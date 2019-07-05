 ГПУ скасувала постанову про закриття провадження проти Іванющенка (Юри Єнакієвського) і доручила поліції відновити розшук екснардепа

Про це повідомила у фейсбуці речниця генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
Заступником Генерального прокурора 03.07.2019 скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18.03.2019 та 18.04.2019 про закриття кримінального провадження № 42015000000000207 за підозрою Іванющенка Ю.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України, Аврамова І.І., Греся О.О. та Мельничука Б.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудове розслідування триває.
Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка Ю.В. та Аврамова І.І.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області у квітні 2019 року закрила кримінальне провадження №42015000000000207, у якому фігурує екснардеп від ПР Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський).
Після цього Єнакієвського було знято з розшуку поліції.
Потужная борьба
Где-то не раньше зимы сможем поговорить о результатах борьбы с коррупцией
Розыск с иванющенки должен бил "снять" Луценко и ему же и все шишки. А теперь єто придется делать новому прокурору от коломойш)
Или ты брэшэш как пес шалудивый?
А Беню под суд почему то не тянет кум диабетика и не судит потужно рэформованый суд. Удивительное рядом, правда？
А про реформированные суды зря Вы так. Все решения пока что в пользу Владимира Александровича и Игоря Валерьевича. Значит, правильные суды или все же нет?
А суды рэформованные же, или не？
Так разве плохо суды реформированы, раз они не на стороне продажного Порошенко, все справедливо порешали?
Вопрос к тому, шо ты как раз завис где то и не совсем в реале.
Сегодня 5 июля 2019, если шо.
Ладно, проехали, какой с Вас спрос, если в ответ только "шо" да "ты".. Отдаленно напоминает манеру разговора Владимира Александровича. Он Вас этой быковатой лексикой подкупил?.
Кашпировского не пробовали к голове прикладывать? Некоторые говорят, что в кризисные моменты помогает...