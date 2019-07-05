 Приступу призначено заступником начальника поліції Києва

Повідомлення про його призначення опублікували на сайті ГУНП Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Приступа був одним з керівників трагічної спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року. Тоді київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників. Під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначення КОРД.

Керівники спецоперації допустили численні порушення і помилки. Зокрема, не повідомили про проведення спеціальних заходів поліцію Київщини і помилилися будинком, який мали грабувати злочинці.

За інформацією співрозмовників видання, які брали участь у спецоперації, Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. Відповідні документи є в розпорядженні журналістів.

Також Приступа приїжджав у Княжичі за день до перестрілки. Разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вони вмовляли місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку поліцейську засідку.

Після трагедії в Княжичах керівництво Нацполіції провело службове розслідування, щоб з'ясувати, чому загинули поліцейські і хто в цьому винен. До відповідальності притягнули керівництво Київської поліції, зокрема Приступу.

"За результатами службового розслідування мені оголосили неповну службову відповідність. Але стягнення з мене вже знято, воно діяло протягом року", - сказав Приступа.

Як повідомлялося раніше, Броварський суд почав слухати справу про трагедію в Княжичах. На лаві підсудних - ексначальник карного розшуку Києва Леонід Курята, ексначальник оперативної служби Києва Ігор Іващенко, його колишній підлеглий Олександр Меліхов, ексспівробітник Шевченківського райвідділу поліції Роман Мариновський та боєць спецпідрозділу КОРД Андрій Курта.

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У коментарі "Цензор.НЕТ" глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко наголосив, що Приступа - професійний поліцейський з великим досвідом у карному розшуку, у 2014 році він з Андрієм Крищенком захищав управління міліції в Горлівці від сепаратистів, скинувши з даху будинку сепаратиста, який намагався збити український прапор.

Дисциплінарне стягнення за події в Княжичах - знято, слідство ГПУ не знайшло його провини в цих подіях і не притягало до відповідальності.