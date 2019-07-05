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Все про:СБУ (4465) фінансування (531)

 СБУ викрила схему фінансування терористів "ДНР" через мережу АЗС: організатору оголосили про підозру

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб, які перебувають по обидва боки лінії розмежування, через підконтрольну мережу заправних станцій на тимчасово окупованій території надавали фінансову і матеріально-технічну "підтримку" діяльності незаконних збройних формувань так званої "ДНР".

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Співробітники СБ України встановили, що зловмисники для забезпечення безперешкодної роботи АЗС здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств: у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР". Для цього вони відкрили рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР". Учасники угруповання також сприяли діяльності силового та адміністративного блоків: "МВС", "МДБ", "прокуратури" та окупаційним адміністраціям, зокрема здійснювали безперебійне постачання бензину і дизельного пального.

Крім того, на безоплатній основі зберігали паливно-мастильні матеріали як "мобілізаційний резерв" так званого "1 Армійського корпусу ДНР".

Наразі слідчі СБУ повідомили організатору протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135895
 
   
 Топ коментарі
 
Цю групу треба ногородити орденами та медалями, дати героїв України, назвати їх новими обличчями і взяти у партію Слуг народу.
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семья зеленских играет в футбол! "вот тебе, урод, за то что лишил меня нормальной человеческой жизни!"
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семья зеленских играет в футбол! "вот тебе, урод, за то что лишил меня нормальной человеческой жизни!"
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Цю групу треба ногородити орденами та медалями, дати героїв України, назвати їх новими обличчями і взяти у партію Слуг народу.
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Вони не бажають переходити з ПЄСа,до Зелі,кажуть це не патріотично))
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Такі самі як і в тебе,але думаю що після призначення нового Генпрокурора будуть))
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Тобто у тебе нічого нема. Тому твою брехню у спам.
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Такое толькт в бпп и нф возможно, вот голубан тому пример - даже от петьки гос награду получил
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Якщо все так як тут описано то це премія Дарвіна в бізнесі за 2019)
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А бориса колесникова, с его конфетами проверить не хотят?А,что с григоришиным?Тот вообщетзабил на перерегистрацию и как сидело ЛЭО в луганске,так и сидит.Мало того,что снабжает сепарастов электричеством,так еще и наши предприятия отключает.А как называется ВЫВОЗ,наличкой из Украины в ордлу миллиардов гривен,в виде разного рода соц.выплат,которые оседают в т.н. республиканских банках лнр и днр,гуманитарной помощью?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ викрила схему фінансування терористів "ДНР" через мережу АЗС: організатору оголосили про підозру
 
 
 
 
 
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