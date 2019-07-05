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Все про:митниця (514) тіньова економіка (27) Нефьодов (60)

 Гройсман - Нефьодову: "Сьогодні ти отримуєш квиток зі мною на війну з тіньовиками"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав переможця в конкурсі на посаду голови Державної митної служби Максима Нефьодова і висловив побажання до його роботи.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Гройсман заявив на засіданні уряду 5 липня.

"Сьогодні, слава Богу, апеляційним судом розблоковано конкурс, конкурс завершено, оголошено переможця, і я радий, що ним став Максим Нефьодов. Я хочу сказати, Максиме, що фактично сьогодні ти отримуєш квиток разом зі мною на війну з тіньовиками. Це величезний виклик, але я радий, якщо ти погодився взяти на себе цю відповідальність. І хочу тобі сказати, що так, як я підтримував і впровадження prozorro, і дерегуляцію, точно так я буду абсолютно повністю підтримувати твою діяльність і команду, яку ти сформуєш. Але мені потрібен результат. Білий бізнес має працювати з космічною швидкістю, а всі тіньові схеми мусять бути ліквідовані на системному рівні", - сказав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актуального Митного кодексу в Україні сьогодні немає, його потрібно писати, - Нефьодов

Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників нових відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135893
 
   
 Топ коментарі
 
Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
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Тогда он был "режиссёром", а теперь продаёт билеты. Понял, что на всякий случай нужно находиться ближе к выходу.
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вінницьке порося буде боротися сам з собою.
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Нефьодов буде яскравим маркером щодо готовності/неготовності Зе-команди побороти корупцію. І чомусь я боюся, що його почнуть мочить(

Нефьодова раніше намагались втопити за ПроЗорро, на митниці йому теж 100% ставитимуть палки в колеса. Подивимось на ставлення нової влади до такого назначення (бо конкурс ж не вона проводила, його ще навесні почали).
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Я хочу сказать, Максим, что, фактически, сегодня ты получаешь билет вместе со мной на войну с теневикам Источник: https://censor.net.ua/n3135893

😁😁😁
Рэмбо Гройсман
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Гройсман не может быть рэмбой. Он в голубой сорочке под пустым бронежелетом по окопам второй линии на камеры не шастает
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вінницьке порося буде боротися сам з собою.
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Гройсман - Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками"

Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
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Тогда он был "режиссёром", а теперь продаёт билеты. Понял, что на всякий случай нужно находиться ближе к выходу.
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Гы ГЫ мы увидели как работает прозоро все для коррупционеров и воров так и с таможней будет
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"Белый бизнес должен работать с космической скоростью".... Чёт Лёню-космоса вспомнилось... Гройсман - новоназначенному главе Гостаможни Нефьодову: "Сегодня ты получаешь билет со мной на войну с теневиками" - Цензор.НЕТ 2799
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а что они сделали?
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Безбилетник ищет друга-попутчика с билетом чтобы обмануть контроллера.
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Да, теневые схемы лучше всего контролировать сидя в первом ряду.
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зубожилым73 рассказали очередную предвыборную сказку, что таможня несет золотые яйца! объясняю как участник процесса. оформление сейчас пролетает мухой, нет проблем, никто с протянутой рукой, как 5 лет назад, не подходит. черного импорта нет, а если речь о сером, то любое движение в этом направлении обернется потерями бюджета. поднимут ставки, и перестанут возить! для быдла -подорожание, начнут скулить.
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Да, да, конечно. Таможня - это воплощение нищеты.
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в 90х со смены минимум 1500$. старший смены 3000, с каждой смены начальнику поста 10 в день. за место нач поста 250$ на Киев. портфель-дипломат с ГТД по лжетранзиту меняется на дипломат $. сегодняшние таможенники-щипачи голимые! если кто то заслюнявит полтюх на лоб, руки целуют.
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Белый билет и шрам на колчаковских фронтах ? ))
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А ще обіцяв показати, як треба управляти країною, а тепер роздає проїзні білети.
Ніде так не брешуть і крадуть, як на війні та полюванні. Може навпаки, змінити умови співіснування: зменшити навантаження і не треба буде відкривати лінію фронту по кордону нашої держави. Правда, тоді перестануть заносити в кабінети, неважно хто: або ті які завозять, або ті, які охороняють лінію фронту, якщо останні не "крисятничають".
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Кацапская привычка "тыкать" только мне не понравилась?
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И не один раз.....
Вон грося по ТВ рассказывал что оно аж раз 5 "боролося" с контрабасом!!!!!

Как в анекдоте - бросить курить легко - я уже в 40 раз бросаю...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман - Нефьодову: "Сьогодні ти отримуєш квиток зі мною на війну з тіньовиками"
 
 
 
 
 
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