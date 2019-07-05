 Приступу призначено заступником начальника поліції Києва

Повідомлення про його призначення опублікували на сайті ГУНП Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Приступа був одним з керівників трагічної спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року. Тоді київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначення КОРД.
Керівники спецоперації допустили численні порушення і помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київщини і помилилися будинком, який мали грабувати злочинці.
За інформацією співрозмовників видання, які брали участь у спецоперації, Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Відповідні документи є в розпорядженні журналістів.
Також Приступа приїжджав у Княжичі за день до перестрілки. Разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вони вмовляли місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку поліцейську засідку.
Після трагедії в Княжичах керівництво Нацполіції провело службове розслідування, щоб з'ясувати, чому загинули поліцейські і хто в цьому винен. До відповідальності притягнули керівництво Київської поліції, зокрема Приступу.
"За результатами службового розслідування мені оголосили неповну службову відповідність. Але стягнення з мене вже знято, воно діяло протягом року", - сказав Приступа.
Як повідомлялося раніше, Броварський суд почав слухати справу про трагедію в Княжичах. На лаві підсудних - ексначальник карного розшуку Києва Леонід Курята, ексначальник оперативної служби Києва Ігор Іващенко, його колишній підлеглий Олександр Меліхов, ексспівробітник Шевченківського райвідділу поліції Роман Мариновський та боєць спецпідрозділу КОРД Андрій Курта.
У коментарі "Цензор.НЕТ" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що Приступа - професійний поліцейський з великим досвідом у карному розшуку, у 2014 році він з Андрієм Крищенком захищав управління міліції в Горлівці від сепаратистів, скинувши з даху будинку сепаратиста, який намагався збити український прапор.
Дисциплінарне стягнення за події в Княжичах - знято, слідство ГПУ не знайшло його провини в цих подіях і не притягало до відповідальності.
Можеш ще запитати, чому я не написав навпроти чого.
Обмеженість не дивує.
З приводу широти знань
ось правила написання географічних назв. https://studfiles.net/preview/5694766/
Зможете знайти там щось про "державні назви"? Або знайдіть на інших ресурсах та подивіться значення цього словосполучення. Необмежений Ви не наш.
Синоніми "паплюжити" - ганьбити, знеславлювати, осоромлювати, чорнити, опоганювати та інше. Щодо другого питання, навіть час витрачати не буду, якщо до тебе не доходить, що таке адміністративне утворення держави, правопис та відмінність від "географії".
Щодо другого питання - то ось Ваш пост повністю: "То це така цікава забавка - паплюжити державні назви?"
05.07.2019 14:51
Щось не видно там чогось схожого на "адміністративне утворення держави".
Дякую.
Первого августа 2008 года, рано утром, полицейский в штате Нью-Джерси остановил на дороге машину за превышение скорости. Машина была довольно старой, 1994 года, но уж слишком резво неслась через небольшой нью-джерсийский городок. Офицер замерил её радаром на скорости 69 миль в час, несмотря на то, что на местных дорогах действовало ограничение до 50.
За рулём женщина лет тридцати пяти. Полицейский взял у неё права и пошёл в свою машину выписывать штраф - от нарушения на почти 20 миль в час предупреждением не отделаешься. Он не узнал её в лицо, хотя мог бы. И даже имя на водительских правах - Энн Милгрэм - не показалось ему знакомым.
Тем временем, в своей машине, Энн Милгрэм, которая в тот момент была генеральным прокурором штата Нью-Джерси, потянулась к телефону.
В качестве генпрокурора Милгрэм заведовала всеми правоохранительными органами в штате, и по сути была начальником полицейского, который её остановил. Она знала, что в компьютерных системах полиции штата номера её машины и водительских прав помечены для особого мониторинга, и боялась, что когда штрафующий её офицер введёт их в систему, в центральном штабе может подняться тревога.
Больше всего на свете, Милгрэм не хотела, чтобы полицейский узнал, кто она такая, и вдруг решил не выписывать штраф. Ведь тогда история будет очень отдавать злоупотреблением служебным положением. Поэтому она быстро отправила СМС в центральный штаб полиции, известив их, что её действительно остановили за превышение скорости, и попросила не вмешиваться в выписывание штрафа.
Милгрэм переживала неспроста. Её предшественница на посту генпрокурора штата вынуждена была уйти в отставку как раз из-за того, что возможно попыталась повлиять на штраф своего компаньона.
Но на этот раз всё завершилось благополучно: через несколько минут полицейский вернулся, и вручил ей штраф на $176, с начислением четырёх штрафных баллов на её права. Он пожелал ей хорошего дня, и оба поехали своей дорогой. Если офицер и понял, что только что оштрафовал свою начальницу, то виду он не подал, а Милгрэм не стала ему об этом говорить.
Добравшись (уже не превышая скорости) до своего офиса, она тут же поручила своим подчинённым сообщить об этом инциденте в СМИ. Это был её первый штраф.
В интервью журналистам Милгрэм извинилась:Я совершила ошибку, и понимаю, что поступила неправильно. Я беру на себя ответственность за превышение скорости.
Вот как бывает...