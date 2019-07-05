 Гройсман - Нефьодову: "Сьогодні ти отримуєш квиток зі мною на війну з тіньовиками"

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Гройсман заявив на засіданні уряду 5 липня.
"Сьогодні, слава Богу, апеляційним судом розблоковано конкурс, конкурс завершено, оголошено переможця, і я радий, що ним став Максим Нефьодов. Я хочу сказати, Максиме, що фактично сьогодні ти отримуєш квиток разом зі мною на війну з тіньовиками. Це величезний виклик, але я радий, якщо ти погодився взяти на себе цю відповідальність. І хочу тобі сказати, що так, як я підтримував і впровадження prozorro, і дерегуляцію, точно так я буду абсолютно повністю підтримувати твою діяльність і команду, яку ти сформуєш. Але мені потрібен результат. Білий бізнес має працювати з космічною швидкістю, а всі тіньові схеми мусять бути ліквідовані на системному рівні", - сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, 25 червня відбувся фінальний етап конкурсу на посаду глави нової Державної митної служби. Конкурсна комісія вирішила рекомендувати уряду призначити на посаду керівника служби Максима Нефьодова.
Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову та митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників нових відомств.
Нефьодова раніше намагались втопити за ПроЗорро, на митниці йому теж 100% ставитимуть палки в колеса. Подивимось на ставлення нової влади до такого назначення (бо конкурс ж не вона проводила, його ще навесні почали).
😁😁😁
Рэмбо Гройсман
Ни хрена се. А пять лет гройсман не боролся с теневиками, билета у него не было. Ну не падло же ж?
Ніде так не брешуть і крадуть, як на війні та полюванні. Може навпаки, змінити умови співіснування: зменшити навантаження і не треба буде відкривати лінію фронту по кордону нашої держави. Правда, тоді перестануть заносити в кабінети, неважно хто: або ті які завозять, або ті, які охороняють лінію фронту, якщо останні не "крисятничають".
Вон грося по ТВ рассказывал что оно аж раз 5 "боролося" с контрабасом!!!!!
Как в анекдоте - бросить курить легко - я уже в 40 раз бросаю...