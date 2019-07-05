 Британський суд заморозив як гарантію $145 млн дивідендів "Північного потоку"

Про це йдеться в релізі НАК у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, відповідне рішення суд ухвалив 11 червня 2019 року, врахувавши подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу у Швеції та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які "Газпрому" доведеться сплатити "Нафтогазу".

Окрім того, Англійський комерційний суд зобов’язав "Газпром" під час ухвалення нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів, отримувати згоду "Нафтогазу" або погодження суду для отримання таких коштів, зазначається в релізі української компанії.

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"Нафтогаз" нагадав, що в березні Англійський комерційний суд обтяжив "Газпром" додатковими зобов’язаннями щодо не приховування та не виведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, суд зобов’язав "Газпром" надати грошове забезпечення обсягом $200 млн на рахунок суду чи ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

Згідно з рішенням британського комерційного суду, примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між "Нафтогазом" і "Газпромом" на території Англії та Уельсу стане можливим після ухвалення рішення Апеляційним судом округу Свеа.

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Як повідомлялося, Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) 13 червня задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і ухвалив наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в рамках контракту на транзит газу через територію України.

Наприкінці травня - на початку червня 2018 року "Нафтогаз України" повідомив, що проводить на території Швейцарії та Нідерландів дії щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу стосовно розгляду щодо транзитного контракту.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України"$4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

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4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - щодо транзитного контракту (45 днів).

Тимошенко закликала Раду створити тимчасову слідчу комісію з корупції в НАК "Нафтогаз".