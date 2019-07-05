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Все про:Київ (6246) Нацполіція (7793)

 Приступу призначено заступником начальника поліції Києва

Новим заступником начальника київської поліції призначили Германа Приступу, він же керуватиме управлінням кримінальної поліції столиці.

Повідомлення про його призначення опублікували на сайті ГУНП Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Приступа був одним з керівників трагічної спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року. Тоді київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначення КОРД.

Керівники спецоперації допустили численні порушення і помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київщини і помилилися будинком, який мали грабувати злочинці.

За інформацією співрозмовників видання, які брали участь у спецоперації, Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Відповідні документи є в розпорядженні журналістів.

Також Приступа приїжджав у Княжичі за день до перестрілки. Разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вони вмовляли місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку поліцейську засідку.

Приступу призначено заступником начальника поліції Києва 01

Після трагедії в Княжичах керівництво Нацполіції провело службове розслідування, щоб з'ясувати, чому загинули поліцейські і хто в цьому винен. До відповідальності притягнули керівництво Київської поліції, зокрема Приступу.

"За результатами службового розслідування мені оголосили неповну службову відповідність. Але стягнення з мене вже знято, воно діяло протягом року", - сказав Приступа.

Як повідомлялося раніше, Броварський суд почав слухати справу про трагедію в Княжичах. На лаві підсудних - ексначальник карного розшуку Києва Леонід Курята, ексначальник оперативної служби Києва Ігор Іващенко, його колишній підлеглий Олександр Меліхов, ексспівробітник Шевченківського райвідділу поліції Роман Мариновський та боєць спецпідрозділу КОРД Андрій Курта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ підготувала обвинувальний акт щодо трагедії в Княжичах: трьом підозрюваним загрожує по 15 років ув'язнення, ще двом - довічний термін

У коментарі "Цензор.НЕТ" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що Приступа - професійний поліцейський з великим досвідом у карному розшуку, у 2014 році він з Андрієм Крищенком захищав управління міліції в Горлівці від сепаратистів, скинувши з даху будинку сепаратиста, який намагався збити український прапор.

Дисциплінарне стягнення за події в Княжичах - знято, слідство ГПУ не знайшло його провини в цих подіях і не притягало до відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135900
 
 
 Топ коментарі
 
Не знал, кого тормознул.


Первого августа 2008 года, рано утром, полицейский в штате Нью-Джерси остановил на дороге машину за превышение скорости. Машина была довольно старой, 1994 года, но уж слишком резво неслась через небольшой нью-джерсийский городок. Офицер замерил её радаром на скорости 69 миль в час, несмотря на то, что на местных дорогах действовало ограничение до 50.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 4898
Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

За рулём женщина лет тридцати пяти. Полицейский взял у неё права и пошёл в свою машину выписывать штраф - от нарушения на почти 20 миль в час предупреждением не отделаешься. Он не узнал её в лицо, хотя мог бы. И даже имя на водительских правах - Энн Милгрэм - не показалось ему знакомым.

Тем временем, в своей машине, Энн Милгрэм, которая в тот момент была генеральным прокурором штата Нью-Джерси, потянулась к телефону.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

В качестве генпрокурора Милгрэм заведовала всеми правоохранительными органами в штате, и по сути была начальником полицейского, который её остановил. Она знала, что в компьютерных системах полиции штата номера её машины и водительских прав помечены для особого мониторинга, и боялась, что когда штрафующий её офицер введёт их в систему, в центральном штабе может подняться тревога.

Больше всего на свете, Милгрэм не хотела, чтобы полицейский узнал, кто она такая, и вдруг решил не выписывать штраф. Ведь тогда история будет очень отдавать злоупотреблением служебным положением. Поэтому она быстро отправила СМС в центральный штаб полиции, известив их, что её действительно остановили за превышение скорости, и попросила не вмешиваться в выписывание штрафа.

Милгрэм переживала неспроста. Её предшественница на посту генпрокурора штата вынуждена была уйти в отставку как раз из-за того, что возможно попыталась повлиять на штраф своего компаньона.

Но на этот раз всё завершилось благополучно: через несколько минут полицейский вернулся, и вручил ей штраф на $176, с начислением четырёх штрафных баллов на её права. Он пожелал ей хорошего дня, и оба поехали своей дорогой. Если офицер и понял, что только что оштрафовал свою начальницу, то виду он не подал, а Милгрэм не стала ему об этом говорить.

Добравшись (уже не превышая скорости) до своего офиса, она тут же поручила своим подчинённым сообщить об этом инциденте в СМИ. Это был её первый штраф.

В интервью журналистам Милгрэм извинилась:Я совершила ошибку, и понимаю, что поступила неправильно. Я беру на себя ответственность за превышение скорости.
Вот как бывает...
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При Порошенко такого не було.....
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Действительно чудно. Сначала горловских мусорят Крищенко и Приступу, у которых практически весь штат подчинённых пошёл воевать под командованием офицера ФСБ Безлера против Украины, несколько лет героизировали, и только спустя 5 лет начинают прозревать, что ж эти люди на самом деле из себя представляют.
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За Княжичі має бути арешт та тюрма. За всю історію України та СРСР такого не було щоб менти свідомо розстріляли ментів на службових ментівських авто! Це теракет і за цей теракт потрібно віддавати під суд і розстрілювати ВСЕ керівництво МВС і особисто Авакова який розвів бардак і втратив контроль над поліцією! Скоро всі ці люди будуть арештовані та засуджені.
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"Трагічна" тому мається на увазі, що два ляма зелені у комерса з хати не вдалося віджати.
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Від заголовку зазнав філологічні борошна. Ледве вистачило сечі розібратися.
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Добре, якщо так. Тоді є змога, що такі розв'язання розпадуться, наче лапті після тривалої шкарпетки.
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Як правильно пишеться столиця України у родовому відмінку?
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Такі фрази розраховані на відловлювання кацапів. Тому так і написав. Організатор трагічної спецоперації в Княжичах Приступа став заступником начальника поліції Києва - Цензор.НЕТ 541
Можеш ще запитати, чому я не написав навпроти чого.
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То відповіді на запитання не буде, бо не знаєш?
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Тепер питання до Вас. Ви на риболовлі на гачок настромлюєте наживку, яка подобається Вам, чи таку, яка подобається рибі?
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Ну от чому завжди знайдеться якийсь ... недолугий діяч, який всю риболовлю зіпсує?
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То це така цікава забавка - паплюжити державні назви?
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Київ - це не державна, а географічна назва. І термін "паплюжити" Ви вжили неправильно. Схоже, один кацап таки впіймався.
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Назва столиці держави, назва її адміністративно-територіальної одиниці - це тільки географія?
Обмеженість не дивує.
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Так, про неправильність застосування слова "паплюжити" та факту виявлення кацапа заперечень нема. Ну добре.
З приводу широти знань
ось правила написання географічних назв. https://studfiles.net/preview/5694766/
Зможете знайти там щось про "державні назви"? Або знайдіть на інших ресурсах та подивіться значення цього словосполучення. Необмежений Ви не наш.
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Ти з себе цілковитого дурника зробити намагаєшся?
Синоніми "паплюжити" - ганьбити, знеславлювати, осоромлювати, чорнити, опоганювати та інше. Щодо другого питання, навіть час витрачати не буду, якщо до тебе не доходить, що таке адміністративне утворення держави, правопис та відмінність від "географії".
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Це добре, що ви подивилися значення слова "паплюжити", але в тому контексті Ви мали б вжити слово "спотворювати".
Щодо другого питання - то ось Ваш пост повністю: "То це така цікава забавка - паплюжити державні назви?"

05.07.2019 14:51
Щось не видно там чогось схожого на "адміністративне утворення держави".
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Ты, вообще, с какого на какой язык пытаешься переводить?
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Припустимо, що так, хоча цього і зовсім не видно. В такому разі той пост не для Вас.
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ПС. Чи не могли б Ви дати посилання на Ваш пост, написаний українською мовою, за сьогоднішній день.
Дякую.
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У деяких дописувачів не дуже добре розвинуто почуття гумору.
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Не знал, кого тормознул.


Первого августа 2008 года, рано утром, полицейский в штате Нью-Джерси остановил на дороге машину за превышение скорости. Машина была довольно старой, 1994 года, но уж слишком резво неслась через небольшой нью-джерсийский городок. Офицер замерил её радаром на скорости 69 миль в час, несмотря на то, что на местных дорогах действовало ограничение до 50.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 4898
Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

За рулём женщина лет тридцати пяти. Полицейский взял у неё права и пошёл в свою машину выписывать штраф - от нарушения на почти 20 миль в час предупреждением не отделаешься. Он не узнал её в лицо, хотя мог бы. И даже имя на водительских правах - Энн Милгрэм - не показалось ему знакомым.

Тем временем, в своей машине, Энн Милгрэм, которая в тот момент была генеральным прокурором штата Нью-Джерси, потянулась к телефону.

Организатор трагической спецоперации в Княжичах стал замначальника полиции Киева Приступа - Цензор.НЕТ 1176

В качестве генпрокурора Милгрэм заведовала всеми правоохранительными органами в штате, и по сути была начальником полицейского, который её остановил. Она знала, что в компьютерных системах полиции штата номера её машины и водительских прав помечены для особого мониторинга, и боялась, что когда штрафующий её офицер введёт их в систему, в центральном штабе может подняться тревога.

Больше всего на свете, Милгрэм не хотела, чтобы полицейский узнал, кто она такая, и вдруг решил не выписывать штраф. Ведь тогда история будет очень отдавать злоупотреблением служебным положением. Поэтому она быстро отправила СМС в центральный штаб полиции, известив их, что её действительно остановили за превышение скорости, и попросила не вмешиваться в выписывание штрафа.

Милгрэм переживала неспроста. Её предшественница на посту генпрокурора штата вынуждена была уйти в отставку как раз из-за того, что возможно попыталась повлиять на штраф своего компаньона.

Но на этот раз всё завершилось благополучно: через несколько минут полицейский вернулся, и вручил ей штраф на $176, с начислением четырёх штрафных баллов на её права. Он пожелал ей хорошего дня, и оба поехали своей дорогой. Если офицер и понял, что только что оштрафовал свою начальницу, то виду он не подал, а Милгрэм не стала ему об этом говорить.

Добравшись (уже не превышая скорости) до своего офиса, она тут же поручила своим подчинённым сообщить об этом инциденте в СМИ. Это был её первый штраф.

В интервью журналистам Милгрэм извинилась:Я совершила ошибку, и понимаю, что поступила неправильно. Я беру на себя ответственность за превышение скорости.
Вот как бывает...
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Ну, там у них, у Америках люди свідомі, притомні і відповідальні. Тому "косяки" виправляють самі. У нас такого нема. Я маю підозру, що враховуючи досвід приступи по відстрілу недобросовісних поліцейських, які грабували порожні будинки, його призначили для такої ж роботи вже на рівень вище. Тепер планування подібних операцій буде мати зовсім інші масштаби. А головне - ВВБ не потрібно буде "паритися" з доказами у суді. Це, звичайно чорний гумор. І вжив я його лише для того, що не можу зрозуміти логіки великих поліцейських начальників. Підвищення даються за досягнення. Виходить, убиті поліцейські - це "досягнення" Приступи? Якщо так, то ці досягнення досить сумнівні.
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Ну и фамилия ! 😂. Всё, нужно свалиавать из Киева ! 😂
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Авакян его по этому поводу крышевал. Теперь армянин пытается обставить себя зависимыми ментами
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Скоро у жителей Киева в моду войдут жилеты. Бронированные.
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при порошенку ..менти віджиммали хати у власників - вбиваючи інших ментів )) для порохобота це норма ))
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Стесняюсь спросить - кто был министром МВД при Порошенко и где/с кем эта мама собаки сейчас? Організатор трагічної спецоперації в Княжичах Приступа став заступником начальника поліції Києва - Цензор.НЕТ 8165
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Зебилы все что при Порошенко было выброшено на свалку подбирают да возвращают во власть.
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Меня терзают смутные сомнения: Хомчака - на начГШ, Приступу - на замполиции Киева...
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Гляди и Янучара пристроят "почетным презиком "...толи ишо будя..ого-го..
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Страна превращается в 95 квартал клоунов и идиотов..надо валить куда то в Европу а то скоро здесь будет ад и хаос...
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Полицаи уже стали детей убивать вместо мишеней-это разве страна демократии ?
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При "шаурмене" снова которую Порох разогнал мразь ватников,сепаров,украинофобов восстала из Ада..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПриступу призначено заступником начальника поліції Києва
 
 
 
 
 
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