 Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Ми маємо говорити одверто, що це яскравий початок епохи примирення з Росією. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні в найбільш брутальному, яскравому вигляді. Подивіться на збільшення візитів до Росії та візитів російських лідерів на Захід, зокрема в ЄС. Російського прем'єр-міністра Медведєва радо приймали у Франції, усміхалися. У групі "Великої двадцятки" з Путіним провели всі зустрічі", - зазначив посол.

На його думку, епоха, " коли всі стояли одним фронтом з Україною в протистоянні з агресором, добігла кінця. Партнери, які були пліч-о-пліч з нами в одному форматі, не враховують наших інтересів в інших форматах. Почалася складніша, драматичніша гра. В неї варто грати. Потрібно багато витримки й розуміння того, що грати доведеться в довгу.

Читайте також: Парламент наступного скликання може змінити рішення про участь української делегації в ПАРЄ, - Мін'юст

На питання про можливість непродовження антиросійських санкцій Євросоюзом після ситуації в ПАРЄ, Кулеба відповів: "Не думаю, що десь є такий план: от ми знімемо в ПАРЄ тиск, потім - у ЄС. Але однозначно, що тепер під час дискусій щодо продовження санкцій в ЄС, наводитимуть приклад ПАРЄ. Мовляв, небо на землю від того не впало".

За словами посла, ситуація в ПАРЄ не є ударом по експрезиденту Петру Порошенку, чинному главі держави Володимиру Зеленському, МЗС України або Верховній Раді. Це удар по державі, наголосив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція голосували за повернення РФ у ПАРЄ через свої національні інтереси. Це не має нічого спільного з правами людини. Це маячня, - глава британської делегації Гейл. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.