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Все про:Зеленський (1932) призначення (392) ОДА (613) звільнення (566) Куць (31) Кириленко Павло (1)

 Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента

5 липня, у п'яту річницю визволення Слов'янська і Краматорська, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області.

У Краматорську глава держави візьме участь у заходах з нагоди звільнення цих міст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також у програмі - представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

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При цьому президент підписав укази про звільнення Олександра Куця з посади голови Донецької обладміністрації та призначення на цю посаду Павла Кириленка. Відповідні укази №№481/2019 та №№482/2019 опубліковані на сайті глави держави і датовані 5 липня. Підставою для звільнення Куця зазначено "завершення терміну повноважень президента України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135882
 
 
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У предлагаемого Зеленским на должность главы Донецкой ОГА Павла Кириленко брат воюет за боевиков ОРДО, - СМИ https://ru.espreso.tv/news/2019/06/30/u_predlagaemogo_zelenskym_na_dolzhnost_glavy_doneckoy_oga_pavla_kyrylenko_brat_voyuet_za_boevykov_ordo_smy
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Брат за брата ессно не отвечает (ну только если он не порошенко)))
Но предпочтения узеленского в назначениях хорошо оттеняет
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Так доказів же ж нема - Порох брата з'їв з кістками, гидотно плямкаючи і запиваючи молдавським вином Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4027
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Повсле всех последних кадровых решений Зели и списка кандидатов от Слуги - уже ни чему не удивляешься. А еще Богдан рот откроет, вообще будет писец.
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Богдан -породистый западенец!Слава Украине! Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2232
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у вылолюба где братушка воюет? напомни
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В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
- Это 114 статья Уголовного кодекса, - сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Но деньги взял и, не попрощавшись направился к выходу.(с)
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готуйте фонтан і шаурму, призЕдент їде да вас с рабочім развлєкатєльним візітом Зеленский сегодня лично представит нового главу Донецкой ОГА Кириленко, назначенного вместо Куця, - Офис президента - Цензор.НЕТ 392
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І роялю про всяк випадок. Може дасть благодійний концерт.
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Ты ещё скажи что после пивные фонтаны всем готовить
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З таким губернатором Донецька область повністю відійде до ДурНР.
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Наверное этот губернатор будет снимать блокаду с ЛДНР и ...
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А що у свій час зробив Зеленський для звільнення Краматорська?
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Жабеня поступово готує Україну до зливу, а зебенята рукоплєщут своєму боху.
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Лично представит сепара на должность - что еще зебилам надо?!
Идеология новой сопливой власти - проституция. Об этом будущий президент однажды сказал в Юрмале = мол его страна = страна проститутка.
Вот теперь Зеленые Сопли Каломоева и внедряют эту идеологию в жизнь = надо просто прекратить отстреливаться, раздвинуть ноги = и наступит мир!
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Сегодня будет програмная речь ЗЕ для украинцев Донбасса.Зе серьёзно берётся за благоустойство наших территорий Донбасса.
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А со всеми остальными территориями уже все хорошо?
будем восстанавливать банбасс?
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Оккупированные территории обязан содержать оккупант
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Эпоха фантазий еще толком не наступила, как ей пришел конец....
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Зеленский снял Александра Куця с должности председателя Донецкой облгосадминистрации. Решение принято "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко".
.....
Т.е. речь идет не о профессиональной компетенции, а о преданности делу сдачи Украины
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