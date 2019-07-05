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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ліцензія (42) Медведчук (420) Садовий (240) телебачення (346)

 Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука

"Якщо ми будемо спостерігати, як Медведчук скуповує телевізійні канали, то наступний крок можемо вже проспати".

В ефірі ток-шоу "Право на владу" лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав державні служби не спостерігати за тим, як втілюється проросійський реванш, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На такі речі потрібно звертати особливу увагу - або ухвалювати закон про націоналізацію тих каналів, або нехай Нацрада з питань телебачення і радіомовлення забирає ліцензії. Тому що вони одурманюють людей. Це є велике зло для нашої країни", - наголосив Садовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної

Напомним, 14 июня СМИ обнародовали информацию о том, что народный депутат от "Оппозиционного блока", соратник Виктора Медведчука Тарас Козак стал новым владельцем медиахолдинга ZIK. Таким образом, кум Путина вместе с "112 Украина" и "NEWSONE" теперь контролирует три новостных телеканалы.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135907
 
   
 Топ коментарі
 
Выше два кантуженых зебила какраз уже отметились.

Как шарахнул их Коломойский из "Г+Г" по голове, так до сих пор с иканием и полными штанами только про пороха и вспоминают.
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От скажи, тільки чесно: до кого в тебе ненависть - до Пороха чи до України в цілому?
Схоже, що ти готовий приректи усю націю на СПРАВЖНЄ зубожіння та страшні борошна, щоб люди дійсно забули, коли ялини мовну ковбасу або паляницю з вершковою олією, і щоб міфічні стать вареника були суворою реальністю? Готовий дати мап-бланш для вати та сепарів - лише щоб проти Пороха? Які ж пекельні парфуми у вас вселилися, що ви готові знищити свої вдома заради помсти?
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скоро вицеспикером. зеленая евровафля будет еще на поклон беать, со своим кодлом тупорылых.
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Про условия и последствия я уже говорил.

Или ювелком в таежный саюз. Там можно все, если нужно.
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как Роися, отгородиться от цивилизации и заявить, шо плевать мы хотели на всякие там права, суды и международные нормы.

Сколько Роисе понадобится времени, чтобы нас схавать, если мы самоизолируемся?
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пояснюю - нас примусово ізолювали! Одна шпарина USA.А мертвечука статей посадки з конфіскацією - пруд пруди...
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Ото собрался ты шмальнуть по ДОТу сепарскому...А он такой хоп тебе под нос документ на ДОТ..И ты такой:А ну да.Право собственности
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Т.е. ты не видишь разницы между войной и отжимом собственности.

Так вот я тебя расстрою. Даже, если в Украине ручной суд отнимет, то любой суд ЕС вернет и заставит еще и доплатить этому уроду.

Или действовать в правовом поле, или надо было Медведчука давно просто убить. Но тогда и никакой ЗЕ сейчас тоже не было бы.
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Я бачу Медведчука не в костюме брендовом,а в кителе москальском и в буденовке,який свободно ходит по Киеву и работает на врага
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Ну так убей его. Шо тебе мешает-то? Закон?

Та фигня это. Не обращай внимания.
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Чому я маю,це робити?Есть ГПУ,СБУ яка повинна гарантувати безпеку Держави за наш кошт.Як,що вони не можуть приструнить Медведчука,то грош им цена.Або ще гiрше,вони самi не зацiкавленi в его устранении от политической деятельности Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 2699
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Садовый, у нас стремящаяся к демократии краина. А все твои особыстые хотелки можешь засунуть себе, куда поглубже. Суд и Закон.., но у тебя даже нет оснований обратиться к нему. Так что, гуляй по грядках.
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Все делается проще. Возбудить уголовное дело (тем более что есть за что и не по одной статье с конфискацией имущества), арестовать, осудить, конфискованное отойдет в пользу государства. Но при клоуне, импотентной прокуратуре, не справедливых коррумпированных судах этого не будет.
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Ще раз нагадую ,в Україні панує 'беспрєдєл' Й в Україні недіють,навіть українські закони й конституція!!! !!!
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НЕ знаю, не знаю....
Национализировать так, чтоб не нарушить свободу слова - боюсь не получится, там редактора не дураки, прямых антизаконных не допустят....
Вот Мирнстець бездарь - это да.
Кстати, а может и Зеле в своём канале кроме шуток добавить немного проукраинской политики? Ое же такой популярны!
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Коли,вже,хоч хто зрозуміє,що Держава не сумісна з Олігархатом Всі імбіцили,дебіли чи,взагалі,дегенерати Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 1390 Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 1390 Садовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука - Цензор.НЕТ 3046
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Садовой - прямой конкурент медведчука по освоению путинского кеша.
Так, что не стоит удивляться.
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ухвалювати закон про націоналізацію тих каналів ..





Бл..ь,придурок..


Самопоміч поки що у ВР


збирайтесь,срані патріоти(бпп,нф,ляшко)
в неділю.
.вночі.. ухвалюйте ((
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСадовий запропонував націоналізувати або позбавити ліцензії канали Медведчука
 
 
 
 
 
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