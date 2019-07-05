 Кабмін призначив Нефьодова на посаду голови Держмитниці

Про це із засідання Кабміну повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Нефьодов зазначив, що основні виклики, які перед ним стоять на посаді, - це корупція, непрофесіоналізм, митна інфраструктура, євроінтеграція і фіскальний перекіс.

"Я точно можу гарантувати, що я не стану багатшим на цій роботі, і я точно можу гарантувати, що буду відкритим до бізнесу, і точно можу гарантувати, що ми вигриземо той результат, який ми показали і в дуже багатьох інших сферах, - зокрема закупівлі, дерегуляції", - сказав Нефьодов.

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Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників нових відомств.