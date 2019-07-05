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 Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

Десять кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір та Свідків Єгови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який було проведено в травні-червні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж 10 різних провайдерів у 9 кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Сиваш-нет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Станом на кінець червня 2019 року ці провайдери не надають доступу щонайменше до 19 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Главное, Депо, Українська правда, РБК, Укрінформ, Лівий берег, Главком, Дзеркало тижня, Стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і Телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у 9 із 10 провайдерів заблоковано сайт 112 каналу. У 3 провайдерів із 10 недоступний сайт громадського об'єднання "Кримська Солідарність".

У користувачів сімферопольського провайдера "Мечта" є проблеми з доступом ще до 18 українських інформаційних ресурсів, які доступні у всіх інших перевірених провайдерів.

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Порівняно з попереднім моніторингом КПГ, який проводився в березні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів суттєво змінилася. Два українські сайти, які були раніше заблоковані у всіх провайдерів, після зміни доменного імені стали доступні за новими адресами. Сайти "Лівий берег" і "Главное" раніше блокувала тільки частина провайдерів, тепер вони недоступні у всіх 10. Решта сайтів, які раніше блокувалися частково, тепер доступні у всіх провайдерів, крім сімферопольської "Мечты". У результаті нового моніторингу були встановлені ще 5 сайтів, доступ до яких блокують усі 10 провайдерів. Це інформаційні українські сайти "Дзеркало тижня", "Стрічка", а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та Хізб ут-Тахрір. Доступ до цих сайтів не досліджувався в попередніх моніторингах.

Водночас лише кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. Переважно із сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403". Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених у Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть у законодавстві РФ.

Унаслідок таких дій російської влади жителі Криму позбавлені доступу до інформації великих незалежних українських медіа, релігійних організацій та сайту органу самоврядування кримськотатарського народу, які вільно діють на решті території України. При цьому в підконтрольному Кремлю медіапросторі Криму розпалюється ненависть або формується негативне ставлення до українців, мусульман, кримських татар та інших груп. Ці дії є серйозним обмеженням свободи слова та порушують низку міжнародних норм, які забороняють розпалювання ненависті і зобов'язують держави не допускати надмірного втручання у вільне поширення інформації.

Дії російської влади в Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. Таким чином, кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і проблеми у сфері прав людини, які відбуваються в Криму, тому що підконтрольні Кремлю ЗМІ приховують більшість подібних фактів від жителів півострова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135890
 
 
 Топ коментарі
 
Такий порохоботний, що аж заблокували про всяк випадок Цензор.НЕТ и еще 13 украинских информационных сайтов заблокированы в оккупированном РФ Крыму, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9524
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Тю, новость. Цензор по всей РФ заблокирован, приходится под прокси сидеть (не палюсь ни разу, если что)
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Цензор порохоботний відтепер і в окупантів
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Таки файні чоботища наш Цензор.
Хто іще не узяв - не вагайтеся!
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Цензор порохоботний відтепер і в окупантів
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Такий порохоботний, що аж заблокували про всяк випадок
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Що тут дивного... окупанти напевне не помічали сайти раніше...
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А где вы прочли, что они раньше не были заблокированы?
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Тю, новость. Цензор по всей РФ заблокирован, приходится под прокси сидеть (не палюсь ни разу, если что)
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В Беларуси не заблокирован,спокойно выхожу из Минска.Диктатура вже))
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Крым и так на VPN сидит чтоб блокировки от санкций США - обходить.
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Русские свиньи! Без обид - а вы как, нормальные?
Сначала вы на своём ТВ рассказываете, как обходить блокировки, а потом блокируете сайты.
Ну, придурки, где логика?
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Підкажіть, що за сайт "Стрічка", а то мені гугл знаходить лише сайти про кіно і рукоділля)))
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Вот это новость...нафталиновая!Все и так знают,что вы там заблокированы.И теперь,после всех предвыборных гонок и того,как Порошенко показал своё свинное рыло и вскрыл всю свою мерзотнось и гнилость своих преспешников,я думаю ни кто не удивлен,что вы заблокированны!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЦензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники
 
 
 
 
 
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