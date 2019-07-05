 Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
"Ми маємо говорити одверто, що це яскравий початок епохи примирення з Росією. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні в найбільш брутальному, яскравому вигляді. Подивіться на збільшення візитів до Росії та візитів російських лідерів на Захід, зокрема в ЄС. Російського прем'єр-міністра Медведєва радо приймали у Франції, усміхалися. У групі "Великої двадцятки" з Путіним провели всі зустрічі", - зазначив посол.
На його думку, епоха, " коли всі стояли одним фронтом з Україною в протистоянні з агресором, добігла кінця. Партнери, які були пліч-о-пліч з нами в одному форматі, не враховують наших інтересів в інших форматах. Почалася складніша, драматичніша гра. В неї варто грати. Потрібно багато витримки й розуміння того, що грати доведеться в довгу.
На питання про можливість непродовження антиросійських санкцій Євросоюзом після ситуації в ПАРЄ, Кулеба відповів: "Не думаю, що десь є такий план: от ми знімемо в ПАРЄ тиск, потім - у ЄС. Але однозначно, що тепер під час дискусій щодо продовження санкцій в ЄС, наводитимуть приклад ПАРЄ. Мовляв, небо на землю від того не впало".
За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
вы сделали это вместе!
Так ось, нічого не змінилось за півтори тисячі років, Європа на вагах між золотом і правом завжди обирала золото, а українська земля, син або дочка, якого б народу сюди не приходили, - ОБДАРОВУВАЛА ЙОГО ДУХОМ СВОБОДИ, ВОЛІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ !!!!
Олигархов - к стенке, прокацапов - к стенке. Единый украинский народ победит любого противника.
а зебилам это не интересно
у них одна цель посадить петю, а там хоть трава не расти
а интереса два - 1. соска смеси протеина с алкоголем и 2. тв-шоу
НАТО хоть, не планирует примирение с расией?