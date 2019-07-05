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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:ПАРЄ (553) Кулеба Дмитро (105)

 Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні

Повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) є початком епохи примирення Заходу з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Ми маємо говорити одверто, що це яскравий початок епохи примирення з Росією. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні в найбільш брутальному, яскравому вигляді. Подивіться на збільшення візитів до Росії та візитів російських лідерів на Захід, зокрема в ЄС. Російського прем'єр-міністра Медведєва радо приймали у Франції, усміхалися. У групі "Великої двадцятки" з Путіним провели всі зустрічі", - зазначив посол.

На його думку, епоха, " коли всі стояли одним фронтом з Україною в протистоянні з агресором, добігла кінця. Партнери, які були пліч-о-пліч з нами в одному форматі, не враховують наших інтересів в інших форматах. Почалася складніша, драматичніша гра. В неї варто грати. Потрібно багато витримки й розуміння того, що грати доведеться в довгу.

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На питання про можливість непродовження антиросійських санкцій Євросоюзом після ситуації в ПАРЄ, Кулеба відповів: "Не думаю, що десь є такий план: от ми знімемо в ПАРЄ тиск, потім - у ЄС. Але однозначно, що тепер під час дискусій щодо продовження санкцій в ЄС, наводитимуть приклад ПАРЄ. Мовляв, небо на землю від того не впало".

За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135886
 
   
 Топ коментарі
 
идиоты вроде тебя, вот несчастье Украины.
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В середині 5 століття дипломат Східної Римської імперії Пріск Панійський прибув на терени сучасної України, де син великого тюрського народу Атіла, народжений вже на українській землі, створив тут міцну державу із слов"ян, готів та гунів. У своїй праці «Візантійська історія й діяння Аттіли» Пріск Панійський зазначив, що, прибувши до держави Атіли, він здивувся, що тут ( на теренах сучасної України) відсутнє рабство, оскільки, навіть, військовополонені через певний термін служби стають вільними. Пріск Панійський запропонував мешканцям Римської імперії, які в свій час потрапили в полон до Атіли, викупити їх з полону і повернутися на Батьківщину, але ті відмовилися. Причиною відмови вони назвали соціальну нерівність у Римі, заявивши, що вони вже і так вільні і могли б безперешкод самі покинути державу Атіли, але не бажають цього робити, оскільки там, у Римі, якщо тебе звинуватять у якомусь правопорушенні і ти не матимеш коштів на адвоката, то будеш покараний і не зможеш довести свою правоту.
Так ось, нічого не змінилось за півтори тисячі років, Європа на вагах між золотом і правом завжди обирала золото, а українська земля, син або дочка, якого б народу сюди не приходили, - ОБДАРОВУВАЛА ЙОГО ДУХОМ СВОБОДИ, ВОЛІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ !!!!
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"ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству Источник: https://censor.net.ua/n3135886"
а зебилам это не интересно
у них одна цель посадить петю, а там хоть трава не расти
а интереса два - 1. соска смеси протеина с алкоголем и 2. тв-шоу
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За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135886
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То есть это не жирные кабаны какие в том пасе пять лет паслись обосрались, и отчетики в фейсбуках постили, а вся Украина обосралась. Хотя, к сожалению, да, они ж эти кабаны , там Раду представляли, избранную народом Украины в 2014 г.
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готовься, настало время других жирных кабанов, которых выбрал ты и такие как ты!
вы сделали это вместе!
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Спробуй піднятися зі свого рівня погляду - він дуже невисокий. Спробуй на 5 хвилин відмовитися від напрямку своєї ідеології, якщо її можна назвати іделогією. Офіційна влада після 2014 року була дуже корумпованою, не було використано тоталітарних методів знищення опонентів з метою збереження державності та демократії, повністю програна інформаційна війна. Але, водночас - офіційна влада останні 5 років зробила багато заради збереження України, як держави, стримуючи ворожі напади ззовні та зсередини. Ця влада була проукраїнська в загальному своєму напрямку. Логічним наступним кроком мав би бути прихід нової сили, ще більш проукраїнської. Нова проукраїнська сила, здатна позбутися коррупції, політичної толерантності та інформаційного безсилля. Але президентські вибори показали - українське суспільство залишилось маргіналізованим, несамостійним. Українське суспільство обрало антиукраїнську політичну силу, тісно пов'язану з корупцією та олігархами. Політичну силу, яка веде країну до морального розпаду та капітуляції перед росією. Про такий розклад подій заздалегідь знали всі, кому потрібно було знати - окрім нас з тобою. Події в ПАРЄ - це перша вагома ластівка. Якщо Україна сама капітулює, за Україну ніхто воювати не буде. Якщо кращих за Солідарність не знайшлося - треба було впевнено залишати Солідарність на другий термін. І ми б втримали ситуацію. І все наше оточення отримало б точний сигнал - влада владою, АЛЕ сам український народ ВЖЕ ЗМІНИВСЯ. Це вже не натовп, якому помахали пропорцем, і натовп обрав Порошенко, це вже не натовп, якому помахали "Свинарчуки", і натовп обрав Чмо Болотное. А це НАРЕШТІ УКРАЇНЦІ, яких не обдурити. І які не наразять країну під ризик знищення шляхом капітуляції, обираючи малоросійського блазня. І по іншому б зараз співали і в Європі, і в Америці, і, навіть, в росії. Пишу тобі це, бо, сподіваюсь, що ти не бот-троль, а людина.
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Якщо торгувати з країною-агресором, девальвувати національну грошову одиницю в 3,5 рази, дозволити одному олігарху консолідувати постачання електроенергії, розставляти своїх бізнес-поддєльніков на ключові пости у державі, це проукраїнська позиція, то мені дуже прикро.
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Про томос и безвіз можна поговорити, але це напевно дуже наполягали європейці, а бізнес-інтересам насправді не шкодило.
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В середині 5 століття дипломат Східної Римської імперії Пріск Панійський прибув на терени ******** України, де син великого тюрського народу Атіла, народжений вже на українській землі, створив тут міцну державу із слов"ян, готів та гунів. У своїй праці «Візантійська історія й діяння Аттіли» Пріск Панійський зазначив, що, прибувши до держави Атіли, він здивувся, що тут ( на теренах ******** України) відсутнє рабство, оскільки, навіть, військовополонені через певний термін служби стають вільними. Пріск Панійський запропонував мешканцям Римської імперії, які в свій час потрапили в полон до Атіли, викупити їх з полону і повернутися на Батьківщину, але ті відмовилися. Причиною відмови вони назвали соціальну нерівність у Римі, заявивши, що вони вже і так вільні і могли б безперешкод самі покинути державу Атіли, але не бажають цього робити, оскільки там, у Римі, якщо тебе звинуватять у якомусь правопорушенні і ти не матимеш коштів на адвоката, то будеш покараний і не зможеш довести свою правоту.
Так ось, нічого не змінилось за півтори тисячі років, Європа на вагах між золотом і правом завжди обирала золото, а українська земля, син або дочка, якого б народу сюди не приходили, - ОБДАРОВУВАЛА ЙОГО ДУХОМ СВОБОДИ, ВОЛІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ !!!!
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А не нужно лицом щелкать. Нужно предельно милитаризовать Украину, опираясь на не коррумпированную модель экономики. Не слышу шухера на таможне, как в Одессе, при Саакашвили. Многое, шо не слышу... Украина - форпост США и мирового порядка в Европе и Азии. Гитлер раздолбал Красную Армию, которая в 3-4 раза превосходила Вермахт, за 2 месяца. Россия - это колосс на глиняных ногах и нехер сцать, этих ордынских дегенератов.
Олигархов - к стенке, прокацапов - к стенке. Единый украинский народ победит любого противника.
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"ситуация в ПАСЕ не является ударом по екс-президенту Петру Порошенко, действующему главе государства Владимиру Зеленскому, МИД Украины или Верховной Раде. Это удар по государству Источник: https://censor.net.ua/n3135886"
а зебилам это не интересно
у них одна цель посадить петю, а там хоть трава не расти
а интереса два - 1. соска смеси протеина с алкоголем и 2. тв-шоу
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Митець щось знав. Піраміда потреб 73% виглядає приблизно так:
Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні - Цензор.НЕТ 8334
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Кажуть в залі ПАСЕ не принято ходити з телефонами та розмовляти.Наші ж делегати херащенко та арьєв тільки це й робили та ще селфі постійні для піара,чим викликали в інших делегацій роздратування та неприязнь і це переносилось за куліси,де робились висновки що мають справу з ідіотами,що і показав кінцевий результат,але винуватий Зеленський
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За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3135886
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Блин, снова Конституцию переписывать! Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні - Цензор.НЕТ 2571
НАТО хоть, не планирует примирение с расией?
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начало? протри глаза. начало было в момент начала строительства трубы. зимой 2019-го был завершающий этап. а сейчас идет реализация всех наработанных планов.
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Жирній Європі не з руки підтримувати народ який вибрав собі президентом клоуна. Світ і Європав постійній боротьбі і Порошенко був в цій сфері на "ти", а пришов сцикуняка і думав ,що там він "розсмішить " всіх . Для боротьби потрібен бієць а не шут. Але біда.що прихильникам Зе прикольно посміятись і попить--це все на що вони спроможні. А до влади рвуться відкриті вороги України, сепари, пройдисвіти, прихильникі азіатського міра,брехуни ,піаршикі ,шахраї і просто неучі.
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Такая ситуация в ЕС была абсолютно предсказуема последние два-три года. Только идиот этого не видел и вряд ли Порошенко мог как-то существенно повлиять на внешнеполитическую ситуацию. Путинская пропаганда и газпромовское бабло делали свое грязное дело в Европе.. НО НАХРЕНА БЫЛО В КОНСТИТУЦИЮ ВПИСЫВАТЬ КУРС НА ЕС?!
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Хех, а какой там нужно было вписать курс? В АНЗЮС?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні
 
 
 
 
 
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