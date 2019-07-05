 Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав державні служби не спостерігати за тим, як втілюється проросійський реванш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На такі речі потрібно звертати особливу увагу - або ухвалювати закон про націоналізацію тих каналів, або нехай Нацрада з питань телебачення і радіомовлення забирає ліцензії. Тому що вони одурманюють людей. Це є велике зло для нашої країни", - наголосив Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної

Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.