепные...
 показати весь коментар
 
 
Ось так, добудувалися Рускій Мір, коли воно з Москви їде до Києва шукати роботу. Як-то кажуть, дядьку, скінчуємо торгувати, бо вже немає чим здачі давати!
 показати весь коментар
 
 
Після виборів у ВР випустять, мо ще й міністром МО стане.
 показати весь коментар
 
В какой еще стране террористы получают по 8 лет?
Сейчас еще по неотмененному закону Савченко СИЗО зачтут в двойном размере.
И выйдет по УДО через пару лет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТерориста Чингіза, що служив під керівництвом ліквідованого Гіві, засуджено до 8 років в'язниці
 
 
 
 
 
 вгору