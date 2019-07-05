 "Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор "Наших грошей" Олексій Шалайський, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть". PS. Побажаю Загребельській відновити сили, відпочити і не випадати з обойми. Вона Україні ще потрібна. А ці "хлопці" невдовзі теж підуть вітром", - заявив він.
Сама Загребельська прокоментувала своє звільнення так: "Про те, що президент України підписав Указ про моє звільнення дізналася 15 хвилин тому від журналіста. До цього часу була на роботі, в колегії, ухвалювала рішення. Заяв про звільнення за власним бажанням не писала. Причини звільнення мені не відомі. Є кілька версій, хто і яким чином зміг внести свій "внесок" у недоторканність окремих монополістів. Але про це обов'язково розповім вам пізніше. Зараз потрібно зібрати речі й усвідомити те, що сталося".
Раніше Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією.
Не может быть такого, шоб жопная кукла Коломойского договаривалась с олигархами...
Вывсеврети!!!
Итить ты тупорылое...
А вот ты не заметил, кого назначает твоя ватная ЗЕлупа уже целый месяц. Но это тебе наверное просто ЗЕмочой ЗЕнки просто позаливало.
Зеленский не может договариваться с олигархами.
Коломойский - может, Богдан - может, Разумков - может!
А Зе-марионетка? Конечно НЕ МОЖЕТ.
Але ось ставити собі в заслугу боротьбу з ігровою мафією в державі, де гральні автомати на кожному кроці...ще й статті замовляти з цього приводу... це удар в штангу...
Говорили наверное типа так:
- Такую неприязнь к ней чувствую, что даже кушать не могу (цитата к/ф "Мимино")
Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Голова Антимонопольного комітету України:
№ 1294-IV від 20.11.2003}
вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
№ 2592-VI від 07.10.2010}
Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.
У тебя все русские, кто не говорит "Mein Anführer ist Poroschenko"
Posted on 26.02.2018
Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
Многие «молодые и перспективные реформаторы» пришли во власть, своевременно примазавшись к победе народа на Майдане. На самом деле, вся их революционность заключалась в «революционных» аферах. И большом желании дорваться до реальной власти, а соответственно и к реальным деньгам.
Прикрываясь «мандатами» «участников Революции Достоинства» и «героев Майдана», в госорганы пробрались очень сомнительные личности: проходимцы, аферисты, а также завербованные спецслужбами РФ шпионы. И ничего удивительного наверное нет, что иногда все эти качества можно встретить в одном лице.
Знакомьтесь: госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская (в девичестве - Ахундова). Уникальная личность даже для нашего отечественного паноптикума. И её головокружительная карьера заслуживает пристального внимания.
Невероятно, но факт: имея только среднее образование, за два с половиной года она получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Выдает его Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия.
Объясните, каким образом можно успеть за два с половиной года получить высшее юридическое образование, отработать еще два года в области права, и получить в Киеве свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью? Ведь, согласно статьи 2 Закона Украины «Об адвокатуре», адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом Украины или в соответствии с международными договорами Украины дипломом другой страны, стаж работы в отрасли права не менее двух лет, владеющее государственным языком, сдавшее квалификационные экзамены, получившее в Украине свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшее Присягу адвоката Украины.
Примечательно, что Ахундова даже в своих, адвокатских кругах быстро приобрела дурную славу. Юристы свидетельствуют, что она вечно писала беспочвенные «кляузы» в разные инстанции на своих коллег, заказывала в СМИ очерняющие небылицы на разных людей.
Но есть и более серьезные вопросы. Так издание Facenews напрямую обвинило Ахундову-Загребельскую в «крышевании» азербайджанской мафии.
А с 2014-года начался её «взлёт».
Агия, с 2014-года известная, как «адвокат Майдана», некоторое время не могла монетизировать свой «революционный» статус. Пока не нашлись серьезные покровители (открытым остается вопрос - из какой страны?), которые устроили Ахундову на должность первого заместителя Председателя Государственной исполнительной службы Украины. И вот здесь она уже разошлась не на шутку.
А именно: взялась за госпредприятие «СЕТАМ». Схема была предельно проста: используя свое служебное положение, Агия договаривалась с хозяевами якобы обанкротившихся банков и лицами, заинтересованными в покупке заложенного имущества. За фиктивное оценивание стоимости активов и помощь в их реализации по заниженным ценам через «СЕТАМ», она получала значительное денежное, назовем его - вознаграждение. По-народному - откат.
2015-й стал звездным часом нашей чиновницы «с катастрофически пониженной социальной ответственностью». Во-первых, она вышла замуж. Счастливым избранником оказался Денис Загребельский, связанный с Партией Регионов ( и фамилию, соответственно, поменяла). А во-вторых её снова перепихнули. Теперь уже на место госуполномоченного Антимонопомольного комитета Украины.
Чиновница выиграла в лотерею больше миллиона
По всем канонам о монополизации можно говорить уже при 30%.
Ну очень ценного "боруна" с олигархами потеряли.