 Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента

У Краматорську глава держави візьме участь у заходах з нагоди звільнення цих міст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Також у програмі - представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.
При цьому президент підписав укази про звільнення Олександра Куця з посади голови Донецької обладміністрації та призначення на цю посаду Павла Кириленка. Відповідні укази №№481/2019 та №№482/2019 опубліковані на сайті глави держави і датовані 5 липня. Підставою для звільнення Куця зазначено "завершення терміну повноважень президента України".
Но предпочтения узеленского в назначениях хорошо оттеняет
- Это 114 статья Уголовного кодекса, - сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и, не попрощавшись направился к выходу.(с)
рабочімразвлєкатєльним візітом
Идеология новой сопливой власти - проституция. Об этом будущий президент однажды сказал в Юрмале = мол его страна = страна проститутка.
Вот теперь Зеленые Сопли Каломоева и внедряют эту идеологию в жизнь = надо просто прекратить отстреливаться, раздвинуть ноги = и наступит мир!
будем восстанавливать банбасс?
https://twitter.com/evhen_n/status/1147022121547313152
https://twitter.com/evhen_n/status/1147022121547313152
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Т.е. речь идет не о профессиональной компетенции, а о преданности делу сдачи Украины