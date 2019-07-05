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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:звільнення (566) Антимонопольний комітет (138) Загребельська (35) Шалайський Олексій (1)

 "Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський

Звільнена президентом Зеленським Агія Загребельська останні роки була прапором здорових сил Антимонопольного комітету.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор "Наших грошей" Олексій Шалайський, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську. Людину, яка останні роки часом була прапором здорових сил Антимонопольного комітету. Яку ненавиділи і Третьяков із силовиками (ігрові автомати), і Ахметов (енергетика), і Коломойський (АЗС), і поплічники Труханова (Одеський порт – Євротермінал). Та багато хто. До вищого керівництва АМКУ у президента питань не виникло. Бо у вищеозначених представників "бізнес-еліти" проблем з цим не було жодних. Ну, що ж. Яскравий сигнал, що монополії в Україні будуть лише міцніти, а з олігархами "будемо домовлятись", а не поступати з ними як в цивілізованих країнах. І красти будуть продовжувати не тільки з бюджету, а й з кишень громадян напряму. Відома російська формула: "Люди - это новая нефть". PS. Побажаю Загребельській відновити сили, відпочити і не випадати з обойми. Вона Україні ще потрібна. А ці "хлопці" невдовзі теж підуть вітром", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією

Сама Загребельська прокоментувала своє звільнення так: "Про те, що президент України підписав Указ про моє звільнення дізналася 15 хвилин тому від журналіста. До цього часу була на роботі, в колегії, ухвалювала рішення. Заяв про звільнення за власним бажанням не писала. Причини звільнення мені не відомі. Є кілька версій, хто і яким чином зміг внести свій "внесок" у недоторканність окремих монополістів. Але про це обов'язково розповім вам пізніше. Зараз потрібно зібрати речі й усвідомити те, що сталося".

Раніше Зеленський звільнив з АМКУ Загребельську, яка боролася з гральною мафією.

Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть домовлятися, - Шалайський 01
Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть домовлятися, - Шалайський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135889
 
   
 Топ коментарі
 
А никто собстна не обязан не то что бороться, но даже ссорится с олигархами Заставить забилов перестать лгать. это всё равно что у военного сорвать погоны.
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Вместо борьбы с олигархами Зе начал с ними договариваться... вон Коломойский остановку покрасить уже пообещал...
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"копала" та она лопату видела только по телевизору на 5ом канале!
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Плять,кроку не можна ступити в будь якому місті,щоб не побачити різні космолоти,та інші грайки.Національна лудоманія заполонила всю країну як пошесть,з ким вона боролась ця борцуня і з ким було домовлено.Тільки якогось чергового Дон Кіхота Ламанческого ,борцуна з вітряками відганяють від кормушки і починається зрада
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Нам не интересно, что в мокшании болотной происходит.
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АААА, это та, у которой в 18м году в официальной декларации значились 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия. Ничего так за 3 года "наборолась"
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Ага, и еще которая на трассе подрабатывала в Луганской области, пока карьера стремительно вверх на пошла. Можете поискать инфу о протоколах за проституцию и о том, как эта гений за два года адвокатом стала.
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раз ты утверждаешь, то ты и поищи и выложи, а мы посмотрим.
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О да! Монополии в Украине были побеждены... Антимонопольный комитет надо бы полным составом не только выгнать, а и посадить.
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Да ладно.
Не может быть такого, шоб жопная кукла Коломойского договаривалась с олигархами...

Вывсеврети!!!
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Ну канешна Петя мог ошибиться и втулил порядочного человека в АМКУ, которая так боролась с игорным бизнесом так что этот бизнес процветает и сама не бедствует!
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Единственная ошибка Зеленского будет если он оставит хоть кого-то из Петиной обоймы!
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Точно. Только рыги, только кацапы, только хардкор!!!

Итить ты тупорылое...
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порохобот, если ты не заметил я давно имею вас ввиду....кончай пить тормозную жидкость тебе до выборов дожить надо, чтоб ты ущутило всю глубину сортирной ямы за которую так отчаянно топите!
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Я заметил, что пока все имеют тебя, нищеброд дырявый. Кого ты в таком положении можешь иметь, кроме себя, ума не приложу.

А вот ты не заметил, кого назначает твоя ватная ЗЕлупа уже целый месяц. Но это тебе наверное просто ЗЕмочой ЗЕнки просто позаливало.
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Ума не приложу как ты шо то можеш замечать, если ты даже хер у себя во рту не можеш заметить, чучело ты без мозгов
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Не знаю шо там в твоей голове расходится потом сходится, я в мозгу у порохоботов не ковырялся
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Русский! Перестань постить под флагом моей страны! У тебя есть собственный флаг, русский!
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Парахабот, пишы на англицкам, я сруцкий плохо слышу!
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Russian pig! Leave this site immediately! Don't post under the flag of my country! You have your own country-Russia! Go away Russian pig! There is no vodka for you here!
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І назначить із Бєніної обойми, що в принципі те саме...
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ОН ВСЕ ВРЕТ!
Зеленский не может договариваться с олигархами.
Коломойский - может, Богдан - может, Разумков - может!
А Зе-марионетка? Конечно НЕ МОЖЕТ.
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сюрприз бл'! либо договариваешься с олигархами либо они твой рейтинг "бритвой по горлу и в колодец"! "Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський - Цензор.НЕТ 9239
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буде не домовлятися, а виконувати що йому скажуть
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Возникает вопрос, где написано, что президент назначает и увольняет кадры в АНТИМОНОПОЛЬНОМ?
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Да у нас ЗЕбил теперь царь и Бог что хочет то и творит упырь...
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И глав ОГА нигде не прописано, что назначает президент.
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Жіночка так просто не здається...
Але ось ставити собі в заслугу боротьбу з ігровою мафією в державі, де гральні автомати на кожному кроці...ще й статті замовляти з цього приводу... це удар в штангу...
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Якщо її ненавиділи одночасно Ахметов, Третьяков і Коломойський, значить толково працювала!
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Эти трое сами тебе од этом сказали?
Говорили наверное типа так:
- Такую неприязнь к ней чувствую, что даже кушать не могу (цитата к/ф "Мимино")
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"Зебилы" может быть и были бы идиотами если бы не видели на каждом углу сомнительные игорные заведения. И все они принадлежат одному депутату. Кто скажет, что игорный бизнес не делился куском с самым верхним.
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Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України
Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Голова Антимонопольного комітету України:
№ 1294-IV від 20.11.2003}
вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
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Согласна с автором -этих зекрыс сдует ветром, причем очень скоро...
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Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
№ 2592-VI від 07.10.2010}
Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.
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Загребельская боролась с олигархами? Да неужели? Ой вранье, уволил потому что у нее до сих пор президент старый.
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Ты владеешь секретной информацией, русский?
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ты хоть понимаешь, что может быть включено под гриф "таємно"? Такое не подлежит.
У тебя все русские, кто не говорит "Mein Anführer ist Poroschenko"
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Russian pig! While you waste your time here your boyfriend Ahmed is shagging another Russian pig! Don't be like Ahmed! Go away!
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Все тендеры в пользу мошенников Полтавабудцентра не она подмучивала?
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ШТА?! Кто и куда что-то «подмучивал «? Это за поребриком так говорят?
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Виходить що в Антимонопольному комітеті підписують контракт на 7 років , тому звільнення має чимось бути аргументовано. Стала уповноваженим в 2015 році а отже контракт до 2022 року. Плями в біографії-З 2004 року працювала секретарем судових засідань Печерського районного суду м. Києва. і У 2006 році здобула кваліфікацію спеціаліста з правознавства у Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ. У 2011 році отримала диплом магістра правознавства у Національній академії внутрішніх справ. Тобто дитя Печерного суду і ментів.
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я всегда был против своры соевых тролей, но это увольнение - позор новой власти.
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Агия Загребельская и аферисты во власти
Posted on 26.02.2018
Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
Многие «молодые и перспективные реформаторы» пришли во власть, своевременно примазавшись к победе народа на Майдане. На самом деле, вся их революционность заключалась в «революционных» аферах. И большом желании дорваться до реальной власти, а соответственно и к реальным деньгам.
Прикрываясь «мандатами» «участников Революции Достоинства» и «героев Майдана», в госорганы пробрались очень сомнительные личности: проходимцы, аферисты, а также завербованные спецслужбами РФ шпионы. И ничего удивительного наверное нет, что иногда все эти качества можно встретить в одном лице.
Знакомьтесь: госуполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская (в девичестве - Ахундова). Уникальная личность даже для нашего отечественного паноптикума. И её головокружительная карьера заслуживает пристального внимания.
Невероятно, но факт: имея только среднее образование, за два с половиной года она получает свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Выдает его Киевская городская квалификационно-дисциплинарная комиссия.
Объясните, каким образом можно успеть за два с половиной года получить высшее юридическое образование, отработать еще два года в области права, и получить в Киеве свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью? Ведь, согласно статьи 2 Закона Украины «Об адвокатуре», адвокатом может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом Украины или в соответствии с международными договорами Украины дипломом другой страны, стаж работы в отрасли права не менее двух лет, владеющее государственным языком, сдавшее квалификационные экзамены, получившее в Украине свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и принявшее Присягу адвоката Украины.
Примечательно, что Ахундова даже в своих, адвокатских кругах быстро приобрела дурную славу. Юристы свидетельствуют, что она вечно писала беспочвенные «кляузы» в разные инстанции на своих коллег, заказывала в СМИ очерняющие небылицы на разных людей.
Но есть и более серьезные вопросы. Так издание Facenews напрямую обвинило Ахундову-Загребельскую в «крышевании» азербайджанской мафии.
А с 2014-года начался её «взлёт».
Агия, с 2014-года известная, как «адвокат Майдана», некоторое время не могла монетизировать свой «революционный» статус. Пока не нашлись серьезные покровители (открытым остается вопрос - из какой страны?), которые устроили Ахундову на должность первого заместителя Председателя Государственной исполнительной службы Украины. И вот здесь она уже разошлась не на шутку.
А именно: взялась за госпредприятие «СЕТАМ». Схема была предельно проста: используя свое служебное положение, Агия договаривалась с хозяевами якобы обанкротившихся банков и лицами, заинтересованными в покупке заложенного имущества. За фиктивное оценивание стоимости активов и помощь в их реализации по заниженным ценам через «СЕТАМ», она получала значительное денежное, назовем его - вознаграждение. По-народному - откат.
2015-й стал звездным часом нашей чиновницы «с катастрофически пониженной социальной ответственностью». Во-первых, она вышла замуж. Счастливым избранником оказался Денис Загребельский, связанный с Партией Регионов ( и фамилию, соответственно, поменяла). А во-вторых её снова перепихнули. Теперь уже на место госуполномоченного Антимонопомольного комитета Украины.
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антимонопольный комитет - это прекрасный действенный инструмент в руках здравомыслящего государства и палка в колесе олигархов и беспредельщиков, Агия такой и была, и таких всегда будут пытаться убрать, не забываем, что у нас феодально-олигархическая республика...
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Ни кто ни с кем не договаривается. Загребельной меньше воровать надо. 300 000 гривен для неё маленькая зарплата, 1 млн гривен она выигрывает в лотерею, пользуется автомобилем родственника, а когда он его продаёт, то деньги тоже приносит ей, и т.д.
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Эта та лявра которая дала добро на приобретение Ахметовым двух облэнерго, при этом "не увидела" признаков монополизации рынка Рыжим Гудком, который стал после этого владеть 40% рынка электроэнергии.
По всем канонам о монополизации можно говорить уже при 30%.
Ну очень ценного "боруна" с олигархами потеряли.
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ТОЛЬКО ОДНИ ГРОМКИЕ СЛОВА "НЕНАВИДЕЛИ", А ЧТО НЕЙ КОНКРЕТНОГО БЫЛО СДЕЛАНО????. ПОЧЕМУ ОНА НЕ РАЗОБЛАЧИЛА РОТТЕРДАМ + !? ПОТОМУ, ЧТО ТАМ ЗАМЕШАН ПОРОШЕНКО С АХМЕТОВЫМ - ОТ НЕ НАВЕСТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН ШАГ.
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"Разоблачила Роттердам+» )))) русская, объясни нам всем что такое «Роттердам +»)))
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Не знаю как в других отраслях, но в сфере оценки имущества эта барышня пыталась бороться с монополией. Теперь Тошка Яценко вздохнет полегче. Вискарика накатит и в зеко манду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Звільнення Загребельської з АМКУ означає, що з олігархами будуть "домовлятися", - Шалайський
 
 
 
 
 
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