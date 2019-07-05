 Заборона "Корвалолу-Здоров'я" не впливає на судовий спір "Фармак" і "Дарниці", - юрист

Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, що представляє інтереси "Дарниці", пише УНІАН.

"На сьогодні у "Дарниці" є всі права на "Корвалол-Дарниця", підтверджені рішенням судів. І ця справа жодним чином на наш спір не впливає, оскільки "Фармак" повністю програв аналогічний процес проти "Дарниці", - сказав він. Юрист уточнив, що має на увазі судовий спір, ініційований "Фармаком" в 2005 році. "Точно така ж війна йшла між "Дарницею" і "Фармаком", який як агресор на ринку напав на нас ще в 2005 році і програв всі суди до 2011 року. Через 10 років "Фармак" для чогось вирішив реанімувати цю суперечку щодо "Здоров'я" - і виграв. Це просто говорить про те, що у "Здоров'я" більш слабка правова позиція", - пояснив Мамуня. Він підкреслив, що в судовому позові "Фармака" зі "Здоров'ям" предметом спору було добре відоме позначення "Корвалол". Точно таке ж позначення було предметом спору "Фармака" з "Дарницею" в 2005-2011 рр. У нинішньому ж розгляді "Фармака" з "Дарницею" фігурує інше позначення - "Корвалол Corvalolum".

Як повідомлялося, 3 липня Касаційний суд у складі Верховного суду залишив у силі судове рішення про скасування держреєстрації лікарського засобу "Корвалол-Здоров'я" і заборонив ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" використовувати це позначення. "Фармак" хоче скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця", вважаючи себе єдиним законним правовласником торгового знака "Корвалол Corvalolum". Судове протистояння триває з 2004 року. У 2011 році "Фармак" остаточно програв спір, однак в 2017-му вирішив відновити його. Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим щодо "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, скасувала рішення Київського апеляційного госпсуду, фактично запропонувавши сторонам повторно почати розгляд справи в суді першої інстанції. ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" зареєстрована в 2001 році. За даними Міністерства юстиції, її кінцевим бенефіціаром є громадянин Польщі Леонід Огородніков.

ПрАТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн. ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн.