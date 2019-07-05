 Зеленський сьогодні особисто представить нового голову Донецької ОДА Кириленка, призначеного замість Куця, - Офіс президента

У Краматорську глава держави візьме участь у заходах з нагоди звільнення цих міст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Також у програмі - представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

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При цьому президент підписав укази про звільнення Олександра Куця з посади голови Донецької обладміністрації та призначення на цю посаду Павла Кириленка. Відповідні укази №№481/2019 та №№482/2019 опубліковані на сайті глави держави і датовані 5 липня. Підставою для звільнення Куця зазначено "завершення терміну повноважень президента України".