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Все про:прокуратура (1786) Юра Єнакієвський (89) Сарган (332)

 ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа

Генпрокуратура скасувала постанову про закриття провадження, в якому фігурує Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський), колишній депутат від "Партії регіонів", близький соратник експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомила у фейсбуці речниця генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування триває.

Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка Ю.В. та Аврамова І.І.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія не зняла арешт із 72 млн франків і бізнес-центру Іванющенка (Юри Єнакієвського). Вони все ще можуть бути конфісковані

Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, у якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).

Після цього Єнакієвського було знято з розшуку поліції.

ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135903
 
   
 Топ коментарі
 
😁😁 после освещения в СМИ цена вопроса выросла
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зеленые рано стартовали. нужно пару недель подождать, зубожилых еще раз поиметь, а потом ура вперед.
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как раз нормально. Счас все зашкварные дела можна обтяпать сваливая вину на луца.
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мало заплатил, ничче , юра награбував,хватит всем
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😁😁 после освещения в СМИ цена вопроса выросла
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А кадрові рішення будуть? Там переведення на вищу посаду? Або в міністерство якесь?
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"Двє шагі налєво, две шагі направо, шаг назад наабарот"
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Радуюсь за Украину, которая избавляется от такого ужаса, как например что в этой статье. В данном случае - ГПУ
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Вы немножко не поняли. Я про потужную борьбу Владимира Александровича спросил
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Новая Рада - назначения в органах власти - реформы

Где-то не раньше зимы сможем поговорить о результатах борьбы с коррупцией
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а шмаркля тут до чого? воно ж НЕ ЗДАТНЕ ПРОСТО ПІДПИСАТИ ДОКУМЕНТ!!
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Вы не правы. Владимир Александрович много чего уже понаподписывал. Правда, ему свойственно потом переподписывать Указы, но ведь это тоже труд.
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вероятно ещё не родился тот прокурор, который бы решился засадить, и на долго, этого персонажа..(
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Теперь зелебени в трудной ситуации.
Розыск с иванющенки должен бил "снять" Луценко и ему же и все шишки. А теперь єто придется делать новому прокурору от коломойш)
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А шо когда луцика сняли?
Или ты брэшэш как пес шалудивый?
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Борьба Добра и Зла. Да посадите его же наконец ! )))
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Че то мне кажется что легче пристрелить!
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Интересно, кому Владимир Александрович первому отрубит руки: Иванющенко или Труханову?
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Не тарапись. Он сейчас активно рубит головы мальдивско-панамско-расийской гидре пэпо
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Пока нет, но 21-е уже близко, а там посмотрим. Шо тебя волнует？
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Вы, прям, какой то грубоватый. А что произойдет 21 числа? Игорь Валерьевич пойдет под суд?
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21-го слив лолиты, грустишь шоле？
А Беню под суд почему то не тянет кум диабетика и не судит потужно рэформованый суд. Удивительное рядом, правда？
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Через какой сливной бачок слив будет происходить?
А про реформированные суды зря Вы так. Все решения пока что в пользу Владимира Александровича и Игоря Валерьевича. Значит, правильные суды или все же нет?
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Через ЦВК слив, посредством отвращения к ПЕС людей. А какие решения то？
А суды рэформованные же, или не？
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Ну Вы, вижу, совсем от жизни отстаете на километры. Решение Конституционного суда в пользу интересов Владимира Александровича, противоречащее Конституции. Решения Киевского окружного и Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Игоря Валерьевича... Еще напомнить?..
Так разве плохо суды реформированы, раз они не на стороне продажного Порошенко, все справедливо порешали?
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Не, ну ты впереди планеты всей. И я рад, что ты по достоинству оцениваешь мощь реформ от пэти.
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нет, просто слежу за событиями, а не туплю на одной волне
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И как обстановочка？
Вопрос к тому, шо ты как раз завис где то и не совсем в реале.
Сегодня 5 июля 2019, если шо.
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Мне это известно. Не понятно только, почему мои вопросы остаются без ответа...
Ладно, проехали, какой с Вас спрос, если в ответ только "шо" да "ты".. Отдаленно напоминает манеру разговора Владимира Александровича. Он Вас этой быковатой лексикой подкупил?.
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Ты шо, не срываешь шапки, не хватаешь за носы, не показываешь тухес с колокольни？ каких блд, тебе еще рэформ нужно, отсекись и иди в церковь, тебя попустит, перед этим набухайся и прицепи себе пистоль на ляху
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Я ж говорю - человек на своей волне....
Кашпировского не пробовали к голове прикладывать? Некоторые говорят, что в кризисные моменты помогает...
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а може просто зробить хара-кірі в прямому ефірі ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа - Цензор.НЕТ 328
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Так Владимира Александровича не пригласили в Японию на G20, откуда у него танто для харакири?
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Походу в ГПУ кто-то собачий вальс исполняет, шаг вперед два назад мабудь то Юру ПЕС выгуливает!
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А рюкзаков так старался для нового патрона... всё насмарку!
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Швейцарці прямо окуїли , мол ми ж дали вам докази злочину , з вашими головами все в нормі?. Виродження владних структур повне, лишень імітація .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа
 
 
 
 
 
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