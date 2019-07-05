 Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав державні служби не спостерігати за тим, як втілюється проросійський реванш, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На такі речі потрібно звертати особливу увагу - або ухвалювати закон про націоналізацію тих каналів, або нехай Нацрада з питань телебачення і радіомовлення забирає ліцензії. Тому що вони одурманюють людей. Це є велике зло для нашої країни", - наголосив Садовий.
Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.
Или ювелком в таежный саюз. Там можно все, если нужно.
Сколько Роисе понадобится времени, чтобы нас схавать, если мы самоизолируемся?
Так вот я тебя расстрою. Даже, если в Украине ручной суд отнимет, то любой суд ЕС вернет и заставит еще и доплатить этому уроду.
Или действовать в правовом поле, или надо было Медведчука давно просто убить. Но тогда и никакой ЗЕ сейчас тоже не было бы.
Та фигня это. Не обращай внимания.
Национализировать так, чтоб не нарушить свободу слова - боюсь не получится, там редактора не дураки, прямых антизаконных не допустят....
Вот Мирнстець бездарь - это да.
Кстати, а может и Зеле в своём канале кроме шуток добавить немного проукраинской политики? Ое же такой популярны!
Так, что не стоит удивляться.
Бл..ь,придурок..
Самопоміч поки що у ВР
збирайтесь,срані патріоти(бпп,нф,ляшко)
в неділю.
.вночі.. ухвалюйте ((