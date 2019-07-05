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 Британський суд заморозив як гарантію $145 млн дивідендів "Північного потоку"

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу в рамках позову НАК "Нафтогаз України" зобов'язав "Газпром" у разі отримання дивідендів від Nord Stream внести $145 млн з належної йому суми на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду.

Про це йдеться в релізі НАК у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, відповідне рішення суд ухвалив 11 червня 2019 року, врахувавши подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу у Швеції та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які "Газпрому" доведеться сплатити "Нафтогазу".

Окрім того, Англійський комерційний суд зобов’язав "Газпром" під час ухвалення нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів, отримувати згоду "Нафтогазу" або погодження суду для отримання таких коштів, зазначається в релізі української компанії.

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"Нафтогаз" нагадав, що в березні Англійський комерційний суд обтяжив "Газпром" додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, суд зобов’язав "Газпром" надати грошове забезпечення обсягом $200 млн на рахунок суду чи ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

Згідно з рішенням британського комерційного суду, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між "Нафтогазом" і "Газпромом" на території Англії та Уельсу стане можливим після ухвалення рішення Апеляційним судом округу Свеа.

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Як повідомлялося, Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) 13 червня задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і ухвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в рамках контракту на транзит газу через територію України.

Наприкінці травня - на початку червня 2018 року "Нафтогаз України" повідомив, що проводить на території Швейцарії та Нідерландів дії щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу стосовно розгляду щодо транзитного контракту.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України"$4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).

Тимошенко закликала Раду створити тимчасову слідчу комісію з корупції в НАК "Нафтогаз".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135899
 
   
 Топ коментарі
 
Кобелєв знає свою справу. Не заздріть.
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Ща, из каждого утюга зебилы начнут визжать за очередную победу шмаркли.
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Нічого нового, правосуддя першого світу стриже бариг з третього.
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Ща, из каждого утюга зебилы начнут визжать за очередную победу шмаркли.
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«Википедия» заблокировала 12 редакторов, делавших негативные правки о российской оппозиции. В правках фигурирует статья из «Федерального агентства новостей», связанного с «фабрикой троллей» и бизнесменом Евгением Пригожиным(поваром путина)

Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 8158

"Ольгинские" опарыши, ответьте.
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та шо тобі ще пояснювати про фашизм жидо-ліліпуків?
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а люди кажуть що пукін(шаломов в дівоцтві =їхній) Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 9073
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Відщипнули трішки від хазпрома? Сподіваюсь "мамі кобилєва" щось перепаде? Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 6195
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Кобелєв знає свою справу. Не заздріть.
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Це можливо. Але у нього контракт з Кабміном.
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ти ідійот? Контракти з віп-менеджерами і президент не відмінить і ВР не змінить... Та й хто тобі сказав що шмаркля набере новий кабін... та ще й з "своїх" - "рішуча більшість" це все марення недоумків шмарклі
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ти такі ідійот... кабмін буде ІНШИМ... але це НУ ДУЖЕ шмарклі несподобається Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 7371
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Идиот, ради нового кабмина шмаркля распустил Раду - которая утверждает кабмин
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і не мрій! Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-президенська республіка а не царат пропукінський Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока" - Цензор.НЕТ 5021 Щоби президент в Україні хоч ЩОСЬ зробив він мусить бути РОЗУМНИНИМ та видатним дипломатом... а зеленій шмарклі боже розуму та кмітливості не дав та й хуцпа в Україні ВЖЕ з 2014р НЕ ПРАЦЮЄ
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кобелев себе очередную премию выписал.
около 270 миллионов по итогам прошлого года
в ктором было около 220 рабочих дней.
если прибавить сюда оклад, то получается

1,5 миллиона в день товарисч ложит себе в карман..
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какое твое свинячье дело ,мордвин-чебу рашка? Посчитать не хочешь ,считатель,зарплат ваших Вротенберхов,Милляров и тд.,а ты посчитай 6 на ум пошло....
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Так заморозил или только обязал внести? Это же ни разу не одно и тоже.
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На газові тарифи для українців ця різниця ніяк не впливає
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Та до чого тут тарифи?
Вздрючить газмяс и паРашу - бальзам на душу свідомого українця.
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Свідомого чого? Що переділ бабла між мафіозними паханами йому ніякої користі не несе?
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Заморозит в случае получения дивидендов
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"обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда"

Но ведь Гапром может не выполнить это обязательство, разве нет? Или дивиденды ему выплачиваются на счет в британском банке?
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не выполнит это обязательство, то Британский суд передаст свой запрос в страну наличия денег газпрома - в Европе от этого никуда не скроешься
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Смотря в какой валюте. Если в евро - обязательно через корреспондента в евро нужно провести
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Ты рад, потому что прочитал новость и ни хрена не понял!
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срочно ликвидировать НЕФТЕГАЗ (бабЮля, ваЗЕлин, Дрищь)
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та стара крімінальна потвора =юдя просто смердить...
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Нет,просто жестко грабила страну,только не спрашивай про поставки стройматериалов в минобороны рф,газовые контракты,,машины скорой помощи по цене Фантомов,лекарства от свинячего гриппа и тд.
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Юлька-вароффка? А при ній жилось краще ніж зараз.
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ГПУ просить арештувати майно кума Порошенка, Ющенка - Горбатюк За його словами, мова йде про майно, яке «наявне в Ющенка по реєстрах».
«Де він зазначений у реєстрах нерухомості власником - про арешт цього майна клопоче слідчий», - зазначив Горбатюк у коментарі Радіо Свобода.
На початку червня Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). п***ц петра все ближче..........
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В кремблі важко зітхнуло *****. Ажопадєлаєш?
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денежки англичане любят, с паршивой овцы хоть шерсти клок
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Звернення і рішення у Стокгольмському арбітражі відбувались при Порошенко.
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Берлинскую операцию уже не остановить никакими полумерами. Газпром вскорости водрузит флаг победы над Рейхстагом.
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обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда

"Суд" вымогает взятку. Ахаха. Он же типа коммерческий.))
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Разагнать!
Разагнать этот рошеновский нафтогаз!
Дать трубу Юле - она газ всем раздаст!
Бесплатный!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономБританський суд заморозив як гарантію $145 млн дивідендів "Північного потоку"
 
 
 
 
 
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