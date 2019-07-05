 Від початку доби найманці РФ 10 разів обстріляли позиції ОС: поранено українського воїна, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 10 прицільних обстрілів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил ворог вів обстріли наших позицій 5 разів. О 05.05 ранку противник розпочав мінометний обстріл захисників Кримського. З напрямку від смт Слов’яносербськ окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм. Окрім цього, від окупованого смт Донецький після 05.00 ранку ворог вів обстріли з ПТРК та гранатометів по наших оборонцях Новотошківського. З 06.30 до 07.10 ранку окупанти двічі від селища Доломітне вели обстріли захисників Новолуганського. Загалом тут противник випустив близько 20 мін калібру 82 мм та вів вогонь з озброєння БМП. Окрім цього, від окупованого міста Первомайськ ворог випустив загалом 19 мін, переважно 120-го калібру по нашим оборонцям Золотого-4", - йдеться в повідомленні.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил з 02.15 ночі по захисниках Водяного від окупованого села Ужівка вів вогонь ворожий снайпер. Застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог порушував режим тиші поблизу н.п. Богданівка та Миколаївка, з гранатометів — в районі Новотроїцького. З 11.40 протягом 20 хвилин окупанти випустили 9 мін калібру 120 мм по наших захисниках Широкиного. Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу збройну активність черговими вогневими засобами, та неухильно дотримуючись Мінських угод. За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до військового госпіталю", - додали в міністерстві.
Рад за президента Украины Владимира Александровича и его команду.
Больше позитива! Народу, уставшему в Киеве от войны, это очень необходимо
4 июля силы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали командира разведки 5 ОМСБр «Оплот» 1 Армейского корпуса боевиков, террориста Евгения Новикова с позывным «Скиф». Фотографию террориста опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Какой замечательный снаряд, слава снаряду!!!
А тебе, падаль даунбасятская, вечного неупокоения и земля стекловатой.
Самый большой из них это обезьяна Ходаковский, пока еще не дохлый.
На заседании круглого стола партии «Слуга народа» на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность» было презентовано виденье «слуг народа» относительно дальнейшего развития оккупированного региона. По итогам проведенного мероприятия можно сделать вывод, что была озвучена смесь ярких и недостижимых прожектов или, как можно сейчас говорить, фишечек, и очень опасных идей, которые можно реализовать очень быстро.
В плане, представленном «слугами народа» сочетается прожект «Netflix для Донбасса» с катастрофической идеей восстановления железнодорожного сообщения Киев-Донецк. Эту диверсию с поездом, в отличие от «Netflix», можно реализовать несколькими подписями чиновников. Это самая настоящая диверсия. Можно спросить у пограничников, полицейских, профессиональных спецов из СБУ, они подтвердят. И это, если не говорить о негативном политическом и геополитическом контексте этого решения.
По словам политолога, похоже на то, что в «слуг» явно нет адекватных представление о размере убытков в ОРДЛО или же они планируют положить основной и неподъемный груз по восстановлению Донбасса на Украину. Самое страшное, что у Зеленского на восстановление ОРДЛО в России и ЕС планируют попросить всего лишь по 3 млрд. долларов. По самым скромным подсчетам авторитетных западных экспертов восстановление ОРДЛО обойдется от 20 и более миллиардов долларов. Самое интересное, что сайты так называемой «Новороссии» сегодня с оптимизмом пишут о «Новой политике на Донбассе» команды Зеленского.