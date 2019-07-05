 Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в травні-червні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж 10 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-нет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Станом на кінець червня 2019 року ці провайдери не надають доступу щонайменше до 19 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Главное, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Главком, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у 9 із 10 провайдерів заблоковано сайт 112 каналу. У 3 провайдерів із 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність".

У користувачів сімферопольського провайдера "Мечта" є проблеми з доступом ще до 18 українських інформаційних ресурсів, які доступні у всіх інших перевірених провайдерів.

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Порівняно з попереднім моніторингом КПГ, який проводився в березні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів суттєво змінилася. Два українські сайти, які були раніше заблоковані у всіх провайдерів, після зміни доменного імені стали доступні за новими адресами. Сайти "Лівий берег" і "Главное" раніше блокувала тільки частина провайдерів, тепер вони недоступні у всіх 10. Решта сайтів, які раніше блокувалися частково, тепер доступні у всіх провайдерів, крім сімферопольської "Мечты". У результаті нового моніторингу були встановлені ще 5 сайтів, доступ до яких блокують усі 10 провайдерів. Це інформаційні українські сайти "Дзеркало тижня", "Стрічка", а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та Хізб ут-Тахрір. Доступ до цих сайтів не досліджувався в попередніх моніторингах.

Водночас лише кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. Переважно із сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403". Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених у Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.

Унаслідок таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. При цьому в підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму розпалюється ненависть або формується негативне ставлення до українців, мусульман, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують низку міжнародних норм, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.

Дії російської влади в Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, тому що підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість подібних фактів від жителів півострова.