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Все про:митниця (514) Нефьодов (60)

 Кабмін призначив Нефьодова на посаду голови Держмитниці

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби України.

Про це із засідання Кабміну повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Нефьодов зазначив, що основні виклики, які перед ним стоять на посаді, - це корупція, непрофесіоналізм, митна інфраструктура, євроінтеграція і фіскальний перекіс.

"Я точно можу гарантувати, що я не стану багатшим на цій роботі, і я точно можу гарантувати, що буду відкритим до бізнесу, і точно можу гарантувати, що ми вигриземо той результат, який ми показали і в дуже багатьох інших сферах, - зокрема закупівлі, дерегуляції", - сказав Нефьодов.

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Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників нових відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135901
 
   
 Топ коментарі
 
У Чувака життя покращелось))
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К Нефьодову подмазывается? Так Грося вроде натурал...
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К Нефьодову подмазывается? Так Грося вроде натурал...
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то есть, теперь все будет по новому? Но кто - спереди, а кто - сзади?
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Дуже боюся, що Зе захоче його звільнити. Бо свого часу Нефьодов перейшов дорогу Бєні, коли ввів ПроЗорро і не дав наживатися на тендерах...
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тут на форумі про "прозоро".... Ну дуже багато цікавого...
Чого тільки варті "фрукти в депутатську столову"... Міліарди як топили до прозоро... так топлять і після... Процедура трошки ускладнилася... За піар і суди витрат добавилось.
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Цікаво ми ще колись побачимо, що б Службами керували люди зі служб, а не потрібні прізвища?)
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Та не дай Бог! Даже стадо баранов ведёт козёл
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А потім дивуємось просраним справам і некомпетентності...
Це шлях в нікуди ...
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Историю делают аматоры с горящими глазами, а не профессионалы, всегда готовые объяснить почему не получилось
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Тільки от результатів нема... І очі горять так двояко... Не зрозуміло... Чи то від азарту до роботи, чи до наживи?
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при Порохе-Гросе Нефёдов был нормальным менеджером.. абы только он выдержал бандитский беспредел Владимира Александровича Чумы и его зекомандЫ и не скурвился
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