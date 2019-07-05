 ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа

Про це повідомила у фейсбуці речниця генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування триває.

Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка Ю.В. та Аврамова І.І.

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Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, у якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

Після цього Єнакієвського було знято з розшуку поліції.